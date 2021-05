Abstimmungskampf: Neue Vorwürfe gegen St.Galler Kirchen

Abstimmungskampf «Kirchgemeinde hat 2000 Franken gezahlt»: Neue Vorwürfe im Streit um das politische Engagement der Landeskirchen in St.Gallen Bürgerliche St.Galler Kantonsräte wollen die Landeskirchen per Gesetz dazu zwingen, sich politisch neutral zu verhalten. Demnächst entscheidet das Kantonsparlament darüber. Motionär Walter Locher (FDP) kritisiert: Mindestens eine Kirchgemeinde habe versprochen, kein Steuergeld für die Konzernverantwortungsinitiative aufzuwenden, habe es dann aber doch getan. Was ist geschehen? Adrian Vögele 31.05.2021, 05.00 Uhr

«Im Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungsinitiative haben die Kirchen völlig übertrieben»: Walter Locher, St.Galler FDP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Der Brand schwelt weiter: Ein halbes Jahr ist vergangen seit dem Volksentscheid zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI), und noch immer gibt der damalige, hochemotionale Abstimmungskampf zu reden. Der St.Galler FDP-Kantonsrat Walter Locher und weitere bürgerliche Politiker störten sich massiv am Einsatz von kirchlichen Kreisen und gemeinnützigen Organisationen für die Initiative. Locher lancierte eine ganze Reihe von Vorstössen im Parlament. Bereits hat er erreicht, dass die steuerbefreiten gemeinnützigen Organisationen im Kanton näher überprüft werden: Wenn sie sich politisch betätigen, sollen sie Steuern zahlen müssen. Das Kantonsparlament hat der Forderung im Februar zugestimmt.

Verschiedene St.Galler Kirchgemeinden setzten sich im vergangenen Jahr für die Konzernverantwortungsinitiative ein: Plakat vor der evangelisch-reformierten Kirche St.Gallen-Bruggen (Kirchgemeinde Straubenzell). Bild: Ralph Ribi

Noch schwerer wiegt eine weitere Motion, die Locher mit Christoph Bärlocher (CVP) und Michael Götte (SVP) eingereicht hat: Sie zielt auf staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften, also beispielsweise die evangelisch-reformierte und die katholische Kirche. Zwei Dinge sollen gesetzlich festgehalten werden: Erstens, dass die Kirchen grundsätzlich politisch neutral sind. Zweitens soll der Kanton näher regeln, wie sich die Religionsgemeinschaften vor Abstimmungen zu verhalten haben. Über diesen Vorstoss entscheidet das Parlament demnächst.

«Kein Maulkorb» ­­– aber eine deutliche Einschränkung

Lochers Hauptargument: Diese Religionsgemeinschaften seien privilegiert, indem sie Steuern erheben dürften. Das bringe auch Pflichten mit sich. Die Kirchen müssten sich, genau wie die staatlichen Behörden, in Abstimmungskämpfen zurückhalten. «Es geht mir nicht darum, ihnen einen Maulkorb anzulegen», sagt Locher. Aber die Kirchen sollen sich seiner Ansicht nach nur dann politisch äussern dürfen, wenn sie selber ganz direkt betroffen sind. «Und selbst dann sind die Grundsätze der Sachlichkeit, der Verhältnismässigkeit und der Transparenz zu beachten.» Das, so Locher, sei insbesondere bei der Konzernverantwortungsinitiative nicht der Fall gewesen. Der FDP-Kantonsrat erinnert etwa an die Flaggen mit Ja-Parolen an einzelnen Kirchtürmen.

«Die Kirchen haben völlig übertrieben.»

Es gehe aber nicht nur um diese eine Abstimmung. Die Religionsgemeinschaften engagierten sich immer stärker in politischen Debatten. «Neueste Beispiele sind Stellungnahmen zu den Trinkwasser- und Pestizidinitiativen oder zum Referendum gegen das CO2-Gesetz.»

Beschwerde der Jungfreisinnigen kostete die Kirchen Geld

Locher kritisiert, die Kirchen hätten im Rahmen der KVI-Abstimmung auch Geld aufgewendet. So habe zum Beispiel die reformierte Kirchgemeinde Straubenzell in der Stadt St.Gallen im Vorfeld der Abstimmung betont, keine finanziellen Mittel für die KVI einzusetzen. «Vor einem Monat musste die Kirchgemeinde jedoch zugestehen, dass sie für Rechtsverfahren vor Bundesgericht 2000 Franken an den Rechtsanwalt und den Vertreter des Vereines Konzernverantwortungsinitiative bezahlt hat.» Dieses Geld sei auch mit Steuerbeiträgen juristischer Personen und nicht einverstandener Kirchenbürger bezahlt worden. «Das zeigt deutlich auf, wie heikel das politische Engagement ist», sagt Locher.

Rita Dätwyler, Präsidentin Kirchgemeinde Straubenzell, Stadt St.Gallen.

Bild: Hanspeter Schiess

Rita Dätwyler, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft Straubenzell, wehrt sich: «Wir haben keine Gelder für die Konzernverantwortungsinitiative eingesetzt, weder direkt noch indirekt.» Die Kirchgemeinde Straubenzell habe sich aber - wie auch diverse andere Kirchgemeinden sowie Kantonalkirchen in St.Gallen und anderen Kantonen - vor Bundesgericht verteidigen müssen. Der Grund: Die Jungfreisinnigen hatten eine grossflächige Stimmrechtsbeschwerde eingereicht, mit dem Argument, die Kirchen hätten die verfassungsrechtlich geschützte freie Willensbildung verletzt. Dätwyler sagt:

«Wir wurden durch die Stimmrechtsbeschwerde dazu gezwungen, uns mit fachlicher Unterstützung und den entsprechenden Kosten vor Bundesgericht zu erklären.»

Bei den 2000 Franken, welche die Kirchgemeinde Straubenzell habe bezahlen müssen, handle es sich um einen Anteil am Anwaltshonorar. Das Bundesgericht hat die Beschwerde inzwischen fallengelassen - nach der Ablehnung der KVI an der Urne sei diese gegenstandslos geworden, befanden die Richter.

Regierung: «Beflaggung von Kirchtürmen ist kritisch»

Auch die St.Galler Regierung sieht keinen Handlungsbedarf: Sie empfiehlt dem Kantonsparlament, die Motion Locher abzulehnen. Die Beflaggung von Kirchtürmen in Abstimmungskämpfen sei zwar «kritisch», schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf den Vorstoss. Jedoch: Kirchliche Positionsbezüge wie vor der KVI-Abstimmung seien sehr selten. Eine entsprechende gesetzliche Regelung ergebe keinen Sinn. Ein Gesetz könne gar nicht die ganze Breite kirchlicher Aktivitäten erfassen. Eine abstrakte Normierung theologischer Prioritäten sei unmöglich. Stattdessen sei es sinnvoll, dass sich die Kirchen selber eigene Regeln gäben – die Kantonsverfassung räume ihnen weitgehende Autonomie ein.

Locher zeigt sich enttäuscht: «Die Antwort ist schwach. Damit macht es sich die Regierung zu einfach.» Sie erweise damit den staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften einen Bärendienst. Falls das Parlament die Motion ablehne, werde die Forderung nach einer vollständigen Trennung von Kirche und Staat Auftrieb erhalten.

Kantonalkirchen plädierten für politischen Dialog

Martin Schmidt, Kirchenratspräsident, Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Auch die St.Galler Kantonalkirchen haben sich zur Motion geäussert – und sich verteidigt. Der reformierte Kirchenrat hatte sich zwar als Gremium für die KVI ausgesprochen, jedoch für den Dialog plädiert. Kirchenratspräsident Martin Schmidt hielt fest: «Ich würde zum Beispiel Gottesdienste und Predigten nicht für Positionierungen verwenden, da dort keine Möglichkeit zum Dialog besteht. Auch Fahnen und Banner an Kirchtürmen finde ich schwierig.» Sehr wohl halte er aber Infostände, Podiumsdiskussionen nach einem Gottesdienst, Strassenaktionen, Flyer und so weiter für zielführend.

Der katholische Administrationsrat betonte in einem Schreiben an die Regierung, keine einzige katholische Kirchgemeinde des Kantons St.Gallen habe sich im Abstimmungskampf über die Konzernverantwortungsinitiative öffentlich engagiert. Insofern seien die Aussagen in der Motion Locher unzutreffend.

«Uns ist auch keine Katholische Kirchgemeinde bekannt, die mit Steuergeldern die KVI unterstützt hat. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass gewisse Seelsorgerinnen und Seelsorger aus privaten Mitteln eine Spende an das Initiativkomitee getätigt haben.»

Von einer Beflaggung der Kirchtürme hätten Bistum und Administrationsrat abgeraten – die Thematik könne nicht mit einer «Einweg-Kommunikation» gelöst werden.

Die Kirchgemeinde Straubenzell hatte, ähnlich wie die reformierte Kantonalkirche, ein klares Signal gesendet, verbunden mit dem Aufruf zum Dialog. Die Kirchenvorsteherschaft sagte einstimmig Ja zur KVI – «auch vom Kirchturm herab», wie es auf der Webseite hiess. Die Kirchenvorsteherschaft rief die Mitglieder der Gemeinde dazu auf, «sich ernsthaft mit dem Anliegen der Initianten auseinanderzusetzen», und verwies auf eine Podiumsdiskussion zum Thema.

«Meinungsbildung gehört zu unseren festgelegten Aufgaben»

Präsidentin Rita Dätwyler betont, es sei explizit gewünscht, dass die Kirchgemeinden sich in der Meinungsbildung engagieren würden. Dafür gebe es rechtliche Grundlagen: Die Verfassung der Kantonalkirche, genehmigt vom Kanton, und die Kirchenordnung, die darauf aufbaut. In der Kirchenordnung sind die Aufgaben der Kirchenvorsteherschaft aufgelistet. Im Artikel 104 heisst es: «Sie bemüht sich, auf die öffentliche Meinung und Haltung Einfluss zu nehmen und für das ethische und soziale Wirken der Kirche Verständnis und Zustimmung zu gewinnen.» Auch Kirchenratspräsident Martin Schmidt weist auf die klaren Regeln der Kirche für Stellungnahmen zu Abstimmungen hin.

Das Kantonsparlament behandelt die Motion Locher voraussichtlich in der Junisession.