Gegner des Tabakwerbeverbots setzen auf die Ostschweiz

Eine Mehrheit gegen die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabak» scheint am 13. Februar in weiter Ferne. Nun hoffen die Gegner noch auf ein Ständemehr zu ihren Gunsten und haben deshalb auch die Anstrengung in der Ostschweiz intensiviert.

Christian Kamm und Elia Fagetti 10.02.2022, 04.40 Uhr