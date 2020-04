81-jährige Frau in ihrer Wohnung im Kanton Luzern getötet – Kantonspolizei St.Gallen nimmt hauptverdächtige Person und Begleitung fest

Eine 81-jährige Frau ist am Mittwochabend gewaltsam in ihrer Wohnung in Meierskappel umgebracht worden. Drei Personen wurden festgenommen – zwei davon im Kanton St.Gallen.