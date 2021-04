Abstimmungskampf «Ohne das Spital Wattwil droht dem Toggenburg ein Versorgungsnotstand» – die Befürworter des Landspitals lancieren den Abstimmungskampf Wattwil soll bald ohne Spital dastehen. So wollen es Kantonsparlament und Regierung. SP, Gewerkschaften und lokale Gruppierungen kämpfen für den Erhalt des Toggenburger Landspitals und haben erfolgreich Unterschriften gesammelt. «Ein Spital in der Nähe ist definitiv kein Luxus», heisst es zum Kampagnenauftakt. Ob die Mehrheit der St.Galler Stimmberechtigten es gleich sieht, entscheidet sich Mitte Juni an der Urne. Regula Weik 23.04.2021, 17.00 Uhr

Vor der Session des St.Galler Kantonsparlaments: Protest gegen die Schliessung des Spitals Wattwil. Bild: Ruben Schönenberger (St.Gallen, 16. September 2020)

«Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir diesen Kampf gewinnen – bei all den Schlaumeiereien der Regierung», sagte Max Lemmenmeier, Präsident der St.Galler SP, am Freitag vor den Medien – und zum Kampagnenstart des Referendumskomitees «Nein zur Schliessung». Gemeint ist jene des Spitals Wattwil. Im November hat das St.Galler Kantonsparlament beschlossen, vier Landspitäler zu schliessen – jenes in Altstätten, Flawil, Rorschach und eben Wattwil. Doch dagegen regt sich Widerstand. SP, Gewerkschaften und lokale Gruppierungen machen sich für das Toggenburger Landspital stark.

«Dem Toggenburg droht ohne Spital ein medizinischer Versorgungsnotstand», sagt der Wattwiler Hausarzt Laurenz Gossweiler. Es wäre «verantwortungslos und fahrlässig», auf eine funktionierende Spitalinfrastruktur in den Regionen zu verzichten. Dies habe auch Corona gezeigt. Dezentrale Spitalstrukturen würden helfen, schwierige Belastungssituationen zu bewältigen. Und: «Dem Toggenburg droht, als einzige Region im Kanton, eine akute Hausarztlücke.» Ohne Spital neue Hausärztinnen und Hausärzte für das Tal zu gewinnen, sei schier unmöglich. Der Medical Master verfolge exakt dieses Ziel: Hausarztnachwuchs in den Kanton bringen – und hier halten.

Kathrin Ott, Geschäftsinhaberin und Präsidentin des Vereins Zentrum Wattwil. Bild: Thomas Hary

Eine Schliessung des Spitals würde «massiven wirtschaftlichen Schaden» anrichten, sagt Kathrin Ott, Geschäftsinhaberin und Präsidentin des Vereins Zentrum Wattwil. Es sei nicht nur der grösste Arbeitgeber in der Region. Es sei auch ein entscheidender Standortfaktor für die gesamte Arbeits-, Wohn- und Tourismusregion. Ott sagt denn auch:

Das Spital Wattwil bietet 250 Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin VPOD. Bild: Anna Tina Eberhard



Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin VPOD, fügt dem hinzu: Schweizweit fehlten gut 10'000 Pflegende, und es würden jährlich mehr. «Und was macht der Kanton St.Gallen? Er geht hin und schliesst Ausbildungsstätten im Spitalbereich. Das ist Irrsinn.»

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Eine genügende Grundversorgung in allen Regionen sei absolut notwendig, sagt Nationalrätin Barbara Gysi. Die Spitalschliessung gefährde diese für das weitläufige Toggenburg «in krasser Weise». Die Region sei als einzige im Kanton nicht über eine Hauptverkehrsachse an ein Spital angebunden. Ein Spital gehöre zu einer ausreichenden Grundversorgung dazu.

Parteipräsident Lemmenmeier hakt ein und sagt:

Deshalb wolle die SP auch keine Privatisierung der bestehenden Spitäler.

Die Regierung plant in Wattwil als Ersatz für das Spital ein Gesundheits- und Notfallzentrum. Das private Pflegeunternehmen Solviva ist an der Liegenschaft interessiert und möchte spezialisierte Pflegeplätze anbieten.

Wann geht es den nächsten Regionen an den Kragen?

Max Lemmenmeier, Präsident der St.Galler SP.

Bild: Nik Roth

Für Lemmenmeier hat eine erfolgreiche Abstimmung Signalwirkung über das Toggenburg hinaus:

«Dann ist der Volkswille unmissverständlich. Dann muss nicht nur das Spital Wattwil weiter betrieben werden, dann sind auch weitere Spitalschliessungen im Kanton zu unterlassen.»

Genau das befürchtet die SP. Denn, so Lemmenmeier:

«Der Spitalverwaltungsrat wird weitere Spitäler in den Ruin treiben.»

Ein Slogan der nun anlaufenden Abstimmungskampagne lautet denn auch: «Im Stich gelassen. Heute das Toggenburg, morgen die nächste Region?» Keine sei heute sicher, weitere Spitäler würden unter Druck geraten – insbesondere Wil und Uznach.

Diese Befürchtung hat die SP-Fraktion diese Woche auch in einem dringlichen Vorstoss geäussert. Aus heutiger Sicht dränge sich keine Anpassung der aktuellen Spitalstrategie auf, hielt die Regierung dagegen. Und betonte gleichzeitig einmal mehr: Sollte das Anliegen des Komitees an der Urne erfolgreich sein, heisse dies keineswegs, das Spital Wattwil werde weiterbetrieben. Es bedeute dann lediglich, die vom Volk 2014 für das Toggenburger Landspital beschlossenen Bauvorhaben würden zu Ende geführt. Bei den engagierten Kämpferinnen und Kämpfern für das Spital Wattwil kommt das schlecht an. Als Schlaumeiereien hatte Lemmenmeier deshalb eingangs die Argumentation der Regierung bezeichnet.

Dem Komitee «Nein zur Schliessung» gehören unter anderem die SP-Nationalrätinnen Barbara Gysi und Claudia Friedl, SP-Parteipräsident Max Lemmenmeier, der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner sowie Wattwiler Ärzte und Unternehmer an. Die bürgerlichen Toggenburger Kreisparteien von FDP und CVP unterstützen das Anliegen nicht, die Kreispartei SVP steht dahinter. Am 13. Juni entscheiden die St.Galler Stimmberechtigten an der Urne über die Zukunft des Toggenburger Spitals.