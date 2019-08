84 Kilometer, 5166 Höhenmeter, 24 Beizen: Diese drei Ostschweizer Promis starten zur Königstour im Alpstein

Diese Route durch den Alpstein hat es in sich: TV-Moderator Marco Fritsche, SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr und der Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn nehmen die Herausforderung an. Wie weit werden es die Drei schaffen? Mit Tagblatt.ch sind Sie auf Schritt und Tritt live dabei. Am Dienstag, 13. August geht es los.