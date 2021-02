50 JAHRE FRAUENSTIMMRECHT «Es gilt ernst, ihr Herren!» – Wie das «Tagblatt» vor 50 Jahren über das Frauenstimmrecht berichtete und was ein Politologe zum Ostschweizer Nein sagt Am 7. Februar 1971 sagte die Schweiz Ja zum Frauenstimmrecht. Die beiden Appenzell, der Thurgau und der Kanton St.Gallen hingegen votierten dagegen. Das habe auch mit der konservativen Ostschweizer Kultur zu tun, sagt der Ostschweizer Politologe Werner Seitz. Rossella Blattmann 07.02.2021, 17.00 Uhr

«Ein erfolgreicher Durchbruch», «Sieg des Frauenstimmrechts». Das «St.Galler Tagblatt» zeigt sich auf der Front der Ausgabe vom Montag, 8. Februar 1971, erfreut über das deutliche Ja zum Frauenstimmrecht auf Bundesebene. Am Sonntag, 7. Februar, hatten die Schweizer Stimmbürger das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht für Frauen mit 65,7 Prozent Ja- zu 34,3 Prozent Nein-Stimmen angenommen – 53 Jahre nach Deutschland, 52 Jahre nach Österreich, 27 Jahre nach Frankreich und 26 Jahre nach Italien.

Doch die Ostschweizer Kantone sagten 1971 zum zweiten Mal nach 1959 «wieder Nein» zur Einführung des eidgenössischen Frauenstimmrechts.

Mit einem Ja-Anteil von nur 28,9 Prozent tat dies Appenzell Innerrhoden am deutlichsten.

von nur tat dies am deutlichsten. In Appenzell Ausserrhoden betrug der Anteil der Ja-Stimmen 39,9 Prozent,

betrug der Anteil der Ja-Stimmen 39,9 Prozent, im Thurgau 44,1 Prozent,

Prozent, und im Kanton St.Gallen war er mit 46,5 Prozent am höchsten.

Vier Kantone aus der Zentralschweiz – Glarus, Obwalden, Schwyz und Uri – lehnten das Begehren ebenfalls ab.

Warum sagte die Ostschweiz so deutlich Nein zum Frauenstimmrecht?

Konservative Ostschweiz

«Anders als in Genf, Neuenburg, Basel-Stadt oder Zürich, wo ab 1919 je fünfmal über das kantonale Frauenstimmrecht abgestimmt wurde, passierte in der Ostschweiz kaum etwas», sagt der Politologe Werner Seitz. Und auch nach 1971 stimmte die Ostschweiz bei Abstimmungen über Gleichstellungsthemen laut Seitz meistens am schwächsten zu. «Dass die Ostschweizer Kantone das Frauenstimmrecht deutlich abgelehnt haben, erstaunt deshalb wenig», sagt der 67-Jährige. Und:

«Die politische Kultur der Ostschweiz ist mehrheitlich konservativ.»

Die konservative politische Kultur habe sich auch gezeigt, als in den Achtzigerjahren die rechtspopulistische Autopartei und darauf die SVP zu ihrem Siegeszug ansetzten, ergänzt er. In St.Gallen wurde die neu gegründete SVP bald zur stärksten Partei und im Thurgau baute sie ihre schon starke Position noch aus. «Die SVP ist auch 2021 die stärkste Partei in der Ostschweiz», sagt Seitz. Sie stellt auch die grösste Fraktion in den Kantonsparlamenten der Kantone St.Gallen (35 von 120 Sitzen) und Thurgau (45 von 130 Sitzen).

Am deutlichsten abgelehnt wurde das Frauenstimmrecht in Appenzell Innerrhoden mit einem mageren Ja-Anteil von 28,9 Prozent. Woran liegt das? Die Demokratie in der Schweiz sei grundsätzlich männerbündlerisch begründet gewesen und habe die Frauen aus der Politik ausgeschlossen, sagt Seitz. Besonders ausgeprägt und nachhaltig sei diese Haltung in den Landsgemeindekantonen gewesen. «Die Sorge um die Landsgemeinde mag ein Argument gewesen sein, Appenzell-Innerrhoden stimmte aber auch sonst allen Abstimmungen über Gleichstellungsthemen schweizweit am geringsten zu.»

Regionale Unterschiede

Doch nicht alle Regionen verwarfen das Frauenstimmrecht, wie ein Blick auf den Kanton St.Gallen zeigt. Von den 14 Wahlbezirken sagten drei –St.Gallen, Rorschach und See – Ja. Die Stadtsanktgaller stimmten mit 7786 Ja- gegenüber 5610 Nein-Stimmen deutlich zu.

Im ländlichen Rheintal und im Toggenburg waren die Nein-Stimmen besonders laut. Doch nicht überall gleich. «Die Oberrheintaler zum Beispiel haben das Frauenstimmrecht stärker verworfen als die Unterrheintaler und die Alttoggenburger stärker als die Untertoggenburger», sagt Seitz.

Männer, an die Urne!

Wirft man einen Blick in die «Tagblatt»-Berichterstattung der Tage vor dem 7. Februar 1971, erstaunt es wenig, dass die Zeitung das Ja zum Frauenstimmrecht am Tag nach der Abstimmung als «Durchbruch» begrüsste, auch wenn die «Hauskantone» an der Urne Nein sagten.

In einem Kommentar vom 5. Februar ruft das «Tagblatt» seine Leser dazu auf, am Sonntag ein Ja in die Urne zu legen. Ein ernstzunehmendes «Wider» gebe es nicht. Der «Eidgenossenschaft» würden neue Kräfte nur guttun. Der Autor appelliert zum Schluss seines Textes an die Ostschweizer Männer:

«Es gilt ernst, ihr Herren!»

Dass für die damalige «Tagblatt»-Redaktion die Zeit für das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene gekommen war, widerspiegelt sich nicht nur in den kommentierenden Artikeln. Nebst zahlreichen Inseraten von politischen Kommitees, die für ein Ja plädierten, fallen vor allem die politisch gefärbten Werbungen von Migros und Coop ins Auge. «Ein Ja für die Frau am 7. Februar», steht etwa neben einer Migros-Aktion für ein gefrorenes Fischgericht geschrieben.

Abstimmungskampf und Werbung, die Hand in Hand gehen? Das ist für Seitz im Fall der Migros und des Frauenstimmrechts nicht erstaunlich. «Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler war auch der Gründer des Landesrings der Unabhängigen (LdU)», sagt Seitz. «Und der LdU war neben der SP jene Partei, die sich klar für das Frauenstimmrecht aussprach.» Dass Coop als grösste Konkurrentin es der Migros gleichgetan habe, kann nachvollzogen werden, sagt Seitz.

Doch auch das Nein-Lager bekam in den Tagen vor der Frauenstimmrechtsabstimmung im «Tagblatt» seinen Platz, auch wenn die Worte nicht aus der hauseigenen Feder stammten. In einem Inserat des «Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht» heisst es etwa, dass sich wahre Frauenpolitik nicht an Parteiversammlungen, sondern in der Familie verwirkliche. Schliesslich habe schon Schriftsteller Jeremias Gotthelf gesagt:

«Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.»

Was für Frauen engagierten sich gegen das eigene Stimmrecht? «Das waren häufig Frauen aus der Oberschicht, die aus konservativem Hause stammten oder mit einem konservativen Politiker verheiratet waren.» Sie haben sich jeweils im Hinblick auf Frauenstimmrechtsabstimmungen zusammengeschlossen, sagt Seitz.

Das kantonale Frauenstimmrecht kam zuerst im Thurgau

Diese Frauen, sowie die Männer, die dem Nein-Lager angehörten, mussten sich am 7. Februar 1971 geschlagen geben. In einem vom «Tagblatt» publizierten Leserbrief vom 10. Februar freut sich Berta Hohermuth, Präsidentin der Frauenzentrale St.Gallen, über das Ja zum Frauenstimmrecht auf Bundesebene. Doch sie schreibt auch:

«Wir Frauen sind uns wohl klar, dass wir noch viel aufzuholen haben und die eigentliche Arbeit erst jetzt beginnt.»

Zum Schluss äussert Hohermuth den Wunsch, dass diejenigen St.Galler Männer, die gegen das eidgenössische Frauenstimmrecht votierten, bei einer künftigen Abstimmung über das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene ihre Meinung ändern würden.

Das kantonale Frauenstimmrecht kam in der Ostschweiz bald nach der Einführung auf eidgenössischer Ebene. Im Thurgau sagten im Dezember 1971 die Männer mit 63 Prozent Ja, im Januar 1972 taten es ihnen die St.Galler mit 65 Prozent gleich. Die Männer im Appenzellerland hingegen stellten sich noch fast zwei Jahrzehnte quer. Die Ausserrhoder stimmten erst 1989 dafür. Appenzell Innerrhoden war der letzte Kanton, welcher den Frauen das Stimmrecht in kantonalen Angelegenheiten vorenthielt. Doch am 27. November 1990 mussten sich auch die Innerrhoder Männer geschlagen geben. Das Bundesgericht zwang es ihnen auf.

Die Gleichberechtigung zumindest an der Urne konnten auch die veränderungsresistenten Innerrhoder nicht aufhalten. Oder wie Berta Hohermuth sagte:

«S'chont jo eineweg!»