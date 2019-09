28 Millionen Franken für den neuen St.Galler Marktplatz – das Stimmvolk hat das letzte Wort Der St.Galler Stadtrat beantragt beim Stadtparlament einen Verpflichtungskredit in der Höhe von rund 27,7 Millionen Franken, um den Siegerbeitrag «Vadian» aus dem Ideenwettbewerb umzusetzen. Stimmt das Stadtparlament im Herbst 2019 dem Geschäft zu, folgt im Frühling 2020 die städtische Volksabstimmung. Die Realisierung wäre ab 2022 möglich. Tim Naef

Das freigespielte Areal im Bereich Marktplatz und Marktgasse könne so für eine Bündelung des Wochen- und Bauernmarkts sowie für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden, schreibt die Stadt St.Gallen in einer Medienmitteilung. (Bild: Visualisierung)

Das Projekt «Vadian» habe Fachjury und Stadtrat gleichermassen überzeugt, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt St.Gallen. Damit «Vadian» auch realisiert werden kann, hat der Stadtrat nun einen Kredit von rund 28 Millionen Franken beim Stadtparlament beantragt. «In diesem Kredit sind Projektierungs- sowie Ausführungskosten enthalten», schreibt die Stadt weiter. Teilbereiche könnten so allenfalls zeitlich und finanziell unabhängig voneinander realisiert und notwendige Sanierungsarbeiten, wie etwa der dringend erforderliche Ersatz des Bodenbelags, vorgezogen werden.

Gleichzeitig werde damit ein zweckmässiger Handlungsspielraum im Hinblick auf den Neubau der Bibliothek am Standort «Blumenmarkt/Union» geschaffen. «Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass aufwendige und kostenintensive Projektierungsarbeiten erst nach Kreditbeschluss ausgelöst werden.»

So soll der neue Marktplatz aussehen

Mit dem Siegerprojekt soll die wichtige Hauptachse von der Marktgasse in Richtung Metzger- und Goliathgasse wieder aktiviert und an deren Schnittstelle ein offener, grosszügiger und einladender städtischer Raum mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden. «Auf dem nordwestlichen Marktplatz entstehen zwei Marktpavillons, welche die Mieterinnen und Mieter der Rondelle sowie des heutigen ständigen Markts aufnehmen können» heisst es im Communiqué der Stadt. Die Rondelle sowie die grünen Markthäuschen würden dafür zurückgebaut.

Und so soll der Bereich Marktplatz/Bohl bei Nacht aussehen. (Visualisierung: pd)

Das freigespielte Areal im Bereich Marktplatz und Marktgasse könne so für eine Bündelung des Wochen- und Bauernmarkts sowie für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden. Die Haltestelle des öffentlichen Verkehrs stadtauswärts bleibe bei der Calatravahalle bestehen, die Haltestelle stadteinwärts werde vom Bohl in Richtung Westen, gegenüber den Taxistandplätzen, verschoben.

Volk wird 2020 darüber abstimmen

In den letzten Monaten wurden die Grobkosten auf Basis des Siegerprojekts «Vadian» ermittelt. Die Kostengenauigkeit sei deutlich tiefer als bei einem bereits ausgearbeiteten Bauprojekt, bei welchem üblicherweise ein Baukredit beantragt werde, heisst es von der Stadt.

«Der Rahmenkredit, basierend auf der Grobkostenschätzung, beinhaltet nebst 7,7 Prozent Mehrwertsteuer eine Reserve von 25 Prozent. Die Gesamtkosten für den Rahmenkredit zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl belaufen sich auf knapp 33,9 Millionen Franken.»

Gesamthaft würden sich Kostenbeiträge Dritter von rund 6,15 Millionen wie Beiträge des Kantons an die ÖV-Haltestellen, der Verkehrsbetriebe und der Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz, ergeben. Nach Abzug dieser Beiträge bleibt ein Verpflichtungskredit in Höhe von rund 27,7 Millionen Franken.

Der Verpflichtungskredit untersteht dem obligatorischen Referendum.

Das Stadtparlament wird die Vorlage voraussichtlich an seiner Sitzung vom 29. Oktober 2019 behandeln. Stimmt das Parlament zu, ist am 17. Mai 2020 die Volksabstimmung vorgesehen. «Wird die Neugestaltung angenommen, starten danach die detaillierten Projektierungsarbeiten, welche mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen werden», so die Stadt weiter. Eine Umsetzung sei bei optimalem Projektverlauf ab 2022 möglich. Die Realisierung werde sich über einen Zeitraum von rund zwei Jahren erstrecken.

Partizipativer Prozess «Forum Marktplatz»

Für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl hat sich der Stadtrat im Sommer 2016 für ein partizipatives Verfahren entschieden, nachdem die Stimmbevölkerung 2011 und 2015 zwei Vorlagen ablehnte. An zwei Grossgruppen-Workshops im ersten Halbjahr 2017 setzten sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Anspruchsgruppen im «Forum Marktplatz» mit dessen Neugestaltung auseinander.

Aufgrund dieser Ergebnisse hat der Stadtrat im Dezember 2017 einen Neustart bei der Planung beschlossen und im Juni 2018 das dazugehörige Wettbewerbsprogramm verabschiedet. Der Ideenwettbewerb ist auf grosse Resonanz gestossen: 43 Beiträge wurden eingereicht. Das Preisgericht hat Ende 2018 dem Stadtrat einstimmig die Arbeit «Vadian» von Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau in Zürich, Brassel Architekten in Zürich sowie Flühler Architektur in St.Gallen zur Weiterbearbeitung empfohlen.

Am 24. Januar 2019 fand das dritte und letzte «Forum Marktplatz» statt. An diesem Anlass erhielten die Teilnehmenden Gelegenheit, den Jurybericht zu kommentieren und dem Stadtrat Anregungen für eine Weiterentwicklung des Siegerprojekts mitzugeben.