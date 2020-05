280 Tische, kilometerlange Kabel, 200'000 Franken Kosten: Das Provisorium des St.Galler Kantonsparlaments auf dem Olmagelände ist bereit Am Montag startet die erste Session des St.Galler Kantonsparlaments seit Beginn der Coronakrise. Wegen der Abstandsvorschriften tagt der Rat in der Olma-Halle 2.1. Ein erster Blick ins Provisorium. Adrian Vögele 13.05.2020, 13.39 Uhr

Staatssekretär Canisius Braun im provisorischen Kantonsratssaal in der Olmahalle 2.1. Raphael Rohner

Corona, und dann auch noch ein gefährlicher Riss in der Decke des altehrwürdigen Kantonsratssaals: Für die St.Galler Parlamentarier ist es derzeit gleich doppelt unmöglich, die Session in den üblichen Räumen abzuhalten. Also: Umziehen auf das Olmagelände. Nüchterne Kongressatmosphäre anstatt knarrender Holzböden und üppiger Verzierungen. Wie zum Trost wurde den Politikern in der Olmahalle 2.1 ein gewaltiger roter Teppich ausgerollt, der durch ein weitläufiges Foyer bis zum eigentlichen Plenum führt. Dort hat jedes Ratsmitglied seinen eigenen Tisch, Regierung und Präsidium sitzen vorne auf einem Podium, rundum dämpfen schwarze Vorhänge den Schall. «Der Zwei-Meter-Abstand stimmt überall, Sie können nachmessen», sagt Lukas Schmuki, Leiter der Ratsdienste, und lacht. Innert weniger Wochen haben Kanton und Olma-Messen das Provisorium auf die Beine gestellt, mit beträchtlichem technischem und organisatorischem Aufwand. Jetzt testen Mitarbeiter der Staatskanzlei die technischen Anlagen.

Papier ist tabu – ausser für die Wahlgeschäfte

Damit der Sessionsapparat mit seinen rund 150 Personen funktioniert, braucht es 280 Tische, eine mobile Audio-, Video- und Abstimmungsanlage, 200 Steckdosen, Computerarbeitsplätze, zusätzliche Sitzungszimmer, Stellwände, Kaffeemaschinen und so weiter. Kostenpunkt: Rund 200'000 Franken. Das ist zwar günstiger als die Coronasession der eidgenössischen Räte in Bern, die über drei Millionen kostete. St.Gallen betreibt aber mehr Aufwand als andere Kantone. «Wir haben aus dem Corona-Betrieb anderer Parlamente gelernt», sagt Schmuki. Nicht imponiert hat ihm die Lösung mit einem einzigen, zentralen Rednerpult, das nach jedem Votum desinfiziert werden muss. Im St.Galler Provisorium hat jedes Ratsmitglied sein eigenes Mikrofon am Platz, wie üblich. Sehr ungewohnt hingegen ist, dass das Parlament diesmal fast komplett papierlos arbeitet. Anträge und Vorstösse werden elektronisch eingereicht. Freiwillig machte der Rat diesen Schritt bislang nicht, nun bleibt ihm nichts anderes übrig. Einzig die Wahlen finden auf Papier statt. Die Weibel sammeln die Zettel mit Mundschutz und Handschuhen ein. Ansonsten herrscht im geräumigen Provisorium keine Maskenpflicht.

Ein Tisch und ein Mikrofon pro Person: Blick von der Regierungsbank in den Ratssaal. Lukas Schmuki, Leiter der Parlamentsdienste, führte am Mittwoch die Medien durch das Kantonsratsprovisorium. Ohne Kaffee geht es nicht, Corona hin oder her. Der technische Aufwand für die Session ausserhalb der Pfalz ist gross: Die Audio-, Video- und Abstimmungsanlage im Testbetrieb. Sitzgelegenheiten mit grosser Distanz im Foyer. Provisorische Arbeitsplätze für den Ratsbetrieb. Statt knarrender Holztreppen führt diesmal eine Rolltreppe zur Fraktionssitzung.

Zuschauen im Livestream statt auf der Tribüne

Parlamentarier, die den Risikogruppen angehören, müssen nicht an der Session teilnehmen. Abgemeldet habe sich bislang aber nur eine Handvoll, sagt Schmuki. Dass sich Ratsmitglieder von ausserhalb per Video zuschalten und mitbestimmen, sei rechtlich nicht möglich. Beschlussfähig ist der Rat bereits, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Die Öffentlichkeit kann die Debatten allerdings nur via Livestream verfolgen: Zuschauer sind nicht zugelassen. Die Sicherheitskontrollen am Eingang finden wie gewohnt statt.

Die Session ist auf drei Halbtage aufgeteilt. Damit halte sich auch der Aufwand für die Verpflegung der Anwesenden in Grenzen, sagt Schmuki. Wer in der momentanen Lage nicht gern auswärts esse, sei im halbtägigen Betrieb auch nicht darauf angewiesen. Im Ratsprovisorium gibt es gratis Sandwiches und Getränke.

Für Staatssekretär Canisius Braun ist diese «Coronasession» die letzte in seiner jetzigen Funktion. Hat er nun doch noch Lampenfieber, angesichts dieser provisorischen Politbühne? «Nervös bin ich nicht – aber gespannt», sagt er. Die Vorbereitungen seien gut gelaufen.

Olma-Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt

Ralph Weibel, Abteilungsleiter Congress-Events bei den Olma-Messen, zeigt sich froh darüber, dass die Infrastruktur der Olma trotz des Veranstaltungsverbots gebraucht wird. «Wir konnten dank der Session Mitarbeitende aus der Kurzarbeit zurückholen.» Der Zeitdruck sei hoch gewesen. Normalerweise startet die Planung für Anlässe dieser Grössenordnung mindestens ein halbes Jahr vorher.

Das Provisorium bleibt nach der Aufräumsession bestehen – auch die Junisession, der Start in die neue Legislatur, findet in der Olmahalle statt. Noch diese Woche erhalten hier die neugewählten Parlamentsmitglieder ihre Einführung in den Ratsbetrieb. Und machen sich sogleich mit dem Ausnahmezustand vertraut – bis die Viren- und Einsturzgefahr im historischen Kantonsratssaal gebannt und der Normalbetrieb wieder möglich ist.