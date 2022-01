St.Galler SVP will Veto gegen Städte: Was das bewirkt hätte

Abstimmungsregeln St.Galler SVP will ein Veto gegen die «Dominanz der Städte»: Was das in den letzten zehn Jahren bewirkt hätte Die St.Galler SVP will die Abstimmungsregeln ändern, damit ländliche Gemeinden mehr Gewicht erhalten. Doch an den Resultaten der letzten zehn Jahre hätte sich dadurch nichts geändert – mit einer Ausnahme. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Jede Stimme zählt gleich viel: Diesen Grundsatz der direkten Demokratie will die St.Galler SVP ändern. Bild: Ralph Ribi

Die Städte dominieren die Politik in der Schweiz zu stark: Diese These verbreitet die SVP. Dem steht die Tatsache gegenüber, dass im Ständerat kleine, ländliche Kantone gleich viel Gewicht erhalten wie grosse und städtische. Auch im Nationalrat, dessen Sitze auf Basis der Bevölkerungszahlen an die Kantone verteilt werden, steht das Land keineswegs auf verlorenem Posten: Die regelmässigen politischen Siege der Landwirtschaftsvertreter sind ein Beispiel dafür.

In der Volksabstimmung über das CO 2 -Gesetz im vergangenen Juni zeigte sich ein deutlicher Stadt-Land-Graben, wobei sich die ländlichen Regionen durchsetzten: 51,6 Prozent lehnten das Gesetz ab. Noch höher war die Ablehnung im Kanton St.Gallen – 57,1 Prozent. Nur vier Städte sagten Ja: St.Gallen, Rapperswil-Jona, Wil und Rorschach. Das umgekehrte Bild ergab sich bei den beiden eidgenössischen Abstimmungen über das Covid-Gesetz: Die städtischen Regionen in St.Gallen behielten die Oberhand.

Letzteres passiere auch bei kantonalen Volksabstimmungen zu oft, kritisiert die St.Galler SVP. Der Einfluss der Städte gegenüber den ländlichen Regionen nehme zu. So würden grosse Summen an Steuergeldern in die Städte fliessen – etwa für Kulturbauten. Die SVP will deshalb bei kantonalen Abstimmungen, die nicht die Verfassung betreffen, den Einfluss der Städte reduzieren – mit einer Art Gemeindeveto: Nur wenn auch die Mehrheit der St.Galler Gemeinden zustimmt, ist die Abstimmung gewonnen. Die Regierung wehrt sich entschieden gegen die Änderung, die SP übt scharfe Kritik (siehe Zweittext).

Einstweilen stellt sich die Frage: Wie ist das genau mit dem Stadt-Land-Graben in kantonalen Abstimmungen?

Nur ein Resultat wäre gekippt

Ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt: Tiefe Brüche zwischen Stadt und Land in kantonalen Abstimmungen sind selten. Das Gemeindeveto, wie es die SVP jetzt fordert, hätte nur in einem einzigen Fall eine Abstimmung zum Kippen gebracht: Im Jahr 2015 stimmte die St.Galler Bevölkerung sehr knapp einer Begrenzung des Steuerabzugs für Berufspendlerinnen und -pendler zu – es handelte sich um eine Massnahme zur Entlastung der Staatskasse. 30 Gemeinden, darunter fast alle Städte, setzten sich gegen die anderen 47 Gemeinden durch (siehe Grafik).

Bei den kantonalen Bauten, welche die SVP selber anspricht, gab es seit 2012 keinen solchen Fall. Dass sich die Stadt St.Gallen – oder andere Städte – gegen den Willen einer Mehrheit der Gemeinden Bauvorhaben geleistet hätten, lässt sich nicht beobachten. Auch nicht im Kulturbereich: Den Umbau und die Erneuerung des Theaters St.Gallen befürwortete das Volk mit 62,5 Prozent Stimmenanteil. 62 von 77 Gemeinden sagten Ja. Nachdem die Übertragung des Theaters von der Stadt an den Kanton zehn Jahre zuvor noch umstrittener gewesen war, gab es nun eine klare Mehrheit. Nicht nur der nördliche Kantonsteil von Wil bis Mittelrheintal stimmte zu, auch die meisten Werdenberger und Toggenburger Gemeinden zeigten sich mit dem Vorhaben einverstanden. Widerstand gab es teilweise im Rheintal und im Linthgebiet, am meisten aber im Sarganserland.

Stärker umkämpft war das Klanghaus Toggenburg, über das im Jahr 2019 abgestimmt wurde. An den Städten lag das nicht: St.Gallen, Wil und Rapperswil etwa stimmten dem Vorhaben in Wildhaus zu. Die Wahlkreise Rheintal und Sarganserland waren jedoch dagegen. Auch in Gemeinden im Fürstenland, Linthgebiet und unteren Toggenburg waren die Gegner in der Mehrheit. Die Befürworter gewannen die Abstimmung dann mit 53,7 Prozent Stimmenanteil, 41 von 77 Gemeinden sagten Ja. Die Karte zeigt jedoch: Wenn der Kanton in Kultur investieren will, gibt es vielerorts Vorbehalte – egal, ob das Geld nun in die Stadt fliesst oder ins Obertoggenburg.

SP ist empört: «Ein Angriff auf die direkte Demokratie» Die St.Galler SP ist empört über den Vorschlag der SVP, bei kantonalen Abstimmungen ohne Verfassungsrang das Gemeindemehr als zusätzliche Hürde einzuführen. Dies sei «ein direkter Angriff auf die St.Galler Demokratie», heisst es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. Das Grundprinzip «eine Stimme pro Bürgerin oder Bürger» werde damit attackiert. Was bereits die Regierung in ihrer Antwort auf die SVP-Motion festgehalten hatte, betont nun auch die SP: Wenn eine Abstimmung erst dann gewonnen sei, wenn nebst der Mehrheit der Bevölkerung auch die Mehrheit der Gemeinden zustimme, führe das zu einem massiven Ungleichgewicht im Stimmvolk. «Eine Stimme aus der kleinsten Gemeinde Berg würde 88-mal mehr zählen als eine Stimme aus der Stadt St.Gallen.» Daher seien ähnliche Vorstösse, etwa ein Bezirksmehr im Kanton Basel-Landschaft, bereits früher als verfassungswidrig beurteilt worden. «Das gilt auch für den Kanton St.Gallen.» Die SVP verkenne die positive Wirkung der Städte, die viel für die Entwicklung im Kanton leisten und nicht zuletzt als Anziehungskraft für Unternehmen und Fachkräfte für das nötige Steuersubstrat sorgen würden, schreibt die SP weiter. Das eigentliche Ziel der SVP sei, progressive politischen Impulse, die von den Städten ausgingen, zu schwächen. Damit werde die Solidarität unter den Regionen gefährdet, die gerade im Ringkanton St.Gallen mit seinen auseinanderstrebenden Kräften wichtig sei. (av)

Solide Mehrheiten für Bauten überall im Kanton

Klanghaus und Theater waren die einzigen Kulturbauvorlagen der letzten zehn Jahre im Kanton St.Gallen. Ein kultureller «Spezialfall» ist die Abstimmung von 2016 über die Landesausstellung Expo2027 in der Ostschweiz. Hier herrschte unter den Gemeinden weitgehend Einigkeit: Mit Ausnahme von Rorschach und Mörschwil lehnten sie den Sonderkredit für die Machbarkeitsstudie allesamt ab.

Deutlich häufiger als über Kultur hat das Volk seit 2012 über Bildungsbauten im ganzen Kanton abgestimmt – und immer war auch die Mehrheit der Gemeinden dafür. Der neue HSG-Campus Platztor in der Stadt St.Gallen wurde 2019 nur von Flums und Quarten abgelehnt. Dass umgekehrt die Hauptstadt ein kantonales Schulbauprojekt anderswo im Kanton verworfen hätte, kam nicht vor. Den Campus für Kantonsschule und Berufsschule in Wattwil etwa hat die Stadt St.Gallen mit 80 Prozent Stimmenanteil angenommen. Dass die Zustimmung in Rapperswil-Jona und dem übrigen Linthgebiet tiefer ausfiel, – der «Kanti-Streit» lässt grüssen –, ist ein Zeichen dafür, dass gerade im Kanton St.Gallen die Differenzen zwischen einzelnen Regionen mindestens so prägend sind wie die Unterschiede zwischen Stadt und Land.

«Abzocke»: Frühere Studie kam zu anderem Schluss

Nebst dem politischen Einfluss der Städte hat die SVP Schweiz auch die Verteilung der finanziellen Lasten zum Thema gemacht – mit dem Fazit, dass die Städter die Landbevölkerung «abzocken» würden. Eine Ecoplan-Studie von 2015 kam zum gegenteiligen Schluss: Der Steueranteil der Städte sei überproportional hoch. 56 Prozent der direkten Kantonssteuern und 64 Prozent der direkten Bundessteuer würden aus den Städten stammen, wobei deren Anteil an der Bevölkerung 47 Prozent betrage. Für die St.Galler Städte nannte die Studie damals Steueranteile von 45,5 Prozent (Kantonssteuern) und 53,2 Prozent (Bundessteuer), bei einem Bevölkerungsanteil von 40,2 Prozent.

