50 Jahre Frauenstimmrecht «Die Abstimmung 1971 war einfach nur antiquiert»: Ein Generationengespräch über Gleichstellung Zwei Wissenschafterinnen, zwei Frauenrechtlerinnen: Ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter über das Stimmrecht, Familienmodelle und Rollenvorbilder. Interview: Janina Gehrig und Noemi Heule 06.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Blamabel» fand auch Frauenrechtsaktivistin Heidi Witzig die späte Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Bild: Keystone (Februar 1961)

Beide haben eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen, beide beschäftigen sich mit Gleichstellung. Die gebürtige Thurgauerin Heidi Witzig ist Historikerin und Frauenrechtsaktivistin; ihre Tochter Verena Witzig forscht an der Universität St.Gallen zum Thema Chancengleichheit.

Wann haben Sie zum ersten Mal einen Stimmzettel ausgefüllt?

Historikerin und Frauenrechtlerin Heidi Witzig Bild: PD

Heidi Witzig: Das war bei der Abstimmung über das Frauenstimmrecht 1959, ich war 15. Mein Vater hielt mir den Stimmzettel hin und sagte: «Heidi, du darfst ‹Ja› schreiben.»

War auch Ihre erste Abstimmung eine Niederlage?

Verena Witzig forscht zum Thema Chancengleichheit. Bild: Regina Jaeger

Verena Witzig: An meine erste Abstimmung kann ich mich gar nicht erinnern. Es war keine Wahnsinnserfahrung, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ich war 18, nicht 27 wie meine Mutter. Ich erinnere mich jedoch an einige Abstimmungen, an denen ich nicht teilnehmen durfte, etwa die EWR-Abstimmung 1992, da war ich 13. Ich war damals stark politisiert. Da war die Vision eines Europas ohne Krieg.

Wie haben Sie mit 27 die historische Abstimmung über das Frauenstimmrecht erlebt?

Heidi W.: Die Abstimmung kam mir einfach nur antiquiert vor, man musste sich ja genieren! Ich lebte damals bereits im Kanton Zürich und konnte auf Kantonsebene mitbestimmen. 1971 war ich in der Frauenbefreiungsbewegung und kämpfte nicht nur für Gleichberechtigung, sondern für die Abschaffung des Patriarchats.

Der Stichtag zum Frauenstimmrecht bedeutete für Sie kein grosser Einschnitt?

Heidi W.: Politische Teilhabe ist ein Menschenrecht, das uns Frauen erstmals zugestanden wurde. Für die Gleichstellung brauchte und braucht es aber noch zahlreiche Anpassungen auf politischer Ebene, etwa im Eherecht oder Gleichstellungsgesetz. Und dann in der Durchsetzung: Das Prinzip «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit» ist ja längst nicht überall realisiert. Ganz zu schweigen von den Normen: Was wird von einer Frau, von einem Mann gesellschaftlich erwartet?

Verena W.: Es hat auch alles wahnsinnig lange gedauert. Als ich zur Welt kam, durften meine Eltern noch keine gemeinsame Wohnung mieten, weil sie nicht verheiratet waren. Das galt als Kuppelei. Der gesellschaftliche Wandel verlief schleppend.

Heidi W.: Und dauert bis heute an. Die Direkte Demokratie und die Konkordanz in der Schweiz haben ein langsames Tempo zur Folge.

Welches Ereignis gab den Ausschlag für Ihr politisches Engagement?

Heidi W.: Ich erinnere mich an zwei Erlebnisse als Mädchen, die mich bis heute wütend machen. In der Primarschule hatten wir weniger Mathematik als die Buben, stattdessen waren wir in der Nähschule. Wir mussten aber die gleiche Aufnahmeprüfung für die Kantonsschule bestehen. Später erhielt ich in der Kantonsschule Frauenfeld das Buch «Staatskunde für Mädchen», in dem der gesamte politische Teil fehlte. Dafür lernte ich, dass die Frau ohne Einwilligung des Mannes kein Konto eröffnen darf.

Weshalb haben Sie ihre Karriere ebenfalls der Chancengleichheit gewidmet?

Verena W.: Ich lebte in einem sehr politisierten Umfeld und das Thema begleitete mich von Kindsbeinen an. Als Mädchen hatten wir ebenfalls vier Stunden Handarbeit, die Buben gingen dagegen zwei Stunden ins Werken. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass ich auch ins Werken kann.

Fühlen Sie sich heute gleichberechtigt?

Verena W.: Als ich mit dem ersten Kind schwanger war, erlebte ich plötzlich eine ganz neue Dimension der Ungleichbehandlungen. Man gab mir zu verstehen, dass es nicht vorgesehen war, während des Doktorats ein Kind zu bekommen. Ich kam ins Zweifeln, dachte: Vielleicht haben die Leute ja Recht. Zum Glück fand ich im akademischen Umfeld Unterstützung.

Wie haben sie die Doppelbelastung gemeistert?

Verena W.: Mein Mann und ich haben gleichzeitig doktoriert und uns phasenweise abgewechselt; es war ein stetes Jonglieren zwischen Familie und Doktorat. So hat es geklappt, wir haben aber logischerweise keinen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.

Wann fühlten Sie sich zuletzt ungerecht behandelt?

Heidi W.: Als ich das Buch ‹Polenta und Paradeplatz› verfasste, meinte der zuständiger Professor, ich könnte damit habilitieren. Bei der Anmeldung hat man aber den Jungen den Vorzug gegeben - ich war damals Anfang Vierzig. Das hat mich allerdings nicht gross geschmerzt, als selbständige Historikerin konnte ich letztlich mehr spannende Projekte realisieren als als Professorin.

War das Alter oder das Geschlecht der Grund, dass Sie diskriminiert wurden?

Heidi W.: Es war wohl ein Zusammenspiel. Ich habe jedenfalls brillant abgeschlossen und niemand wollte mich als Assistentin anstellen, während andere Angebote erhielten. Vielleicht hätte ich diese Chance auch mehr einfordern, mich wehren müssen.

Verena W.: Es ist doch ein Paradebeispiel: Als Frau muss man einfordern, als Mann erhält man Angebote.

Beneiden Sie Ihre Tochter manchmal?

Heidi W.: Nein. Ich bin «gottenfroh», ist es besser gekommen. Ich finde es schön, Verena, dass du und dein Mann diese Chancen habt und diese wahrnehmt.

Verena W.: Die Rollenteilung ist selbstverständlicher geworden. Niemand ist mehr erstaunt, wenn eine Frau im Berufsleben ankommt. Mittlerweile hat man nicht mehr den Anspruch an Frauen, dass sie stets nett und freundlich sein müssen - an Mütter jedoch schon. Mir wird häufig gespiegelt, dass den Kindern etwas fehle, wenn ich nicht zu Hause bin.

Heidi W.: Ich habe das weniger gespürt, diesbezüglich habe ich nie Kritik gehört. Ich wuchs mit der Frauenbefreiungsbewegung auf und lebte mit meiner Familie, mit anderen Erwachsenen und Kindern in einer WG. Alle arbeiteten Teilzeit. Damals, wurden auch händeringend Frauen gesucht für die Politik. Ich trat der SP bei.

Wie war es so aufzuwachsen?

Verena W.: Ich fand das völlig normal. Als Kind fand ich hingegen die Vorstellung seltsam, dass andere Mütter zu Hause blieben, während die Väter arbeiteten. Ich dachte: Was machen die Frauen dann zu Hause? Erst als ich erwachsen wurde, realisierte ich, dass unser Modell für viele Leute ein Kulturschock war, etwa, dass ich mit einem Bub aufwuchs, der nicht mein leiblicher Bruder war.

Leben Sie jetzt ein klassischeres Familienmodell?

Verena W.: Ja. Das bedaure ich manchmal. Mein Mann und ich sind zwar ein gutes Team, wir unterstützen uns gegenseitig. Beide arbeiten Teilzeit, teilen Haushalt, Kinderbetreuung auf. Aber es wäre bestimmt «gäbig», die ganze Hausarbeit unter mehr Personen aufzuteilen. Das Umfeld ist derzeit jedoch nicht geschaffen dafür.

Inwiefern sind Sie in die Aktivismus-Fussstapfen ihrer Mutter getreten?

Verena W.: Ich war lange in der Juso, bin aber nie richtig in die Politik eingestiegen. Das Bewusstsein für politische Ansichten und Werthaltungen war aber da und ich war sensibilisiert für Geschlechterungleichheiten. Wenn mir als Kind ein Märchen erzählt wurde und darin Zwergen vorkamen, kam zum Beispiel immer die Frage: «Und wo sind die Zwerginnen?» Das kann auch auf die Nerven gehen. Dadurch habe ich jedoch ein tiefes Verständnis für Ungerechtigkeiten entwickelt.

Was haben Sie Ihrer Tochter auf den Weg gegeben?

Heidi W: In einer WG, in der man alles aufteilt, trägt man auch nur einen Teil der Verantwortung. Alle packten mit an, darüber musste man nie diskutieren. Ich habe meiner Tochter nie gross etwas verkündet oder aufgezwungen. Es war die Atmosphäre, die ich ihr mitgab. Auch, was wir am Tisch diskutierten, prägt einen.

Verena W.: Einerseits nahm ich diese Atmosphäre und Diskussionskultur mit. Ihr habt euch aber auch nie gescheut, wenn ich mich als Teenager reiben wollte. Ich habe zwar nicht gross rebelliert, aber ich wollte mitdiskutieren. Meine Eltern haben das immer zugelassen und mich ernst genommen. Wir diskutieren bis heute miteinander.

Wo sind sie sich nicht einig?

Verena W.: Wir sind uns ziemlich einig. Und meine Mutter hört mir zu. Wenn ich mein Umfeld anschaue, kann man das nicht von allen Eltern behaupten. Du verschliesst dich auch nicht Themen wie Intersektionalität oder LGBTQ.

Heidi W.: Wenn Verena «Mami» zu mir sagt, dann wird’s ernst. Ich bin feuriger Typ, renne manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich höre auch zu, das stimmt.

Was bewundern Sie an Ihrer Mutter?

Verena W.: Die Präsenz. Wenn du einen Raum betrittst, dann schauen alle. Dieses ‹Ich stehe jetzt hier und entschuldige mich nicht›, ohne aufdringlich zu wirken. Ich bewundere auch deine Flexibilität. Ich hatte nie das Gefühl, dass du ideologisch bist. Es geht etwa nie um die Frage ‹Was ist Feminismus und was nicht?› Sondern es geht darum, eine gerechtere Welt zu schaffen. Damit nimmt man den Frauen nichts weg. Die Toleranz und absolut offene Neugier für Leute, die anders sind. Das bewundere ich auch.

Und umgekehrt?

Heidi W.: Verena ist so eine wertschätzende Frau. Ich bin kein Organisationstalent, «hühnere» oft im Zeugs herum. Du hast dieses Talent, dich zu vernetzen, dieses Durchhaltevermögen, auch wenns mal schwierig wird und bleibst dabei stets wertschätzend. . Ich höre dich – fast – nie fluchen über andere

Sie sind nun selbst Mutter und Grossmutter, was wünschen Sie der nächsten Generation?

Verena W.: Die #MeToo-Debatte war ein grosser Prozess für mich. Ich hielt mich ja für emanzipiert. Sich jedoch einzugestehen, wie viel an unerwünschter Aufmerksamkeit, an Berührungen und an abschätziger Behandlung man hingenommen hat, war erschütternd. Eine Freundin sagte einmal: «Wir haben gelernt, das wegzulächeln.» Ich wünsche meiner Tochter, dass sie dies nie lernen muss.

Heidi W.: Ich wünsche meiner Enkelin, aber auch meinem Enkel, dass sie den Mut haben und die Gelegenheit, alle ihre Seiten zu entwickeln und darin auch gefördert werden. Meine Enkelin etwa hat diese feurige Seite, die ich auch habe. Ich wünsche ihnen, dass sie den «Care»-Aspekt, sich um andere zu sorgen, entwickeln und anwenden können. Dass es normal wird, dass beide Geschlechter dies tun. Dann haben wir eine weniger ausbeuterische Welt.

Zur Person: Heidi Witzig Aufgewachsen in Frauenfeld als einzige Tochter eines Büromöbelfabrikanten, studierte Heidi Witzig in Zürich und Florenz Geschichte und Kunstgeschichte. Später arbeitete sie als Dokumentalistin beim Schweizer Fernsehen, bevor sie sich 1986 als Historikerin selbständig machte. Die Schwerpunkte ihrer Forschung sind Frauen- und Alltagsgeschichte. Die 77-Jährige veröffentlichte mehrere Bücher als Autorin und Herausgeberin, darunter «Frauengeschichte(n)» mit Dokumenten aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz oder «Brave Frauen, aufmüpfige Weiber». Ihr politisches Engagement begann in der Frauenbefreiungsbewegung (FBB) in Zürich. Sie trat der SP bei, und sass für die Partei acht Jahre im Gemeinderat von Uster. Heidi Witzig ist Mitbegründerin der «Grossmütterrevolution», einer Plattform für Frauen aus ihrer Generation.