Einkaufstourismus: FDP-Politiker sind sich im TVO-Talk uneins

300-Franken-Freigrenze «Der Staat muss das kontrollieren können»: Regierungsrat Walter Schönholzer verteidigt im TVO-Talk den Entscheid zur Eindämmung des Einkaufstourismus Das Bundesparlament hat die Aufhebung der Zollfreigrenze beschlossen, um den Einkaufstourismus zu bremsen. Das werde wenig bewirken, sagt der St.Galler FDP-Fraktionschef Christian Lippuner im TVO-Talk. Der Thurgauer FDP-Regierungsrat Walter Schönholzer widerspricht. Adrian Vögele 29.09.2021, 19.01 Uhr

Den Einkaufstourismus eindämmen – aber wie? Der St.Galler FDP-Fraktionschef Christian Lippuner (links) und der Thurgauer FDP-Regierungsrat Walter Schönholzer (rechts) im Gespräch mit «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. PD

Der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer fährt selber ganz gern ab und zu nach Konstanz. Aber nicht als Einkaufstourist, wie er im TVO-Talk «Zur Sache» am Mittwochabend betont. Sondern als Ausflügler, der gern eine Weisswurst im Biergarten geniesst. Auch sein Parteikollege Christian Lippuner, FDP-Fraktionschef im St.Galler Kantonsrat, kauft mit seiner Familie lieber in der Schweiz ein – obwohl er an seinem Wohnort Grabs nur einen Katzensprung von den günstigen EU-Produkten in Vorarlberg entfernt ist. In der Diskussion mit Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid sind sich die beiden Freisinnigen in einem Punkt einig: Der Einkaufstourismus ist für den Schweizer Handel ein echtes Problem.