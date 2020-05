Abfall in Appenzeller Entsorgungsmulde geriet in Brand Auf dem Ökohof in Appenzell geriet eine Entsorgungsmulde in Brand. Ein grösserer Schaden konnte dank sofortiger Alarmierung und besonnenem Verhalten der Angestellten verhindert werden. 23.05.2020, 16.50 Uhr

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Bild: Kapo AI

(pd/lw) Am Samstagmittag kurz vor 13 Uhr bemerkten Angestellte des Ökohofs in Appenzell einen seltsamen Geruch. Kurz danach war Rauch in der Entsorgungsmulde für brennbare Abfälle zu sehen. Sofort wurde die Stützpunktfeuerwehr Appenzell und ein Spezialfahrzeug für den Transport der Mulde aufgeboten.