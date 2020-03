Abstandsregelung in den meisten Fällen eingehalten: Corona-Sicherheitslage im Kanton St.Gallen Die Kantonspolizei St.Gallen hat übers Wochenende bis Sonntagabend rund 80 Einsätze im Zusammenhang mit dem Corona-Virus geleistet. Derweil sind im Kanton St.Gallen sehr geringe Einbruchszahlen und die übliche Anzahl Einsätze im Zusammenleben von Menschen zu verzeichnen. 23.03.2020, 15.54 Uhr

Die Mehrheit der von der Polizei angetroffenen Personen hielten sich an die Abstandsregeln des Bundes. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

(pd/evw) Die Einsätze im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bestanden hauptsächlich in Meldungen über Personengruppen und angeblichen Betrieb in Restaurants und Geschäften. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen durften die ausgerückten Patrouillen feststellen, dass sich die Mehrheit der angetroffenen Personen an die Abstandsregeln hielten. Im Falle einer Party mit 16 Personen musste eingeschritten und diese aufgelöst werden. Zudem mussten einige Geschäftsbetreiber auf die geltenden Bestimmungen aufmerksam gemacht werden. In Heerbrugg wurden insgesamt acht uneinsichtige Personen mit einer Ordnungsbusse gebüsst.