Hilfsbereitschaft Bekleidung und Schuhe gesammelt: St. Galler Bevölkerung lindert die Not der Bourbaki-Soldaten Im Februar 1871 wurden 7690 französische Armeeangehörige auf alle St.Galler Regionen verteilt. Sie gehörten zum letzten Aufgebot im Deutsch-Französischen Krieg. Patric Schnitzer 30.01.2021, 05.10 Uhr

Das Bourbaki-Denkmal auf dem Friedhof von Mels. Bild: Paebi

Der Bund verteilte die Bourbaki-Truppen – mit Ausnahme des Tessins – auf alle Kantone. St.Gallen wurden anfänglich 7000 Internierte zugewiesen. Amtliche Berichte im Staatsarchiv zeigen, dass seitens der Regierung und der Militärbehörden eilends Vorbereitungen zur Unterbringung, Versorgung und Bewachung der französischen Truppen getroffen werden mussten. Weil sich die Behörden der Situation allein nicht gewachsen sahen, richteten sie am 3. Februar einen Hilferuf an die Bevölkerung und appellierten an deren «Mildthätigkeit». Mitglieder der gemeinnützigen Gesellschaft koordinierten in der Folge die Arbeit der lokalen «Hülfskomitees» in den Gemeinden.

Dieses zivilgesellschaftliche Engagement in allen Regionen umfasste insbesondere das Sammeln von Bekleidung und Schuhen, womit die St.Galler Bevölkerung die Not der französischen Soldaten lindern wollte. Dies war umso notwendiger, weil weder der Bundesrat noch die Kantonsregierung bereit waren, für die Bekleidung und das Schuhwerk Beiträge zu zahlen. Später verteilten die Hilfskomitees vor Ort zusätzliche Kleiderspenden, die Frankreich zur Versorgung der eigenen Truppen in die Schweiz schickte.

Irrtümliche Umleitung in die Kantonshauptstadt ein Glücksfall

Am 5. Februar 1871 traf um 22 Uhr der erste Eisenbahnzug mit 800 Franzosen in der Stadt St.Gallen ein. Ursprünglich hätten diese Internierten in Neu St.Johann im Toggenburg stationiert werden sollen, irrtümlich leitete man sie aber nach St.Gallen um. Dies erwies sich für die Betroffenen letztlich jedoch als Glücksfall, weil dieses erste Kontingent ausschliesslich aus kranken Soldaten aus einem Lazarett bestand. Sie konnten in der Kantonshauptstadt aus logistischen Gründen wesentlich besser versorgt werden als im oberen Toggenburg. Der zuständige Schweizer Stabsarzt rapportierte, dass angesichts des körperlichen Zustands der Franzosen nur ein minimer Teil der Erkrankten den Marsch nach Neu St.Johann lebend überstanden hätte.

In Armenhäusern und Kasernen untergebracht

Insgesamt wurden in den folgenden Tagen 7690 Mann auf Städte und Gemeinden im ganzen Kanton verteilt, darunter neben den regionalen Zentren auch in kleinere Gemeinden wie Ebnat und Kappel, Steinach, Berneck oder Balgach. Die Unterbringung erfolgte teils in Kasernengebäuden, aber auch in Armenhäusern (Grabs und Wil), in Fabrikgebäuden (Flawil und Gossau) oder in der Bierbrauerei zum Hirschen in St.Gallen-St.Fiden. Es mag teilweise zu interessanten Begegnungen der einheimischen Bevölkerung mit den fremden Armeeangehörigen gekommen sein, auch wenn diese Kontakte grundsätzlich nicht erwünscht waren.

Algerier im Rheintal und Kranke in Walenstädter Spitalbaracken

Die Internierten stammten zudem nicht ausschliesslich aus Kontinentalfrankreich, sondern auch aus den französischen Kolonien. In Altstätten waren beispielsweise Angehörige des «3e régiment de tirailleurs algériens» aus Nordafrika untergebracht worden.

Die kranken Bourbaki-Soldaten fanden hauptsächlich in der Stadt St.Gallen und in Spitalbaracken in Walenstadt Aufnahme, daneben gab es in einzelnen Ortschaften kleinere Sanitätsstützpunkte. Ebenfalls internierte französische Mediziner sorgten gemeinsam mit schweizerischen Militärärzten für das Wohl der Patienten. An jedem Unterbringungsort war je eine Kompanie einheimischer Soldaten für die Bewachung zuständig, in der Kantonshauptstadt waren es deren drei. Alle fremden Soldaten und Unteroffiziere wurden detailliert pro Ortschaft auf umfangreichen Listen erfasst. Diese Verzeichnisse druckte man noch im gleichen Jahr – sie werden bis heute zusammen mit ihren handschriftlichen Vorlagen im Staatsarchiv aufbewahrt.

Denkmäler für die Verstorbenen in Mels, St.Fiden oder Wil

Die internierten Soldaten erhielten pro Tag und Mann ungefähr 300 Gramm Fleisch und eineinhalb Pfund Brot. Trotz dieser Verpflegung, der Unterstützung durch die lokalen «Hülfskomitees» und der Frauenvereine sowie medizinischer Versorgung verstarben im Kanton St.Gallen während des sechswöchigen Aufenthalts 123 Franzosen, oftmals an Typhus oder Lungenentzündungen. Zur Erinnerung wurden Denkmäler in Mels, Neu St.Johann, Rapperswil, Wil, Gossau sowie in St.Gallen-St.Fiden errichtet.

Erkrankte, aber transportfähige Franzosen wurden ab dem 25. Februar in ihr Heimatland repatriiert. Der Grossteil der Truppen konnte zwischen dem 13. und 22. März 1871 nach Frankreich zurückkehren. Die französische Regierung erstattete letztlich die Kosten der Internierung. Trotzdem bleiben das Ereignis und die bereitwillige Unterstützung durch die lokale Bevölkerung unvergessen.

Der Autor Patric Schnitzer ist Historiker im Staatsarchiv St.Gallen