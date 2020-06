86-Millionen-Paket für den zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz: Bund will den Standort Frauenfeld weiter ausbauen Der Bund modernisiert den Waffenplatz Frauenfeld für insgesamt 350 Millionen Franken. Nächste Woche entscheidet der Ständerat über die Finanzierung der zweiten Bauetappe. Selbst die Grünen finden das Vorhaben nicht ganz falsch. Adrian Vögele aus Bern 12.06.2020, 05.00 Uhr

Soldaten des Spitalbataillons 75 auf dem Waffenplatz Frauenfeld. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Armee reduziert die Zahl ihrer Standorte in der Schweiz. Aussenstellen werden aufgehoben und deren Aufgaben in grössere Areale integriert. Eines dieser militärischen Zentren ist Frauenfeld, nach Thun der zweitgrösste Waffenplatz des Landes. Früher diente er vor allem der Artillerie, heute primär der Führungsunterstützung. Das Areal wird nun in mehreren Etappen saniert, ausgebaut und modernisiert. Im Gegenzug werden andere Infrastrukturen geschlossen, etwa der gesamte Waffenplatz Dailly im Kanton Waadt.

Der Bund will in Frauenfeld 350 Millionen Franken investieren, verteilt auf 15 Jahre. Die erste Bauetappe im Umfang von 121 Millionen läuft bereits, im vergangenen Herbst wurde der Grundstein gelegt. Das Kommandogebäude wird aufgestockt, neue Unterkünfte sowie Gebäude für Ausbildung, Verpflegung und Medizin werden gebaut.

Häberli-Koller: «Eine gute Ausgangslage für die Ostschweiz»

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin. Gaetan Bally / KEYSTONE

Jetzt entscheidet das Bundesparlament über die nächste Tranche: In der Armeebotschaft 2020, die der Ständerat nächste Woche behandelt, sind weitere 86 Millionen Franken für den Waffenplatz Frauenfeld enthalten. Das Geld ist etwa für Werkstätten und Bauten im Bereich Telekommunikation vorgesehen. Bislang ist das Geschäft politisch unbestritten, die Sicherheitspolitische Kommission (SIK) des Ständerats hat die Armeebotschaft einstimmig befürwortet. «Eine erfreuliche Sache», sagt Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin und Mitglied der SIK. «Gerade die Ostschweiz muss ja auf Bundesebene immer wieder darum kämpfen, überhaupt berücksichtigt zu werden. Hier haben wir für einmal eine gute Ausgangslage.» Es sei wichtig, dass das Parlament die Mittel für die zweite Etappe in Frauenfeld freigebe. Es gehe nicht nur um einen Ausbau, sondern auch um eine Effizienzsteigerung. Laut der Armeebotschaft lassen sich mit der Modernisierung in Frauenfeld jährlich zwei Millionen Franken Betriebskosten sparen.

Egger: «Ein vorbildliches Bauprojekt, aber...»

Kurt Egger, Thurgauer Nationalrat der Grünen Patrick Itten / KEYSTONE

Die Armeebotschaft 2020 ist insgesamt über 20 Milliarden Franken schwer. Diskussionslos wird sie das Parlament kaum passieren. Die Grünen werden das Paket ablehnen, wie der Thurgauer Nationalrat Kurt Egger sagt. «Solange eine Abschaffung der Armee nicht mehrheitsfähig ist, setzen wir uns dafür ein, dass die Armee sich gegen realistische Bedrohungen wappnet, statt sich mit Milliarden von Franken für unwahrscheinliche Kriegsszenarien aufzurüsten.» Mit Blick auf Frauenfeld räumt er jedoch ein: Das Projekt mit den Ersatzneubauten sei, einzeln betrachtet, durchaus sinnvoll. «Es bringt insbesondere aus raumplanerischer und ökologischer Sicht Vorteile.» Die Neubauten würden energetisch vorbildlich erstellt – nach Minergie-Standard, mit Solarstromanlagen und Anschluss ans Fernwärmenetz.

Das Areal des Waffenplatzes wird oft zivil genutzt, etwa für das Open Air Frauenfeld. Das soll laut Bund auch in Zukunft möglich sein – «sofern es mit den militärischen Tätigkeiten zu vereinbaren ist».