54,1 Prozent Nein: Innerrhoden ist nationales Schlusslicht beim Diskriminierungsverbot Die Abstimmungsergebnisse der Ostschweizer Kantone im Detail. Adrian Vögele 09.02.2020, 16.59 Uhr

Alle Innerrhoder Bezirke haben das Diskriminierungsverbot abgelehnt, abgesehen von den Auslandschweizern. Benjamin Manser

Nein zur Wohnungsinitiative, Ja zum Homophobie-Verbot: In den meisten Ostschweizer Kantonen fiel das Resultat der eidgenössischen Abstimmungen gleich aus wie auf nationaler Ebene. Einzige Ausnahme ist Appenzell Innerrhoden: Hier fielen beide Vorlagen durch.

Die Mehrheit wollte nichts vom Verbot der Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung wissen. Die Vorlage wurde mit 54,1 Prozent abgelehnt, das ist schweizweit der höchste Wert. Nebst Innerrhoden haben nur Uri und Schwyz die Änderung verworfen.

Stadt-Land-Graben beim Diskriminierungsverbot

Während Ausserrhoden und der Thurgau das Diskriminierungsverbot eher knapp mit etwas über 51 Prozent Ja-Stimmen angenommen haben, ist die Zustimmung in St.Gallen mit 55,2 Prozent deutlicher, aber immer noch weit tiefer als der nationale Wert (63 Prozent). Auf Gemeindeebene zeigt sich im Kanton St.Gallen in dieser Abstimmung der klassische Stadt-Land-Flickenteppich.

Am höchsten ist die Zustimmung in der Stadt St.Gallen (69,2 Prozent), Tübach (64,7), Rorschach (63,3) und Rapperswil-Jona (63,2). Am deutlichsten abgelehnt haben das Diskriminierungsverbot die Gemeinden Niederbüren (62,8 Prozent), Flums (59,8), Quarten (59,6) und Eichberg (58,9).

Auch auf dem Land haben die einwohnerstärkeren Gemeinden eher Ja gesagt. In Wattwil schwangen die Befürworter obenaus, im Obertoggenburg hingegen nicht. Auch das Mittelrheintal hat in der Tendenz zugestimmt, im Gegensatz zum Oberrheintal. In Buchs, Sargans und Walenstadt setzten sich die Befürworter ebenfalls durch. Im Thurgau ist beim Diskriminierungsverbot ebenfalls eine Ja-Tendenz bei den grössten Gemeinden sichtbar – mit Ausreissern, wie etwa Amriswil. Viele Seegemeinden sagten Ja, im Innern des Kantons und abseits der Zentren überwogen hingegen vielerorts die Gegner. In Ausserrhoden ist das Bild zweigeteilt. So hat Herisau das Verbot knapp abgelehnt, Teufen hingegen hat klar Ja gesagt.

Einzig Stadt St.Gallen nahm Wohnungsinitiative an

Viel einseitiger ist die Ostschweizer Abstimmungslandschaft bei der Initiative für bezahlbare Wohnungen: Nur eine einzige Gemeinde sagte Ja – die Stadt St. Gallen, mit 50,8 Prozent. Der Kanton als Ganzes lehnte die Vorlage mit 63,5 Prozent Neinstimmen ab, noch höher war der Prozentsatz in den anderen drei Kantonen.

Auf der Webseite des Bundes sind interaktive Karten mit den Abstimmungsergebnissen der Kantone und Gemeinden zum Diskriminierungsverbot und zur Wohnungsinitiative abrufbar.