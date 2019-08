Tobias Balcar aus Appenzell will alle Gipfel des Alpsteins besteigen. Zwei Jahre nimmt er sich Zeit dafür. Mit seinem Projekt #128summits will der 39-Jährige gleichzeitig ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

128 Alpstein-Gipfel sind sein Ziel – Der Aufstieg aufs 2193 Meter hohe Öhrli ist geschafft Tobias Balcar aus Appenzell will alle Gipfel des Alpsteins besteigen. Zwei Jahre nimmt er sich Zeit dafür. Mit seinem Projekt #128summits will der 39-Jährige gleichzeitig ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Tim Naef

Tobias Balcar aus Appenzell möchte alle 128 Gipfel des Alpsteins besteigen. (Bild: Raphael Rohner)

Der Aufstieg zum Öhrli im Liveticker

Die Route

Schwägalp (1352 m) – Dreihütten (1318 m) – Nasenlöcher (1900 m) – Öhrligrueb (2119 m) – Öhrli / Öhrlikopf (2193m)

Sämtliche 128 Gipfel im Alpstein

Das Projekt #Summit128

Das Ziel des Projekts ist die CO2-neutrale Besteigung sämtlicher 128 Gipfel im Alpstein. Initiator Tobias Balcar aus Appenzell möchte mit der «Challenge zusätzlich noch mit einer Aktion gegen den Klimawandel verbinden».

Das Team

Tobias Balcar.

Der geborene St.Galler wuchs in Steinegg nahe Appenzell auf, wo er noch heute lebt. Bereits früh verbrachte Tobias Balcar viel Zeit im Alpstein. Dadurch erlebte er «hautnah mit, wie sich die Bergwelt aufgrund des immer wärmeren Klimas in den vergangenen Jahren drastisch verändert hat». Mit seinem Projekt #summit128 will er etwas gegen diese Entwicklung tun.



Lukas Hinterberger.

Unterstützt Balcar bei schwierigen Routen und wenn geklettert wird: Lukas Hinterberger. Dieser bestieg mit zwölf Jahren seien ersten 4000er, den Weissmies und den Castor. Seit 2018 absolviert Hinterberger die Ausbildung zum Bergführer.

Aska

Mino

Die Hunde Aska und Mino sollen bei möglichst vielen Besteigungen dabei sein.