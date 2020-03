59 Polizeieinsätze wegen des Coronavirus im Kanton St.Gallen Die St.Galler Kantonspolizei ist in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagmorgen mit 59 Fällen mit Bezug zum Coronavirus beschäftigt gewesen. Jugendliche verübten unter anderem diverse Sachbeschädigungen, ein Take-Away-Lokal wurde ermahnt. 29.03.2020, 10.10 Uhr

(kapo/lex) Bei der Kantonalen Notrufzentrale sind insbesondere am Samstagnachmittag unzählige Meldungen von Personenansammlungen eingegangen, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Den Hinweisen sei wenn immer möglich nachgegangen worden. «An vielen Orten, welche der Polizei gemeldet wurden, konnten entweder keine Personen mehr angetroffen werden oder die Anwesenden hielten sich an die geltenden Regeln.» Zwölf uneinsichtige, meist jüngere Personen, seien von Örtlichkeiten weggewiesen worden. «Acht Personen wurde eine Ordnungsbusse ausgestellt.»

Jugendliche beschädigen SBB-Billettautomaten und Strassentafeln

Wie die Polizei weiter schreibt, mussten Patrouillen Samstagnacht gleich dreimal wegen Sachbeschädigungen ausrücken. «Eine Gruppe Jugendliche beschädigte einen SBB-Billettautomaten, eine andere drückte eine Parkplatztafel um. Ausserdem konnte eine Gruppe Jugendlicher beobachtet werden, die Strassenpfähle ausriss.» Bei allen Fällen konnten die Personen gestellt werden. Sie zeigten sich mehrheitlich uneinsichtig.

Auch zahlreiche Meldungen zu Fehlverhalten von Geschäften sind bei der Polizei eingegangen. In den meisten Fällen konnten keine Verstösse festgestellt werden. Bei einem Take-Away-Lokal musste allerdings festgestellt werden, dass der Sitzbereich für Gäste immer noch zugänglich war, so die Polizei. «Der Betreiber wurde ermahnt und musste den Bereich absperren.» Nach Hinweisen rückte eine Patrouille zudem zum Ladenlokal eines Detailhändlers aus. Da keine Zutrittskontrollen gemacht wurden, befanden sich im Innern zu viele Personen. «Nach einem Gespräch mit dem Verantwortlichen versicherte dieser, in Zukunft die Personenanzahl zu kontrollieren.»

Im zwischenmenschlichen Bereich musste die Kantonspolizei St.Gallen achtmal intervenieren. Einbrüche gab es keine zu verzeichnen.