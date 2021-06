Bauernpräsident Ritter fordert Entschuldigung von Umweltverbänden

CO2-Debakel «Ich erwarte eine öffentliche Entschuldigung der Umweltverbände»: Was Bauernpräsident Markus Ritter zu einem Neustart in der Klimapolitik sagt Nach dem Nein zum CO2-Gesetz muss die Schweiz klimapolitisch von vorn beginnen. In der Landwirtschaft sei die Bereitschaft dafür nach den harten Abstimmungskämpfen der letzten Monate aber deutlich gesunken, sagt Bauernpräsident Markus Ritter. Adrian Vögele 29.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Ritter, Bauernpräsident und St.Galler Mitte-Nationalrat, am Treffen des Komitees «2xNEIN zu den Agrarinitiativen» am Abstimmungssonntag, 13. Juni. Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE

Sommer 2018: Die Schweiz leidet unter Hitze und Trockenheit. Besonders betroffen sind die Landwirte. So wird beispielsweise das Futter für die Nutztiere knapp, weil kaum mehr frisches Gras wächst. Die Bauern müssen auf Wintervorräte oder importiertes Heu zurückgreifen, viele reduzieren ihren Tierbestand. Der grosse Schlachtviehmarkt in Wattwil wird von Anbietern regelrecht überrannt. Alpbetriebe müssen per Helikopter mit Wasser versorgt werden.

Dennoch kommt die Klimapolitik in Bern nicht vom Fleck. Im Herbst 2018 lehnt der Nationalrat das CO2-Gesetz ein erstes Mal ab. Im Frühjahr 2019 wählt Bauernpräsident Markus Ritter beim Gespräch in der Wandelhalle deutliche Worte. Jetzt müsse es vorwärtsgehen: «Beim Klima hört für mich der Spass auf. Wie lange will das Parlament noch warten, bis es endlich etwas unternimmt?» Ritter erinnert an die Trockenheit im Vorjahr: «Das war nicht mehr lustig. Alle müssen einen Beitrag zu Gunsten des Klimas leisten, inklusive die Bauern – und zwar sofort.» Das war Musik in den Ohren der Umweltverbände.

Manche Bauern kreuzten nicht zweimal, sondern fünfmal Nein an

Andreas Widmer, Geschäftsführer St.Galler Bauernverband. Bild: Benjamin Manser

Jetzt, zwei Jahre später, sieht es anders aus. Das CO2-Gesetz ist an der Urne gescheitert – nicht zuletzt wegen des Widerstands in ländlichen Gebieten. Die Vorlage geriet in den Sog des Abstimmungskampfs um die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative, welche die Bauern auf die Barrikaden trieben. In den Ostschweizer Kantonen fiel das Nein noch klarer aus als auf nationaler Ebene. Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands, sagt, die massiven Vorwürfe gegen die Landwirtschaft hätten zu einer Abwehrhaltung geführt – «manch einer kreuzte dann nicht nur zweimal, sondern gleich fünfmal Nein an». Dies, obwohl die Landwirtschaftskammer des Schweizer Bauernverbandes im Vorfeld Ja zum CO2-Gesetz gesagt hatte – «und zwar deutlich, im Verhältnis 3 zu 1, quer durch verschiedene Parteien».

Warum sich Ritter beim CO2-Gesetz zurückhielt

Im Bundesparlament ist der Ärger nach dem Nein zum CO2-Gesetz gross. In den Tagen nach der Abstimmung fiel immer wieder Markus Ritters Name. Weil der Bauernpräsident sich nicht aktiv für das CO2-Gesetz engagiert habe, sei er mitschuldig am Debakel, hiess es.

Ritter selber hatte schon früher erklärt: Der Kampf gegen die Agrarinitiativen habe Priorität, dies sei eine Frage der Existenz für die Bauernfamilien. Auch jetzt sagt der St.Galler Nationalrat: «Man kann einfach nicht an allen Fronten aktiv sein.» Er könne nicht zum gleichen Zeitpunkt mit wichtigen Partnern für eine Sache kämpfen und gleichzeitig in einer anderen Sache gegen diese Partner. Das gelte für die SVP, aber auch für den WWF, so Ritter:

Markus Ritter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbands und St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

«Mit ganzer Härte hat der WWF für die beiden Agrarinitiativen gekämpft. Gleichzeitig führte der WWF die Regionalkomitees für das CO2-Gesetz, wo ich hätte beitreten sollen. Wie soll das denn gehen?»

Es sei unglücklich, dass der Bundesrat all diese Vorlagen auf den gleichen Abstimmungstermin gesetzt habe.

«Tiefe Wunden» und wenig Lust auf eine neue Klimavorlage

Klar ist aber: Die Landwirtschaft ist weiterhin direkt betroffen von negativen Folgen des Klimawandels. Wie steht Ritter zu einem neuen Anlauf für das CO2-Gesetz? Der Bauernverband nehme nun eine vertiefte Analyse vor und überlege sich das weitere Vorgehen. «Soll eine neue Vorlage aufgesetzt werden, braucht es wahrscheinlich grössere Anpassungen. Ohne ein Hellseher zu sein, muss man davon ausgehen, dass deutlich kleinere Brötchen gebacken werden müssen», sagt Ritter. Allerdings: Der Rückhalt für klimapolitische Anliegen sei in der Landwirtschaft gesunken. «Die monatelangen direkten Angriffe gegen den Bauernverband und die persönlichen Angriffe gegen die Führungskräfte haben tiefe Wunden hinterlassen.»

Bauernpräsident wartet auf Entschuldigung

Der Konflikt verschärfte sich bereits im vergangenen Jahr. Mit der Kampagne «Agrarlobby stoppen», welche die Umweltverbände WWF, Pro Natura, Greenpeace und Birdlife im August starteten, war für den Bauernverband eine rote Linie überschritten. «Solche Negativkampagnen sind nicht nur undemokratisch, sondern auch unschweizerisch», sagt Ritter. Derzeit führt der Bauernverband keine Gespräche mit den Umweltverbänden. Zuerst müsse die Sache mit der «Agrarlobby»-Kampagne geklärt werden: «Für eine weitere Zusammenarbeit erwarte ich diesbezüglich eine öffentliche Entschuldigung der Umweltverbände», sagt Ritter. «Dann ist auch wieder eine Zusammenarbeit möglich. Fehler passieren halt überall.»

Zur strittigen Kampagne und zur Frage der Entschuldigung äussern sich WWF und Pro Natura am Montag auf Anfrage nicht. Pro Natura schreibt: «Die Umweltverbände werden sich auch in Zukunft für eine naturverträgliche Landwirtschaft einsetzen, die unsere Ernährungssicherheit gewährleistet. In Dialogen, Gesprächen, im Parlament. Unsere Türen stehen für alle offen.» Zur Bewältigung der Klimakrise brauche es jetzt rasch Lösungen – daran hätten auch die Bäuerinnen und Bauern ein Interesse, denn die landwirtschaftliche Produktion sei bedroht.

Andreas Widmer vom St.Galler Bauernverband sagt, die Landwirte seien durchaus bereit, etwas für das Klima zu unternehmen. Aktuell seien die Fronten allerdings tatsächlich ziemlich verhärtet. Bei vielen Bauern sei in den letzten Monaten der Eindruck entstanden, man wolle sie kaputtmachen, sie würden pauschal als «Giftspritzer» verurteilt. «Dabei verwenden 80 Prozent der Betriebe sehr wenig bis gar keine Pestizide.»

Der nächste Streit folgt sogleich

Allzu rasch dürfte sich die Situation nicht beruhigen. Auf die Trotzreaktion an der Urne folgte die Trotzreaktion des Nationalrats: Die grosse Kammer erklärte Güllen-Schleppschläuche ab 2022 für obligatorisch. Worauf sich erneut aufgebrachte Bauern bei Andreas Widmer meldeten, mit der Frage, wie das nun umzusetzen sei. «Es geht um eine Investition von rund 20'000 Franken», sagt Widmer. Manche Landwirte empfänden dies als weiteren «Tritt ans Schienbein».

Was das CO2-Gesetz betreffe, so sei es besser, jetzt nichts zu überstürzen, sagt Widmer. Es gelte, eine Lösung zu erarbeiten, die langfristig funktioniere. Und eine, die auch die Wirtschaft angemessen mit einbeziehe. «Vom nun gescheiterten Gesetz wäre die Wirtschaft verhältnismässig wenig betroffen gewesen.»