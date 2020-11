40-Jähriger wegen Misswirtschaft, Gläubigerschädigung und Urkundenfälschung zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt Ein 40-jähriger Geschäftsmann ist unter anderem wegen Misswirtschaft verurteilt worden. Als Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft im Bereich der Vermittlung von Krankenversicherungsträgern kam er seinen Verpflichtungen nicht nach. Das Kreisgericht St.Gallen sprach eine bedingte Freiheitsstrafe aus. Claudia Schmid 23.11.2020, 05.00 Uhr

Der 40-Jährige wurde zur bedingten Freiheisstrafe verurteilt.







Bild: Rudi-Renoir Appoldt

Die Anklage warf dem Beschuldigten in der Hauptsache Verfehlungen als Geschäftsführer seiner Aktiengesellschaft vor. Diese war ab 2014 im Bereich der Vermittlung von Krankenversicherungsverträgen tätig. 2016 ging die AG in Konkurs. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren wegen mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung, Misswirtschaft, Urkundenfälschung, Fälschung von Ausweisen und Beschimpfung.

Private Ausgaben über Geschäft verbucht

Im Hauptanklagepunkt ging es unter anderem darum, dass über die Buchhaltung der Firma zu viel private Ausgaben abgerechnet wurden. Er habe keine Ahnung von Buchhaltung, weshalb er sie einem Treuhänder übergeben habe, erklärte der Beschuldigte in der Befragung des vorsitzenden Richters. Er habe jeweils darauf hingewiesen, wenn er private Ausgaben gemacht habe, damit sie in der Buchhaltung entsprechend verbucht würden. Dies aber sei nicht gemacht worden. Er sei davon ausgegangen, dass die Treuhänderfirma für die richtige Buchführung zuständig sei. Er habe sie deshalb jeweils ohne nochmalige Kontrolle unterschrieben.

In weiteren Anklagepunkten ging es darum, dass der Beschuldigte der Firma ohne Sicherheiten zu grosse Aktionärsdarlehen gewährt und so ein konkurswürdiges Klumpenrisiko geschaffen hat. Es sei absolut nicht seine Absicht gewesen, seine Firma auszuplündern, sondern er habe immer in ihrem Interesse gehandelt, betonte der Schweizer. Auch in dieser Frage habe er sich auf die Ratschläge anderer verlassen. Er habe eine Vision gehabt und nichts anderes als ein eigenes Geschäft mit 25 Arbeitsplätzen aufbauen wollen.

Der Beschuldigte gestand jedoch ein, Fehler gemacht zu haben. Er gab beispielsweise an, er habe Innenausbau-Arbeiten in den Geschäftsräumlichkeiten schwarz ausführen lassen und zudem nach dem Konkurs Firmencomputer schwarz verkauft und den Erlös privat verwendet.

Wie im Selbstbedienungsladen verhalten

Der Staatsanwalt beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten, eine bedingte Geldstrafe und eine Busse. Der Verteidiger verlangte mehrere Freisprüche, eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie eine mildere Geldstrafe und eine mildere Busse. Der Beschuldigte habe sich mit der eigenen Firma einen Traum verwirklichen wollen, mehrere Mitarbeiter eingestellt und in kurzer Zeit grossen Umsatz erzielt, erklärte er. Dabei sei er allerdings geschäftliche Risiken eingegangen, die sich schlussendlich nicht ausgezahlt hätten. Zu keiner Zeit aber habe er strafrechtlich relevante Absichten gehegt.

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten in allen Anklagepunkten schuldig, wandelte aber den Schuldpunkt «Fälschung von Ausweisen» in «versuchten Betrug» um. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 90 Franken. Der Beschuldigte habe sich in der AG wie in einem Selbstbedienungsladen verhalten und nicht zwischen dem Gesellschafts- und Privatvermögen unterschieden, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil.

Honorarnote um die Hälfte gekürzt

Die Honorarnote des Verteidigers wurde um die Hälfte gekürzt, nachdem sie vom Staatsanwalt als zu hoch beanstandet wurde. Er habe noch nie eine so überrissene Honorarnote eines amtlichen Verteidigers gesehen, vermerkte dazu der Richter.