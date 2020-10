«Absolut fahrlässig»: SP kritisiert das Ja der Ostschweizer Industrie- und Handelskammern zum Rahmenabkommen Die Industrie- und Handelskammern St.Gallen-Appenzell und Thurgau stellen sich hinter den umstrittenen Entwurf für das Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU. Bei der SP kommt das schlecht an. Auch der St.Galler Ständerat und ehemalige Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner übt scharfe Kritik. Verständnis zeigt hingegen der St.Galler Gewerbeverband. Adrian Vögele 01.10.2020, 12.32 Uhr

Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Ostschweizer Wirtschaftsverbände mischen sich in die Diskussion um das Rahmenabkommen ein: In einem ausführlichen Positionspapier befürworten die Industrie- und Handelskammern St.Gallen-Appenzell und Thurgau grundsätzlich den Vertragsentwurf, der zuletzt auf nationaler Ebene immer stärker in Kritik geraten war. Die vorgesehene Regelung beim Lohnschutz sei ausreichend. Auch mit dem Streitbeilegungsverfahren, das den Europäischen Gerichtshof als oberste Instanz vorsieht, sind sie einverstanden. Natürlich stelle das Verhandlungsresultat einen Kompromiss dar. Aber jetzt ein komplett neues Modell zu fordern, das heikle Bereiche komplett ausklammere oder umstrukturiere, sei nicht zielführend, sagt Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell. «Wir brauchen nun Klarheit, gerade im Interesse der Ostschweizer Exportindustrie und ihrer Arbeitsplätze.» Auch der Thurgauer IHK-Direktor Jérome Müggler fordert, nun müsse es vorangehen mit dem Rahmenvertrag.

«Lohnschutz muss unangetastet bleiben»

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsparlament und Vizepräsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbunds. Bild: Regina Kühne

Bei SP und Gewerkschaften kommt das nicht gut an. «Dieses Vorpreschen der IHK ist absolut fahrlässig», sagt Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsparlament und Vizepräsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbunds. Das Nein der Bevölkerung zur Begrenzungsinitiative sei auch der Tatsache zu verdanken, «dass wir in der Schweiz einen Lohnschutz haben – dieser darf nicht aufgeweicht werden. Darüber haben sich inzwischen ja auch die Sozialpartner auf nationaler Ebene verständigt». Eine Abstimmung über das Rahmenabkommen sei nur zu gewinnen, wenn klar sei, dass der Lohnschutz unangetastet bleibe. «Das ist mit dem jetzigen Entwurf noch nicht der Fall.»

«IHK macht gemeinsame Sache mit den Hardlinern der EU»

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Auch der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner, der in seiner früheren Funktion als Gewerkschaftschef direkt in die Gespräche über das Rahmenabkommen involviert gewesen war, übt scharfe Kritik: «Die IHK ist in Sachen Bilaterale und Lohnschutz keine relevante Stimme. Es verwundert allerdings nicht, dass die IHK mit den Hardlinern der EU-Kommission gemeinsame Sache macht beim Ziel, den starken Schweizer Lohnschutz zu schwächen.»

Denn die Vertreter der IHK hätten sich bereits gewehrt, als die Bilateralen mit den flankierenden Massnahmen zum Schutz der Löhne beschlossen worden seien. «Sie kritisierten damals Bundesrat Couchepin und auch den Schweizerischen Arbeitgeberverband heftig, weil sie Hand zu den Flankierenden geboten hatten.»

Rote Linie wurde überschritten

Der Bundesrat habe den Lohnschutz bei den Verhandlungen über einen Rahmenvertrag als rote Linie definiert. «Trotzdem haben der Chefunterhändler der Schweiz, Roberto Balzaretti, und in seinem Gefolge die Bundesräte Cassis und Schneider-Ammann 2018 beim Lohnschutz die Position der EU übernommen, statt die Haltung der Schweiz zu verteidigen.

Deshalb haben die Gewerkschaften damals das Veto eingelegt. Der Bundesrat hat den Text von Staatssekretär Balzaretti denn auch nie unterzeichnet geschweige denn zur Ratifizierung vorgelegt», so Rechsteiner. Seit 2018 sei Entscheidendes passiert:

«Die vom Bundesrat durchgeführte Konsultation hat ergeben, dass das Rahmenabkommen in dieser Form nicht mehrheitsfähig ist.»

Das Bundesparlament habe Motionen überwiesen, die in verschiedenen Punkten, unter anderem dem Lohnschutz, Neuverhandlungen verlangen würden. «Und alt Bundesrat Schneider-Ammann hat seine Position gegenüber 2018 um 180 Grad gedreht. Wichtige Kreise der FDP stehen nicht mehr hinter dem Rahmenabkommen von 2018. CVP-Parteipräsident Pfister hält deshalb zu Recht fest, dass es in dieser Form tot ist.»

«Vor dem Brexit-Entscheid sollte nicht verhandelt werden»

Zum weiteren Vorgehen in Sachen Rahmenabkommen sagt Rechsteiner: «Die Schweiz tut nach der überzeugenden Ablehnung der SVP-Initiative in der bewährten europapolitischen Koalition gut daran, mit dem nötigen Selbstbewusstsein, aber ohne Überheblichkeit, aufzutreten. Der Alleingang von Staatssekretär Balzaretti ist dafür keine Basis. Solange der Brexit im Verhältnis zur EU nicht entschieden ist, sollte ohnehin nicht verhandelt werden.» Die EU könne der Schweiz mit Blick auf die Verhandlungen mit Grossbritannien keine Konzessionen machen – «selbst wenn sie dazu bereit wäre».

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin und Präsidentin des Thurgauer Gewerkschaftsbunds. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Auch Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin und Präsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbunds, sagt, es sei wichtig, dass sich der Bundesrat die nötige Zeit nehme, um offene Fragen zum Rahmenabkommen und insbesondere zum Lohnschutz zu klären. «Das Lohnniveau in der Schweiz muss gehalten werden.» Darum müsse der Bundesrat mit der EU eine Lösung finden, die den Schutz der in der Schweiz geltenden Löhne und Arbeitsbedingungen sicherstelle. «Auch die offenen Fragen in den Bereichen staatliche Beihilfen und Unionsbürgerrichtlinie müssen vor der Unterzeichnung zwingend geklärt werden.»

Fast die Hälfte der kontrollierten Firmen sitzen im Ausland

Wie notwendig die Flankierenden Massnahmen im Alltag seien, zeige sich an den Zahlen, so Graf-Litscher: «Heute werden in der Schweiz jährlich in rund 45'000 Firmen die Löhne kontrolliert – davon sind ca. 21'000 ausländische Firmen. Bei fast jeder vierten Firma stellen die Kontrolleure zu tiefe Löhne fest.» Ohne Kontrollen und drohende Bussen gebe es für Firmen aus dem Ausland keinen Grund, Schweizer Löhne zu zahlen.

Andreas Hartmann, Präsident des St.Galer Gewerbeverbandes. pd

Auf mehr Verständnis stossen die beiden IHK beim St.Galler Gewerbeverband. Präsident Andreas Hartmann sagt:

«Der frühe Positionsbezug der Industrie ist nachvollziehbar, denn der internationale Handel spielt für sie eine bedeutende Rolle»

Der Schweizerische Gewerbeverband habe die flankierenden Massnahmen immer unterstützt, aber einen Ausbau stets konsequent abgelehnt. «Insofern stimmt die Position der IHK mit den Forderungen des Gewerbes überein.»

Hartmann sagt allerdings auch: «Wer den bilateralen Weg als bestmögliche Basis für die Zusammenarbeit mit der EU sieht – und diese Position hat das Gewerbe bisher immer eingenommen – darf keine grundsätzliche Neuverhandlung des Rahmenvertrages mit obligater Ausklammerung gewisser Positionen fordern. Sonst wird der Fortbestand des bilateralen Weges gefährdet.»