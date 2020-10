«Aktuell gibt es keine zusätzlichen Massnahmen»: Anzahl an Coronafällen im Kanton St. Gallen steigt – Gesundheitsdepartement beurteilt Lage als stabil Im Kanton St. Gallen sind in den letzten Tagen steigende Zahlen von positiven Covid-19-Testresultaten gemeldet worden. Das Gesundheitsdepartement beurteilt die Lage als stabil. 06.10.2020, 17.24 Uhr

Als Auslösekriterien für weitergehende Massnahmen sind es bei den Hospitalisationen bis zu 50 Covid-Patienten pro Woche, bei den Intensivpflegeplätzen bis 12 Patienten. Symbolbild: Keystone

(sda) In den letzten Tagen sind die Zahlen der mit Covid-19 infizierten Personen im Kanton St. Gallen – wie auch in der ganzen Schweiz – merklich angestiegen. Von Montag auf Dienstag meldete der Kanton 35 neue Fälle. Darin eingeschlossen sind Nachmeldungen vergangener Tage. In den letzten sieben Tagen waren es insgesamt 171 laborbestätigte positive Fälle.