Aldi Suisse folgt auf Migros: 2020 präsentiert der Discounter erstmals das Openair St.Gallen Aldi Suisse wird neuer Hauptsponsor des Openair St.Gallen. Die 44. Ausgabe des OASG vom 25. bis 28. Juni 2020 findet neu ohne den Support der Migros statt.

2020 präsentiert Aldi Suisse neu das Openair St. Gallen. Die Migros ist weg von der Bühne. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

(pd/bro) Mit der erstmaligen Präsentation des Festivals wolle Aldi Suisse sein Engagement in den Bereichen Kultur und Musikförderung weiter ausbauen, heisst es am Dienstag in einer Medienmitteilung von Aldi Suisse und dem Openair St.Gallen.

Regionale Künstler unterstützen

Aldi Suisse passe mit seinen Werten «jung und dynamisch» ideal zum OASG, heisst es weiter. Gemeinsam wolle man ein nachhaltiges Festival und Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher schaffen.

Aldi Suisse wolle insbesondere regionale Künstler unterstützen. Einerseits mit «Musig uf de Gass», dass im Vorfeld des Openairs ausschliesslich regionalen Bands eine Bühne biete, aber auch mit Auftrittsmöglichkeiten auf Bühnen im Sittertobel selber. Neu ist laut Mitteilung auch, dass im Ticket ein Klimabeitrag von drei Franken enthalten ist.

Am Samstag, 9. November, starte eine limitierte Ticketaktion für Fans. Der reguläre Verkauf startet anfangs Dezember.