Analyse Achtung, Sonderzug! Die Ostschweizer Analyse zur Sommersession in Bern Das Bundesparlament schwankte in der Sommersession zwischen Krisenbewältigung und Normalbetrieb. Ärgerlich für die Ostschweiz ist, dass einmal mehr kein Entscheid zum Einkaufstourismus gefallen ist. In der Verkehrspolitik beginnt das Ringen um die Bahnverbindungen 2035. Hier müssen die Ostschweizer Kantone zusammenspannen. Adrian Vögele aus Bern 18.06.2020, 17.11 Uhr

Adrian Vögele, Redaktor Ostschweiz Ralph Ribi

Die Saison in Bern-Wankdorf geht zu Ende: Nach zwei Sessionen in den Messehallen der Bernexpo verabschiedet sich das Bundesparlament von seinem Coronaprovisorium. Unglücklich sind die Politiker darüber wohl kaum. Die Tramlinie 9 hat man irgendwann gesehen, und auch das Rolltreppenfahren zwischen Stände- und Nationalratssaal wird mit der Zeit langweilig. Im Provisorium mit all den grossen Abständen kämen zudem weniger spontane Gespräche zustande, sagen Ostschweizer Parlamentarier. Im kommenden September sollen die Räte wieder im Bundeshaus tagen – falls das Coronavirus nichts dagegen hat.

Der Nationalrat im Provisorium auf dem Berner Messegelände. Anthony Anex / KEYSTONE

Das Parlament bewegte sich in diesen drei Wochen zwischen Krisenbewältigung und politischem Normalbetrieb. Die allmähliche Aufhebung des Lockdown löste laufend neue Diskussionen aus, auch regionalpolitischer Art. Dass die Grenzen wieder offen sind und man ungehindert nach Deutschland und Österreich reisen kann, freut viele, ruft jedoch auch Skepsis hervor. Nicht nur bei Ostschweizer SVP-Nationalräten, die befürchten, das Virus könnte aus anderen Ländern eingeschleppt werden.

Der Autobahnzoll in Kreuzlingen am vergangenen Montag. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Da Einkaufen im Ausland wieder erlaubt ist, sehen sich die Schweizer Detailhändler in den Grenzregionen erneut stark im Nachteil. Der Frauenfelder Gewerbeverein beispielsweise wehrt sich mit einer Kampagne namens «Sorry Konstanz», in den sozialen Medien häufen sich die Kommentare – das Reizthema Einkaufstourismus ist aktueller denn je. In Bundesbern standen für diese Session mehrere Vorstösse auf der Traktandenliste, die Lösungen fordern. Die Kantone St.Gallen und Thurgau verlangen die Aufhebung der 300-Franken-Freigrenze für private Einfuhren.

Für das Anliegen kämpfen Ostschweizer Parlamentsmitglieder über alle Parteien hinweg, so auch die St.Galler Nationalrätinnen Franziska Ryser (Grüne) und Esther Friedli (SVP). Leider wurde das Thema Einkaufstourismus im Lauf der Session aus dem Programm gekippt. Für die Ostschweiz, die in dieser Sache schon lange auf ein deutliches Signal aus Bern wartet, ist das ärgerlich.

Ringen um Prämienschulden und die Züge der Zukunft

Keine Einigkeit herrscht in der Region über den Umgang mit unbezahlten Krankenkassenprämien: Der Thurgau wehrt sich im Ständerat dagegen, dass die «Liste säumiger Prämienzahler» verboten wird. Eine Ostschweizer Allianz wird hierfür kaum zu Stande kommen: Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner setzt sich als Präsident der Gesundheitskommission an vorderster Front für die Abschaffung der Liste ein. Auch die St.Galler Regierung bezweifelt den Nutzen der Liste.

Schon heute umstritten sind zudem die künftigen Bahnverbindungen in die Ostschweiz: Das Angebotskonzept 2035 der SBB wird hinter den Kulissen analysiert. Die Thurgauer Parlamentarierinnen Edith Graf-Litscher (SP) und Brigitte Häberli-Koller (CVP) kämpfen zu Recht dafür, dass der Oberthurgau seinen heutigen Schnellzuganschluss nicht verliert.

Der Intercity 1 am Bahnhof Bern: Die Direktverbindung in die Ostschweiz könnte zum Politikum werden. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Zugleich zeichnet sich ein regionaler Konflikt ab. Es geht um die SBB-Paradestrecke Genf–Bern–Zürich–St.Gallen: Ab 2035 soll der Intercity 1 im Osten nicht mehr nach St.Gallen, sondern nach Frauenfeld verkehren. St.Galler Verkehrspolitikern ist das nicht entgangen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass sich die Kantone und ihre Parlamentarier über das Vorgehen verständigen. Denn gerade in der Verkehrspolitik erreicht die Ostschweiz am meisten, wenn sie sich auf gemeinsame Forderungen einigt. Mit kantonalen Sonderzügen kommt man weniger rasch ans Ziel.