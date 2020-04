24-Jähriger fährt in Altenrhein betrunken einen Hydranten um Am Ostersonntag, kurz nach 19:15 Uhr, hat ein 24-jähriger Mann auf der Dorfstrasse in Altenrhein die Kontrolle über sein Auto verloren. Dieses überquerte die Gegenfahrbahn, rasierte einen Holzlattenzaun und einen Hydranten ab.

13.04.2020, 10.44 Uhr

Land unter auf der Dorfstrasse: Der Hydrant wurde umgefahren. Bild: Kapo SG

(pd/lim) Der 24-Jährige fuhr mit seinem Auto von Altenrhein kommend in Richtung Staad. In einer Linkskurve geriet das Auto laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Es überquerte die Gegenfahrbahn und prallte gegen den linksseitig angebrachten Holzlattenzaun und in einen Hydranten. Anschliessend wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn katapultiert.