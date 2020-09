700'000 Franken Schulden und vier Firmenpleiten: Das ist die Vorgeschichte des Mannes, der St.Gallen zum Bratwurstessen einlud

Der St.Galler Stefano Patta verschenkte am vergangenen Samstag grosszügig Bratwürste. Derweil warten Gläubiger auf ihr Geld. Serafin Reiber 08.09.2020, 05.00 Uhr

Verschuldet: Der Unternehmer Stefano Patta in der St.Galler Innenstadt.

Bild: Nik Roth

Stefano Patta wollte St.Gallen einen «Grund zum Feiern geben». «Zu ruhig» war es dem Italiener während des Lockdowns in seinem Büro über dem Restaurant 90 Grad am Marktplatz. So beschloss er, die Aktion «San Gallä för alli» zu starten und die Bevölkerung zum Essen einzuladen – auf seine Kosten. Interessierte konnten sich einige Tage zuvor mit ihrer Handynummer und ihrem vollen Namen auf einer Website registrieren. Dies, um einen Gutschein abzuholen und aus Gründen des Contact Tracing.

In der Öffentlichkeit wurde dem 52-jährigen Unternehmer, der nach eigenen Angaben an Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel und Bau beteiligt ist, Wohlwollen entgegengebracht. Restaurants wie das «National» oder der «Bierfalken» kooperierten, auch diese Zeitung berichtete im Vorfeld über die Aktion «San Gallä för alli», die am Samstag nach langem Hin und Her in der Innenstadt stattfand.

Mehrere Unternehmen gingen Konkurs

Nach der Aktion trübt sich das Bild des spendablen Stefano Patta. Wie Recherchen dieser Zeitung ergaben, gründete Patta in den letzten zwanzig Jahren vier Unternehmen, drei in den Kantonen Thurgau und St.Gallen, eins im Kanton Zug. Alle gingen Konkurs: die Vito AG (2002), die Granisol GmbH (2004), die Durotherm GmbH (2012) sowie die Trebor AG (2013). In allen vier Fällen wurde der Konkurs mangels Aktiven eingestellt.

Dieser Zeitung liegt das Ergebnis einer Bonitätsprüfung von Stefano Patta von Juni 2020 vor. Allein zwischen 2014 und 2017 wurde er 76 Mal betrieben. Die Summe aller Verlustscheine beläuft sich per Juni 2020 auf 698'073 Franken. Dieses Geld schuldet Patta seinen Gläubigern.

Wie viel Geld Patta welchem Unternehmen schuldet, ist unklar

Im Gespräch mit Gläubigern in der Region taucht der Name von Pattas Trebor AG auf. Zweck der Trebor AG war es, «Treuhandarbeiten und Beratungen von Unternehmen in allgemeinen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen» anzubieten. Es ist unklar, welchem Unternehmen Patta wie viel Geld schuldet. Dem Vernehmen nach haben vor allem KMUs in der Ostschweiz, besonders im Raum Rorschach, das Nachsehen.

Bis zum 26. Januar 2018 lebte er in Rorschacherberg. Danach verliert sich jegliche Spur. «Wegzug nach unbekannt», steht auf dem Verlustschein, seine Beteiligungen an Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel und Immobilien sind nicht im Handelsregister zu finden.

Im Juli sagte Patta dieser Zeitung, dass er in St.Gallen hundert Wohnungen baue.

Ein Porsche und einen Hang zum Luxus

Auch in den sozialen Medien gibt sich Stefano Patta keinesfalls bescheiden. Auf seinem Facebook-Profil finden sich Bilder von Luxussportwagen sowie ein Video vom 7. Juni 2020. Es zeigt Patta in Begleitung eines jungen Mannes in einem Hangar der Helialpin AG in Altenrhein. Im Video sagt er: «Es macht viel Spass, ich nehme euch mal mit.»

Auf die Kosten seiner Aktion angesprochen, hatte er im Juli dieser Zeitung gesagt:

«Das dürfte etwa so viel kosten wie mehrere Porsches. Ich hab’ ja schon einen.»

Patta wollte am Montag zu seinen mutmasslichen finanziellen Problemen keine Stellung nehmen.

Hat Patta die Würste bezahlt?

Die Bratwürste für seine Aktion «San Gallä für alli» bestellte Patta bei der Ernst Sutter AG in Gossau. Der Fleischverarbeiter will sich auf Anfrage nicht dazu äussern, ob Patta die Würste bereits bezahlt habe, heisst es bei der Pressestelle.

Einer, der am vergangenen Samstag an der Aktion «San Gallä für alli» teilgenommen hat, ist Rolf Birger Kleindiek. «Bereits auf dem Weg zum Restaurant ‹Alpenglöggli› nahm ich Notiz von den vielen Leuten in der Stadt», so Birger Kleindiek.

Zwar sei Personal da gewesen. «Man sagte mir aber, das Restaurant öffne erst nächste Woche.» Nachdem er seinen Gutschein auf dem Smartphone vorgewiesen hatte, sei er an das Bistro des Hotel Einstein verwiesen worden. Auch dort wusste man von nichts. Birger Kleindiek sagt:

«Ich kam mir vor wie im falschen Film. Ich bezahlte mein Mineral und ging nach Hause, amüsiert ob dieser Aktion.»