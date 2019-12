27-Jähriger auf Fussgängerstreifen in Rorschach angefahren und mehrere Meter durch die Luft geschleudert +++ Unfallopfer schwebt in Lebensgefahr 

Horrorunfall in Galgenen SZ: Todesopfer ist 29-Jähriger aus dem Kanton St.Gallen +++ Raser baute tödlichen Unfall mit gestohlenem Audi R8 aus dem Thurgau

Der Autofahrer, der am Sonntagmorgen in Galgenen auf der Flucht vor der Polizei in ein Wohnhaus raste und dabei ums Leben kam, hat das Auto zuvor in Amriswil gestohlen. Auch die am Unfallfahrzeug angebrachten «TG»-Kontrollschilder klaute er von einem anderen Auto. Inzwischen konnte die Polizei die Identität des Todesfahrers klären.