70 Millionen Franken Krisenhilfe bleiben fast unangetastet: Ostschweizer Firmen beziehen kaum Notkredite von den Kantonen Die Kantone St.Gallen und Thurgau haben 70 Millionen Franken für Notkredite bereitgestellt. Das Geld ist für Firmen gedacht, welche die Unterstützung des Bundes bereits ausgeschöpft haben. Bis jetzt wurden erst drei Millionen Franken beansprucht. Ein Zeichen der Entwarnung sei dies aber nicht, warnen Wirtschaftsvertreter. Adrian Vögele 28.08.2020, 05.00 Uhr

Schlechte Auftragslage und Kurzarbeit allenthalben: Die Ostschweizer Industrie hat sich noch keineswegs erholt. Bild: Benjamin Manser

Die Rezession hat eingeschlagen: Um 8,2 Prozent ist die Schweizer Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft, wie der Bund am Donnerstag bekanntgab. In der Ostschweiz zeigt sich zugleich: Die kantonalen Corona-Finanzhilfen für Unternehmen werden nur in geringem Mass beansprucht.