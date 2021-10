Toggenburg «Wenn ich gewusst hätte, dass ich über Nacht alles verliere»: Alpwirt «Hengst-Heiri» kämpft um seine Hütte 88 Jahre lang befand sich die Alp Hengst, eine Hütte mit Stall, im Besitz der Familie Giezendanner aus Nesslau. Im Zuge der Überarbeitung des Grundbuchs wurde Heinrich Giezendanner plötzlich als Eigentümer gelöscht – damit kam ihm sein Lebenswerk abhanden. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Heinrich «Heiri» Giezendanner kann nicht fassen, dass er plötzlich nicht mehr Eigentürmer der Alp Hengst sein soll. Michel Canonica

Ein Gerüst aus Holzlatten und Eisenpfählen umgibt das Schindelhaus, das oberhalb von Nesslau auf einem Hügel steht. Da plätschert ein Brunnen, in der Ferne bimmeln Kuhglocken. Die Tür steht offen. Heinrich Giezendanner sitzt am Küchentisch, die Stirn in die Hand gestützt, vor ihm Schachteln voller Fotos, Zeitungsausschnitte; an der Wand Dankeskarten, ein Kalender ohne Einträge. «Hengst-Heiri» – das Alp-Original, titelt ein Zeitungsartikel. Die Fotos zeigen eine Alphütte: das Holzhaus im Sommer, im Winter, im Herbst, wo die Sicht bis zum Bodensee reicht.

Aber da, in der Küche von Giezendanners Elternhaus, liegen auch Ordner voller Anwaltsschreiben, Gesuche, Rechnungen, Kaufverträge. «Wenn ich gewusst hätte, dass ich über Nacht alles verliere», sagt Giezendanner, hält inne. Es war Ende Januar 2019, als die Gebäudeversicherung des Kantons St.Gallen auf ihrer Rechnung Giezendanner erstmals nicht mehr als Eigentümer der Alp Hengst aufgeführt hat, sondern die privatrechtliche Alpkorporation Bremach. Dabei, das belegen die Unterlagen, befinden sich das Alpgebäude und ein Geräteschuppen seit 88 Jahren im Besitz seiner Familie.

Mit den Mauleseln schleppte Heinrich Giezendanner viele Jahre Brennholz und Getränke auf die Toggenburger Alp. Michel Canonica

Er machte die Alphütte zur Bergwirtschaft

Schon seine Kindheit verbrachte Giezendanner weitgehend auf jener Alp im Ijental, zwei Stunden von Nesslau entfernt. Die Schule besuchten er und seine Brüder nur im Winter, wenn die Familie im Tal wohnte. Eine Lehre machte er nie, er arbeitete als Hafner, Zimmermann, Metallbauer, Maurer. 1987 hatte Giezendanner, 30-jährig, die Alphütte mit Stall zusammen mit 26 Alprechten – dem Recht, 26 Kühe auf der Weide sömmern zu lassen – von seinem Vater erworben. Er erneuerte die Fassade, baute den Stall um. Als nach einem trockenen Sommer die Quelle versiegte, baute er ein zehn Kubikmeter grosses Wasserreservoir. Dafür schleppte der Vater dreier Töchter einen Steinbrecher auf die Alp am Fusse des Speers, 1550 Meter über Meer. Erst liess er sich die Nahrungsmittel von seinen Mauleseln hochschleppen. Dass es was zu Trinken gab, wenn man bei ihm vorbeikam, sprach sich herum. So stellte Giezendanner Tische und Festbänke vor die Hütte, installierte ein Transportseilbähnchen, angetrieben von einem umgebauten Motormäher; und machte seine Alphütte zur Bergwirtschaft Hengst.

Schon seine Kindheit verbrachten die Brüder Giezendanner weitgehend auf jener Alp im Ijental. Nur im Winter gingen sie im Tal zur Schule. Michel Canonica

Plötzlich als Eigentümer in Frage gestellt

Und jetzt soll ihm das, was ihm das Leben bedeutet hat, stillschweigend aus dem Leben gestrichen worden sein? Giezendanner wehrt sich, worauf ihm mitgeteilt wird, auch im Grundbuch sei die Alpkorporation als Eigentümerin der beiden Gebäude aufgeführt. Das Grundbuchamt in Nesslau hingegen beschwichtigt vorerst. Es bestätigt ihm im Juni 2019 samt Auszug, dass die 26 Nutzungsrechte an der Alp Bremach mit Alphütte und Stall in seinem Eigentum ständen. Nur zwei Wochen später der nächste Schlag: Der 64-Jährige erhält Post von der kantonalen Grundbuchaufsicht, die ihm mitteilt, nach ihrer Einschätzung sei eben doch die Alpkorporation Eigentümerin, da kein Baurecht im Grundbuch eingetragen sei. Zusätzlich weist das Inspektorat das Grundbuchamt Ebnat-Kappel-Nesslau an, sämtliche eingetragenen Gebäude aus seinen Anteilsrechten zu löschen – ohne Giezendanner darüber zu informieren, geschweige denn eine Einwilligung von ihm einzuholen.

Damit habe die Grundbuchaufsicht ihre Kompetenzen klar überschritten und zudem einen «schwerwiegenden Eröffnungsfehler» begangen, heisst es im Rekurs, den Giezendanners Anwalt im August 2020 eingereicht hat. Er verlangt, dass die Löschung seiner Eigentumsrechte im Grundbuch rückgängig gemacht wird. Sein Anwalt, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagt:

Ist die Alp nur noch eine Erinnerung? Das Fotoalbum haben ihm Gäste der Bergwirtschaft geschenkt. Michel Canonica

«Herrn Giezendanner ist grosses Unrecht widerfahren.»

Nicht erst seit 88, sondern seit mindestens 137 Jahren stünden die Alprechte mitsamt den Gebäuden im Privateigentum der Alprechtsnehmer und nicht in jenem der Alpkorporation. Dieser gehöre lediglich das Alpgrundstück. Plötzlich und unerwartet sei Giezendanner die Eigentümerstellung in Frage gestellt worden. «Das ist rechtlich nicht nachvollziehbar.»

Seither wartet Giezendanner auf eine Antwort der Rekursinstanz. Seither war er nicht mehr auf «seiner Alp», die er an seine älteste Tochter, eine Bäuerin, weitergeben wollte. Die Gedanken quälen ihn.

«Was tu’ ich da noch? War alles für die Füchse?»

Nachts kann er nicht schlafen. Das Herz, das schon einmal ausgestiegen ist, wurde noch schwerer, auch die Beine machen nicht mehr mit.

Über das karierte Tischtuch kriechen Fliegen. «Manchmal träum ich noch von dir», spielt das Radio auf dem Kachelofen. Giezendanner, dessen Sätze oft nur wenige Wörter beinhalten, zeigt wieder auf die Fotos. Ein Mann in Sennenkutte, die Backpfeife im Mundwinkel, wie er seinen Gästen zuwinkt, Frühpensionierten, Touristen, dem Nesslauer Pfarrer, dem Alt-Pilzmeister. Wie er sich zu ihnen setzt, Landjäger, Käse und Schnaps auf dem Tisch, wie ihm die Hühner aus der Hand fressen, das Schwein auf Schritt und Tritt folgt.

«Ich ertrage es nicht. Nicht einmal der Pfarrer würde einen Stall bauen, wenn er nicht ihm selbst gehörte.»

Das Alprecht ist älter als das Zivilgesetzbuch

Dass die Klärung der Eigentumsverhältnisse derart kompliziert ist, hat wohl auch mit dem Alprecht zu tun – ein uraltes Recht, das aus den Anfängen der Alpwirtschaft stammt. Alpen galten als Gemeingut und wurden kollektiv verwaltet, woraus einerseits das Anrecht auf Nutzung und das Anrecht auf Eigentum entstand. Das vereinbarte Alprecht wurde schriftlich in Urkunden oder Alpbüchern festgehalten. In den Toggenburger Alpen geschah die kollektive Verwaltung durch sogenannte Alpkorporationen.

Der Haken: Das war, bevor das Schweizerische Zivilgesetzbuch mitsamt dem eidgenössischen Grundbuch per 1. Januar 1912 eingeführt wurde. Seither sind die Kantone verpflichtet, eine einheitliche Regelung zu schaffen. Per 1. Januar 2020 ist im Kanton St.Gallen zudem eine neue Verordnung «über die selbstständigen Anteilsrechte und das Alpbuch» in Kraft getreten. Das heisst, die Grundbuchämter müssen die Alpbücher bereinigen, die Grundstücknummern erfassen und die Anteilsrechte festhalten. Der St.Galler Bauernverband schreibt dazu: «Der Boden als Gesamtheit gehört der Alpkorporation, die sich aus den Besitzern der Alprechte, den Alpgenossen, zusammensetzt.» Wer also Anteilsscheine besitzt, ist Mitglied der Korporation und hat das Recht, Vieh aufzutreiben oder Gebäude zu nutzen.

Sind bei der Bereinigung Fehler passiert? Oder sind vielmehr Alpgebäude als Eigentum behandelt worden, obwohl sie schon immer den Korporationen gehörten? Alexander Gulde, Leiter des Amts für Gemeinden und Bürgerrecht, will sich zum konkreten Fall nicht äussern. «Wir schauen im Rahmen von aufsichtsrechtlichen Prüfungen Grundbuch und Alpbücher stichprobenweise an», sagt Gulde. Dabei hätten sie auch Zustände entdeckt, die nicht richtig dargestellt worden seien. Gulde sagt:

«Bei deren Bereinigung werden aber keine Eigentumsrechte verändert.»

Für Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau (FDP), ist die Geschichte «eine tragische Sache». Er könne Giezendanners Frust nachvollziehen, habe er der Alp doch jahrelang geschaut. Als Enteignung möchte Looser das Geschehene jedoch nicht sehen. Auch er erwähnt die Umstellung auf das elektronische Grundbuch, womit die Alpen im Kanton St.Gallen einheitlich erfasst werden sollen. Da die besagten Gebäude im Gebiet der Korporation stünden, könnten sie gemäss ZGB «nur mit einer Baurechtsdienstbarkeit im Grundbuch einem Eigentümer zugewiesen werden». Leider hätten das Grundbuchinspektorat oder die Gebäudeversicherungsanstalt erst nachträglich auf diesen unglücklichen Umstand hingewiesen. Looser sagt:

«Was seit mehreren hundert Jahren mit Herzblut gelebt wird und einwandfrei funktioniert, wird somit vermeintlich in Frage gestellt.»

Weiter sagt er:

«Für uns gehören die Gebäude weiterhin Herrn Giezendanner. Man nimmt ihm nichts, er und seine Nachfolger können die Gebäude weiter nutzen.»

Dem widerspricht Giezendanners Anwalt. Die Löschung der Eigentumsrechte aus dem Grundbuch könne nicht mit Artikeln aus dem ZGB gerechtfertigt werden. Dies dürfe nur dann passieren, wenn ein Eintrag seine rechtliche Bedeutung verloren habe, was hier nicht der Fall sei. Wer Recht bekommen soll, wird die Antwort der Rekursinstanz zeigen, die demnächst vorliegen soll.

Einmal, als es drei Tage lang schneite, kam Giezendanner nicht mehr aus der Hütte raus. Er stieg durchs Dach. Michel Canonica

Schon häufig musste sich Giezendanner aus misslichen Lagen befreien. Einmal, als es auf der Alp ununterbrochen schneite, kam er nicht mehr zur Hüttentür hinaus. Schliesslich öffnete er das Dach und stieg dort hinaus. Was hat er jetzt vor? Er zuckt mit den Schultern und murmelt:

«Ich möchte noch eine Weile leben.»

Und noch einmal auf die Alp. Seine Alp.