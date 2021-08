Ehe für alle: SVP und Mitte sind in der Ostschweiz gespalten

Abstimmungskampf «Ehe für alle»: Die SVP und die Mitte sind gespalten – auch in der Ostschweiz Den Kantonalparteien stehen kontroverse Diskussionen über die «Ehe für alle» bevor. So gibt es in der SVP ebenso vehemente Befürworter wie Gegner. Adrian Vögele 21.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Ehe für alle» samt Legalisierung der Samenspende für Frauenpaare ist in der SVP und der Mitte umstritten. Bild: Anthony Anex / Keystone

Es sieht nach einem Ja aus. Laut einer Umfrage der SRG befürworten 65 Prozent die «Ehe für alle». Allerdings: Im bürgerlichen Lager gehen die Meinungen auseinander, insbesondere bei der SVP und der Mitte. Schon im Bundesparlament waren die Ostschweizer Mitglieder sich bei weitem nicht einig.

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Während Verena Herzog (SVP/TG) als Co-Präsidentin des Referendumskomitees an vorderster Front gegen die «Ehe für alle» kämpft – vor allem aus Sorge um das Kindeswohl –, haben sich etwa Lukas Reimann (SVP/SG) und Diana Gutjahr (SVP/TG) schon vor einem Jahr deutlich dafür ausgesprochen. «Homosexuelle Paare können genauso gute Eltern sein wie Heterosexuelle. Warum sollten wir ihnen das verbieten?», so Gutjahr. Reimann sagte: «Wer sich wie binden und rechtlich absichern will, geht den Staat nichts an.»

David Zuberbühler (SVP/AR) hingegen bekämpft die Vorlage – er gehört auch zu den Unterstützern des Referendumskomitees. Homosexuelle Paare hätten schon heute weitreichende Rechte mit der eingetragenen Partnerschaft und der Stiefkindadoption, argumentierte Zuberbühler. Die «Ehe für alle» gehe zu weit. Die Ehe sei «seit jeher die natürliche, bewusst eingegangene Verbindung von Mann und Frau, aus welcher die Gesellschaft von Morgen entsteht».

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: PD

Auch Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI) gehört zu den Unterstützern des Referendums. Die St.Galler Mitte-Parlamentarier enthielten sich in der Schlussabstimmung. Sie zeigten sich einverstanden mit der «Ehe für alle», hatten aber Vorbehalte gegenüber der Legalisierung der Samenspende für Frauenpaare. Damit werde dem Kind faktisch der männliche, leibliche Elternteil weggenommen, lautete ein Argument. Dies betont auch Herzog:

«Jedes Kind soll die Chance haben, mit einer Mutter und einem Vater aufzuwachsen.»

Die Parteipräsidenten halten sich bedeckt

Patrick Dürr, Präsident der CVP Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Die St.Galler CVP hat ihre Abstimmungsparole noch nicht gefasst. Ob sie so deutlich Ja sagt wie die nationale Parteispitze, ist offen. Parteipräsident Patrick Dürr wagt auf Anfrage noch keine Prognose und äussert sich auch nicht zu seiner eigenen Haltung.

Cedric Gmür, Präsident Junge Mitte Kanton St.Gallen. Bild: PD

Dafür spricht sich die Jungpartei klar für die «Ehe für alle» aus. Cedric Gmür, Präsident der Jungen Mitte St.Gallen, sagt:

«Mit dieser Vorlage schaffen wir in vielen Bereichen gleiche Rechte zwischen den verschiedenen sexuellen Orientierungen. Ich sehe überhaupt keinen Grund welcher für ein Nein zu dieser Vorlage spricht.»

Auch der Positionsbezug der St.Galler SVP steht noch bevor. Dem Vernehmen nach hat der Vorstand entschieden, der Delegiertenversammlung die Nein-Parole zu empfehlen. Eine entsprechende Anfrage an die Partei- und Fraktionspräsidenten blieb unbeantwortet.

Lukas Huber, Präsident JSVP Kanton St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Die Junge SVP St.Gallen hat Stimmfreigabe beschlossen: «Dabei sind wir uns über die rechtliche Gleichstellung mit der Ehe anstelle der heute geltenden eingetragenen Partnerschaft weitestgehend einig», sagt Präsident Lukas Huber.

«Einzig über die Adoption und die Samenspende bestehen bei unseren Mitgliedern unterschiedliche Ansichten.»

Er persönlich werde der Vorlage zustimmen, sagt Huber. Hingegen gehört Vorstandsmitglied Heidina Jordi zu den Unterstützerinnen des Referendums.

St.Galler Support für Pro-Komitee der SVP

Sandro Wasserfallen, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Regina Kühne

Zugleich setzt sich ein nationales Komitee von SVP-Vertretern für die «Ehe für alle» ein. Der St.Galler Kantonsrat Sandro Wasserfallen ist dort mit dabei. Zwar bestehe für ihn das Ideal von fürsorglichen und liebevollen Eltern in einer stabilen Paarbeziehung von Mann und Frau, da Kinder nahe Bezugspersonen beiderlei Geschlecht brauchen würden, so Wasserfallen. «Ich bin aber auch davon überzeugt, dass gleichgeschlechtliche Paare die Elternrolle genauso liebe- und verantwortungsvoll wahrnehmen können, wie dies heterosexuelle Paare tun. Darüber hinaus müssen wir in unserer Gesellschaft immer wieder feststellen, dass längst nicht alle heterosexuellen Paare ihrer Verantwortung gegenüber dem Kind gerecht werden.»

Klar auf der Befürworterseite ist nebst SP, Grünen und GLP auch die FDP. Die St.Galler Freisinnigen haben am Parteitag am Donnerstag die Ja-Parole gefasst.