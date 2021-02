50 Jahre Frauenstimmrecht Der lange Weg der Ostschweizer Frauen in die Politik: Die Entwicklung des Frauenanteils in sieben Grafiken Die ersten Politikerinnen der Ostschweiz sahen sich einer deutlichen männlichen Mehrheit in allen politischen Gremien gegenüber. Das veränderte sich über die Jahre, ausgeglichen sind die Anteile aber noch immer nicht. Klicken Sie sich durch die Entwicklung seit 1971. Ruben Schönenberger 06.02.2021, 05.00 Uhr

Nach dieser Demonstration am 1. Februar 1962 sollte es noch ziemlich genau neun Jahre gehen, bis den Frauen in der Schweiz tatsächlich das Stimm- und Wahlrecht zuteil wurde. Bild: Keystone

Seit 50 Jahren dürfen Frauen in der Schweiz wählen und abstimmen. Die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen 1971 bedeutete gleichzeitig, dass Frauen nun in politische Ämter gewählt werden konnten. Bei der ersten Möglichkeit gelang das nur einer Frau aus den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell: Die St.Galler CVP-Politikerin Hanny Thalmann schaffte 1971 die Wahl in den Nationalrat.

Thalmann erhielt aber sogleich Verstärkung. Hanna Sahlfeld-Singer landete auf dem ersten Ersatzplatz der SP-Liste. Vor ihr lag Mathias Eggenberger, der auch in den Ständerat gewählt wurde. Sahlfeld-Singer rutschte in den Nationalrat nach.

Der Frauenanteil im Nationalrat wuchs in knapp 50 Jahren von 5 auf 42 Prozent

In den restlichen Schweizer Kantonen wurden am ersten Wahltag weitere neun Frauen gewählt. Zehn weibliche Wahlerfolge standen also 190 männlichen gegenüber. Der Frauenanteil betrug damit bescheidene fünf Prozent.

Das Verhältnis verbesserte sich über die Jahre. 2019 schafften 84 Frauen die Wahl, davon acht aus der Ostschweiz. Der Frauenanteil im Nationalrat lag damit bei 42 Prozent. Die nachfolgende, interaktive Grafik zeigt die Entwicklung des Frauenanteils jeweils am Wahltag (Sahlfeld-Singer ist also erst bei der Wiederwahl 1975 Teil der Grafik).

Die Entwicklung des (Ostschweizer) Frauenanteils im Nationalrat seit 1971

Bis sich zu den ersten St.Galler Nationalrätinnen Politikerinnen aus anderen Ostschweizer Kantonen gesellten, dauerte es etwas. Die Thurgauer CVP-Politikerin Margrit Camenzind rückte 1986 nach, schaffte die Wiederwahl im kommenden Jahr aber nicht, als ihre Partei einen Sitz verlor. Dafür gelang der Thurgauer Politikerin Menga Danuser (SP) bei der Wahl 1987 der Sprung in den Nationalrat.

Die ausserrhodische Nationalratsvertretung war zwischenzeitlich ganz in Frauenhand

In Appenzell Ausserrhoden mussten sich die Frauen gedulden, bis sie zum ersten Mal eine Vertreterin nach Bern schicken durften. Erst 1995 wurde Dorle Vallender von der FDP als erste Appenzeller Frau gewählt.

Seit der Wahl 2003 darf der Kanton Appenzell Ausserrhoden nur noch einen Vertreter oder eine Vertreterin in den Nationalrat entsenden. Während zweier Legislaturperioden war das eine Frau, weshalb Appenzell Ausserrhoden in jenen Jahren auf einen Frauenanteil von 100 Prozent kommt. Davon ist der Nachbarkanton weit entfernt und trotzdem nahe dran. Denn im Innerrhodischen wurde zwar noch gar nie eine Frau in den Nationalrat gewählt, auch hier würde aber die Wahl nur einer Frau gleich einen Anteil von 100 Prozent bedeuten. Bis dahin bleibt die Grafik für Innerrhoden leer.

Der Anteil der Frauen an den Nationalratsmandaten entwickelte sich in den Ostschweizer Kantonen unterschiedlich

Erst ab 1995 war die weibliche Ostschweiz im Ständerat vertreten

Im Ständerat dauerte es etwas länger, bis die erste Ostschweizer Frau im Gremium Einsitz nehmen konnte. Wieder war es der Kanton St.Gallen, der diese Mauer durchbrach: Erika Forster-Vannini (FDP) wurde 1995 gewählt.

Der Thurgau zog 2011 nach und wählte Brigitte Häberli-Koller (CVP) ins «Stöckli». In den beiden Appenzell steht dieser Schritt noch aus. In der nachfolgenden Grafik sind zwei Sitze zu Beginn leer. Es handelt sich dabei um die Sitze des Kantons Jura, der erst 1979 gegründet wurde.

Die Entwicklung des (Ostschweizer) Frauenanteils im Ständerat seit 1971

Erste Regierungsrätinnen überall zwischen 1994 und 1996

Auch in den kantonalen Regierungen mussten die Ostschweizer Frauen lange warten. Zwar führten der Thurgau und St.Gallen das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene ebenfalls 1971 beziehungsweise 1972 ein, doch bis eine Frau in eine Exekutive gewählt wurde, dauerte es bis 1996. Dafür wurden dann im Kanton St.Gallen gleich zwei Frauen, Rita Roos-Niedermann und Kathrin Hilber, in die siebenköpfige Regierung gewählt, im Thurgau eine, Vreni Schawalder, in das dortige Fünfergremium.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde das Frauenstimmrecht erst 1989 angenommen. Dafür wurden schon 1994 gleich zwei Frauen in die Regierung gewählt: Marianne Kleiner-Schläpfer und Alice Scherrer-Baumann. Im Innerrhodischen, wo das Frauenstimmrecht per Gerichtsentscheid 1990 verordnet wurde, schaffte die erste Frau 1996 den Einzug in die Exekutive: Ruth Metzler.

Die Entwicklung des Frauenanteils in den Ostschweizer Regierungen

Schneller ging es, bis Frauen in die kantonalen Parlamente gewählt wurden. In allen Kantonen geschah das bei der ersten sich bietenden Gelegenheit.

Alleine unter 129 Männern: Im Thurgau schaffte 1971 nur eine Frau die Wahl

Während die Wahl im Kanton St.Gallen bei den Kantonsratswahlen 1972 gleich elf Frauen gelang, war die erste Thurgauer Grossrätin zu Beginn auf sich alleine gestellt. Die 1972 gewählte Martina Hälg-Stamm (SP) sass 129 Männern gegenüber. Ähnliches passierte im Kanton Appenzell Innerrhoden: 1991 zog Regula Knechtle als erste Frau in den Grossen Rat ein. Und blieb dort vorerst alleine.

Die Entwicklung des Frauenanteils in den Ostschweizer Parlamenten

In nahezu allen Kantonen und allen Gremien lässt sich feststellen, dass die letzten Wahlen für die Frauen besonders erfolgreich verliefen. Das Frauenjahr 2019 scheint sich in der Politik deutlich und nachhallend niedergeschlagen zu haben.

2019 wurden Frauen eher gewählt als in der Vergangenheit

Das zeigt sich exemplarisch auch, wenn man den Anteil der Frauen unter den Gewählten in Bezug setzt zum Anteil der Frauen unter den Kandidierenden. Im Kanton St.Gallen war der Anteil der Frauen an den gewählten Nationalräten und Nationalrätinnen vor 2019 praktisch immer kleiner oder nahezu gleich gross wie der Anteil der Frauen an den Kandidierenden.

Bei den letzten Wahlen wendete sich das Blatt. Während der Anteil der Frauen an den Kandidierenden auf einem ähnlichen Niveau blieb, steigerte sich der Anteil der gewählten Frauen beträchtlich.

Auch im Thurgau zeigte sich ein ähnlicher Effekt, wenn auch in etwas kleinerem Ausmass.