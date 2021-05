Abfall Littering stört nicht nur, es kann auch zur Gefahr werden: «Scharfkantige Fremdkörper können Tiere verletzen und zu einem qualvollen Tod führen» Weggeworfene Abfälle stören. Abgesehen davon können sich Tiere daran verletzen oder sogar sterben, wenn sie scharfe Gegenstände fressen. Die Städte im Thurgau haben viele Wege, um Littering zu bekämpfen. Alain Rutishauser 07.05.2021, 05.10 Uhr

Weggeworfener Abfall, Pet-Flaschen, Getränkedosen und Glasscherben können für Tiere zur Gefahr werden. Bild: Stefan Kaiser

Eine Pizzaschachtel auf dem Bänkli, Einwegmasken auf dem Trottoir, Getränkedosen um die Mülleimer: Littering ist ein Problem, das seit Ausbruch der Pandemie nicht besser geworden ist. Bars und Restaurants waren geschlossen, also wurde draussen konsumiert. Der herumliegende Abfall ist auch einem Leser unserer Zeitung aufgefallen, als er kürzlich mit dem Velo von Bürglen nach Romanshorn fuhr. Er beschreibt im Leserbrief seine Eindrücke: «Schmucke Dörfer, blühende Pflanzen und in der Ferne noch schneebedeckte Berge. Direkt an den Strassenrändern sah es allerdings alles andere als idyllisch aus: Überall weggeworfene Dosen und Pet-Flaschen.»

Littering stört, und Littering kostet. Der Kanton Thurgau schätzt, dass pro Tonne Littering-Abfall 1300 Franken Entsorgungskosten entstehen. Zum Vergleich: Landet der Abfall im Kübel, entstehen nur 300 Franken Entsorgungskosten pro Tonne. Jährlich fallen durch Littering zwischen fünf und sechs Millionen Franken Mehrkosten an, und das allein im Kanton Thurgau. Schweizweit kostet Littering laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) 200 Millionen Franken pro Jahr.

Littering seit Corona zugenommen?

Ist Littering seit Corona noch mehr zum Problem geworden? Achim Keyser vom Amt für Umwelt des Kantons Thurgau verneint. Es gebe keine Belege für eine starke Zunahme des Litterings. Die Zuständigkeit dafür liege ausserdem bei den jeweiligen Gemeinden. Aber auch die Städte und Gemeinden stellen keinen Anstieg an Littering fest.

Doch: «Pandemiebedingt sind es mehr Personen, die am See Erholung suchen, was sich auf die Abfallmenge auswirkt», sagt Rolf Müller, Mediensprecher der Stadt Romanshorn. Erfahrungsgemäss nehme Littering zu, sobald die Temperaturen steigen und es die Leute ins Freie zieht. Die meisten Menschen würden ihren Abfall ordentlich entsorgen, doch gebe es Ausnahmen. Müller:

«Littering ist ein gesellschaftliches Problem.»

Stehen gelassene Getränkedosen und Einwegmasken in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Tiere können sich an Abfällen verletzen

Achtlos weggeworfener Abfall stört nicht nur, er kann je nach Beschaffenheit auch für Tiere gefährlich werden. Keyser:

«Die Risiken bestehen bei scharfkantigen Gegenständen wie Glasscherben oder Dosen, aber auch bei Plastik, das von Tieren mitgefressen wird.»

Es ist nicht bekannt, wie oft Nutz- und Wildtiere durch Littering in Mitleidenschaft gezogen werden. Zu Tierunfällen durch Abfälle sind beim Kanton keine Zahlen vorhanden. «Erschwerend wirkt, dass bei den durch Littering verursachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein zweifelsfreier Rückschluss auf Littering als Ursache oft nicht möglich ist», sagt Robert Hess, Amtsleiter des Veterinäramts des Kantons Thurgau.

Urs Schär und Pascal Schmid der SVP Thurgau haben in einer Interpellation aus dem vergangenen Jahr ebenfalls auf die Gefahr von Littering für Tiere hingewiesen. Darin schreiben sie, dass unentdeckter Abfall im hohen Gras eine Bedrohung für die Tiere darstelle. Durch das Mähen würden Abfälle zerkleinert und so ins Futter der Tiere kommen. «Was viele nicht wissen: Littering tötet Tiere – auf grausame Art und Weise», steht in der Interpellation weiter. Besonders Aludosen und Glasflaschen seien eine grosse Gefahr für die Tiere:

«Die scharfkantigen Fremdkörper können die Magenwand der Tiere verletzen und zu einem qualvollen Tod führen.»

Eine Bergziege frisst Abfall in einem Zoo. Bild: Cerise Hua / iStockphoto

Littering-Tour mit Asylsuchenden

Um Littering zu vermindern, haben die Städte verschiedenste Methoden. In Münchwilen wird zwei Mal wöchentlich mit Asylsuchenden und Sozialhilfeempfängern eine «Littering-Tour» veranstaltet. In Romanshorn werden Clean-up-Days organisiert, in Arbon und Weinfelden sind solche Tage, an denen gemeinsam Abfall eingesammelt wird, in Planung. «Wir hatten jüngst Anfragen von Firmen, die gerne mit ihren Mitarbeitenden eine Abfallsammelaktion durchführen wollen», sagt Daniel Engeli, Leiter Zentrale Dienste der Stadt Weinfelden. Wenn Littering allerdings ausartet, dann kennen die Thurgauer Städte auch andere Massnahmen. Markus Graf, Amtsleiter Werkhof der Stadt Frauenfeld:

«Im schlimmsten Fall werden Sitzgelegenheiten und Kübel demontiert, damit es keine Gelagemöglichkeiten mehr gibt.»

Wird ein Abfallsünder «in flagranti» erwischt, gibt es eine Busse: 50 Franken für Dosen, Flaschen und Essensreste, 250 Franken für ganze Kehrichtsäcke und grosse Mengen Kleinabfälle. Dazu patroullieren Securitas an den entsprechenden Orten im Thurgau.

Personen beim Littering zu erwischen, passiere allerdings sehr selten. Deshalb ist auch die Anzahl der ausgestellten Bussen im Kanton Thurgau relativ klein (siehe Grafik). Und Müller fügt an: «Da der Stadt Romanshorn eine nachhaltige Verhaltensänderung wichtiger ist als Busseneinnahmen, suchen Mitarbeitende des städtischen Amts für Sicherheit zuerst das Gespräch.»