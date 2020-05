35 Personen in Quarantäne: So ist das Contact-Tracing in den Ostschweizer Kantonen angelaufen Seit Kurzem werden Kontaktpersonen von Coronainfizierten wieder ermittelt. Auch sie müssen dann für zehn Tage in Quarantäne. Ein aufwendiges Verfahren für die Kantone und die Betroffenen. Auch wenn die Fallzahlen bislang tief sind. Janine Bollhalder, Katharina Brenner, Larissa Flammer 16.05.2020, 05.00 Uhr

Fällt ein Coronatest positiv aus, beginnt die Arbeit der Tracer. Bild: Urs Lindt/freshfocus

Es ist kein willkommener Anruf. Wird eine Person positiv auf Covid-19 getestet, meldet sich ein Contact-Tracer. Dieser ermittelt, mit wem die erkrankte Person in den letzten 48 Stunden mehr als 15 Minuten in Kontakt war und dabei weniger als zwei Meter Abstand hatte. Der Contact-Tracer ruft sämtliche dieser Kontaktkreispersonen an und schickt sie – wie den Erkrankten – für zehn Tage in Quarantäne. So soll die weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden.

In der Ostschweiz sind aktuell 35 Personen in Quarantäne, 14 davon wurden positiv getestet, die anderen 21 sind Kontaktkreispersonen. Die Hälfte der Isolierten kommt aus dem Kanton St.Gallen, wo das Contact-Tracing am 4. Mai wieder aufgenommen wurde. Zu kurz für eine genaue Einschätzung, so das Kantonsarztamt. Interessant sei jedoch, dass der Kontaktkreis der Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, klein sei.

«Möglicherweise ein Indiz dafür, dass die Abstandsregeln strikt eingehalten werden.»



In St.Gallen sind aktuell fünf Tracer im Einsatz – aus einem Pool von rund 25 Personen, die der Kanton «nach Bedarf» einsetzen kann. «Unsere Tracer haben einen beruflichen Hintergrund im Pflegefachbereich», sagt Fabienne Frei, stellvertretende Generalsekretärin im St.Galler Gesundheitsdepartement. Und sie durchliefen eine spezifische Ausbildung mit Themen zur Gesprächsführung, zur Datenbewirtschaftung, zum Datenschutz und zur Methodik.

Denn mit dem ersten Anruf ist es bei weitem nicht getan. Aus dem Homeoffice melden sich die Tracer täglich bei denen, die in Quarantäne sind, und erkundigen sich nach dem Gesundheitszustand. Frei sagt:

«Gerade alleinstehende Personen schätzen in der Isolationszeit dieses Gespräch.»



Übersteigt die Anzahl Neuinfektionen 40 pro Tag, wird das Contact-Tracing ausgesetzt. Hatte der Kanton St.Gallen zu Beginn der Pandemie noch Infektionswege nachverfolgt, wurde das Tracing später eingestellt. Ab einer gewissen Anzahl angesteckter Personen werde es schwierig, Infektionsketten zu identifizieren, zudem wäre der Personalaufwand sehr gross geworden, so Frei.

Innerrhoden führte das Verfahren ununterbrochen durch



In Innerrhoden ist das Tracing dagegen nicht unterbrochen worden. Dies aufgrund der geringen Grösse des Kantons, sagt Albert Elmiger, Informationschef des kantonalen Führungsstabs. Zuletzt wurde am 22.April 2020 eine in Innerrhoden wohnhafte Person positiv auf Covid-19 getestet, in Quarantäne ist derzeit niemand. «Die insgesamt gegen 700 Telefonanrufe mit rund 70 Kontaktpersonen haben wahrscheinlich mitgeholfen, dass in Innerrhoden bisher nur bei 25 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt werden musste», so Elmiger.

«Und zum grossen Glück gab es keinen Todesfall.»

Zehn Mitglieder der kantonalen Verwaltung sind als Tracer im Einsatz. Auch hier gilt: ein Anruf pro Tag. Eine Überwachung sollte dies nicht darstellen, sagt Elmiger. Es gäbe allerdings «drastische Mittel», würde sich jemand gegen die vorgegebenen Massnahmen sträuben: «Der Kantonsarzt kann die Quarantäne verfügen und dann auf Basis des Epidemiegesetzes Bussen verhängen.» Dazu sei es bislang nicht gekommen. Die Kontaktpersonen seien sehr verständnisvoll.



Zwei registrierte Fälle von Covid-19 in Ausserrhoden

Georg Amstutz, Leiter kantonaler Kommunikationsdienst Ausserrhoden. Bild: PD

In Ausserrhoden sind aktuell zwei an Covid-19 erkrankte Personen und fünf Kontaktkreispersonen registriert. Für das Contact-Tracing sind sechs Personen des Zivilschutzdienstes zuständig, organisiert durch den kantonsärztlichen Dienst. «Diese Zahl könnten wir bei Bedarf schnell aufstocken», sagt Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes.

Im Kanton Thurgau wurden diese Woche drei Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet. Sie und drei weitere Personen aus deren Umfeldern sind nun in Quarantäne. Kontaktkreispersonen zu identifizieren, ist im Thurgau Aufgabe der Lungenliga. Mehrere Personen in Teilzeit sind damit beschäftigt. Zur Frage nach dem Budget heisst es beim Kanton nur: «Was nötig ist, wird finanziert. Mit der Lungenliga ist ein Stundenansatz vereinbart.» Auch die anderen Kantone äussern sich nicht zu einem Budget des Contact-Tracings: Die Krise sei nicht planbar.



Lungenliga weitet Einsatz in der Ostschweiz aus

Die Zusammenarbeit mit der Lungenliga kündigte der Kanton Thurgau vor einer Woche als Pilotphase an. Man strebe aber eine langfristige Lösung an. Nun heisst es auf Anfrage bereits: «Der Vertrag steht vor dem Abschluss.» Das Instrument des Contact-Tracings soll auch künftig bei Epidemien sofort einsetzbar sein.

Auch im Kanton St.Gallen wird künftig die Lungenliga das Contact-Tracing übernehmen. Auch Innerrhoden und Ausserrhoden führen Gespräche mit der Lungenliga über eine künftige Zusammenarbeit.

Die Lungenliga St.Gallen-Appenzell habe «sehr viel Erfahrung im Contact-Tracing bei Auftreten von Tuberkuloseerkrankungen», sagt Fabienne Frei. Ein Startdatum stehe noch nicht fest, die Lungenliga spricht von ein paar Wochen. Dann soll auch die IT-Lösung Sormas zum Einsatz kommen, für die sich St.Gallen zusammen mit mehr als der Hälfte der Kantone und dem Fürstentum Liechtenstein entschieden hat. Ein digitales, bereits erprobtes Überwachungs- und Analysesystem für Infektionskrankheiten, so der Kanton.