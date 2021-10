Eine Rorschacher Flugbegleiterin erzählt vom Swissair-Grounding

20 Jahre Swissair-Grounding «Es war, als hätte Amerika Coca-Cola sterben lassen»: Wie eine Flugbegleiterin aus Rorschach das Grounding der Swissair erlebte «Getragen vom Stolz der Nation war es für mich unmöglich, mit meinem Job bei der Swissair nicht glücklich zu sein», sagt Tanja Alismeno über ihre Zeit bei der Airline. Umso erschütternder war das Grounding für sie. Alismeno erzählt vom geschichtsträchtigen Tag und dem anschliessenden Kampf um ihren Arbeitsplatz, der sie bis heute rührt. Saskia Ellinger Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tanja Alismeno in ihrem Garten. In der Hand hält sie einen Anhänger der Swissair, den sie seit über 20 Jahren an ihrem Schlüsselbund trägt. Bild: Tobias Garcia

Sie begleitete eine Geburt im Flugzeug, lernte jede Menge Promis kennen und betreute einen jungen Passagier, der nach einem Zusammenbruch um sein Leben rang – Tanja Alismeno hat als Flugbegleiterin bei der Swissair vieles erlebt. Elf Jahre flog sie um die ganze Welt, lernte die unterschiedlichsten Länder, Menschen und Kulturen kennen. Mit einem Lächeln erzählt die heute 53-Jährige in der Badhütte Rorschach von ihren Erlebnissen. Sie schaut immer wieder in die Ferne, nippt an ihrem Tee und verstummt manchmal kurz, so als sehe sie all die Momente gerade vor ihrem inneren Auge.

Aber Tanja Alismeno hat nicht nur schöne Erinnerungen an ihre Zeit bei der Swissair: Beim Grounding am 2. Oktober erfuhr sie, was es bedeutet, wenn die ganze Nation dabei zusieht, wie der Arbeitgeber auf spektakuläre Art und Weise bankrott geht und Hunderte ihren Job verlieren. Es sei ein emotionaler Tag für sie gewesen, sagt Alismeno, noch immer löse es einiges in ihr aus, wenn sie darüber spricht.

«Viele meiner Kollegen und Kolleginnen weinten»

Es gibt Bilder von dieser Zeit, die sie nie wieder aus dem Kopf bekomme, sagt Alismeno. Eines davon: Piloten, die einige Wochen vor dem Grounding Geldkoffer in der Hand trugen, während sie das Flugzeug bestiegen. Darin befanden sich horrende Summen, um die Tankfüllung für das Flugzeug zu bezahlen. «Das werde ich nie vergessen.» Mit eben solchen Bildern offenbarte sich die schlechte finanzielle Lage der Swissair über längere Zeit hinweg. Und doch glaubte Alismeno, genauso wie viele andere Mitarbeitende, nicht daran, dass die Airline eines Tages bankrott gehen könnte.

Nach einer Landung in Rio de Janeiro: Tanja Alismeno stösst mit ihrem Vorgesetzten an, nachdem sie die Prüfung zur First-Class Flugbegleiterin im Jahr 1994 bestanden hatte. Bild: PD

«Vielleicht waren wir blind und naiv. Wir wollten es jedenfalls nicht wahrhaben.»

Der Tag des Groundings sei für sie surreal gewesen. Sie habe an diesem Tag frei gehabt und sei nachmittags beim Operation Center des Flughafen Zürichs gewesen, um ihren Briefkasten zu leeren. Dort habe sie bereits in viele fassungslose Gesichter der Mitarbeitenden geblickt. Sie wollte sich selbst von den ausgeschriebenen Verspätungen der Flüge überzeugen, und machte sich auf den Weg zum Terminal eins. Dort angekommen hörte sie auch gleich die berühmte Durchsage der Swissair-Angestellte Marianne Cochran, welche den Bankrott der Airline und die sofortige Streichung aller Flüge verkündete. Die Stimme habe noch lange in ihrem Kopf nachgehallt. «Ich war wie vor den Kopf gestossen, als ich die Nachricht hörte. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen weinten», sagt sie.

Nach kurzer Trauer folgte der Kampf der Angestellten

Alismeno wollte nicht Trübsal blasen, sie wollte etwas tun. Zusammen mit einem Piloten organisierte sie ein Care-Team, das sich um trauernde Angestellte kümmern sollte. Aber so gut wie niemand habe es in Anspruch genommen. Stattdessen wollten die meisten auf die Strasse, um dort um ihren Arbeitsplatz zu kämpfen. So auch Alismeno, die am nächsten Tag den Zug nach Bern nahm, um dort vor dem Bundeshaus mit vielen anderen Mitarbeitenden zu demonstrieren. Der O-Ton ihrer Botschaft: «Wir wollen arbeiten.» Auch vor dem damaligen Hauptsitz der Swissair in Kloten marschierten die Angestellten auf:

Bild: Walter Bieri/ KEYSTONE

Ihre Botschaft galt vor allem zwei Personen: dem damaligen Bundesrat Kaspar Villiger und UBS-Chef Marcel Ospel. Denn diese beiden Männer waren für Alismeno und die anderen Swissair-Angestellten hauptverantwortlich für die Misere: Sie genehmigten die Zuschüsse von 450 Millionen Franken nicht, was schliesslich der Todesstoss für die Airline war. Für Alismeno war dies eine unverständliche Entscheidung:

«Es war, als hätte Amerika Coca-Cola sterben lassen.»

Wenige Tage später gewährten Politik und Wirtschaft dann doch eine Finanzspritze, jedoch zu spät für die Swissair. Wäre der Kredit früher gekommen, wäre alles anders ausgegangen, davon ist Alismeno überzeugt.

Der Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden in diesen Tagen sei mehr denn je vorhanden gewesen, sagt Alismeno. Aber auch die Solidarität der Bevölkerung sei deutlich spürbar gewesen: «Die ganze Nation hat mit uns getrauert.»

Alismeno hoffte, bleiben zu können

Eigentlich habe sie nur ein bis zwei Jahre als Flugbegleiterin bei der Swissair bleiben wollen, sagt Alismeno. Doch «das Studium ohne Bücher», wie sie die prägende Zeit bei der Fluggesellschaft nennt, habe sie nicht losgelassen. Sie habe ihre Zukunft bei der Swissair gesehen. Am Tag des Groundings wurde diese Vorstellung mit einem Schlag zerstört. Und trotzdem habe sie das Gefühl gehabt, sie und die anderen Angestellten könnten alles wieder «gerade biegen».

Doch die Demonstrationen und ihr Kampf blieben erfolglos. Der Untergang der Swissair war schnell gewiss, etliche Mitarbeitende wurden entlassen. Viele kündigten von sich aus, sagt Alismeno, wie beispielsweise einige Piloten, die nach Dubai gingen, wo zu dieser Zeit Airlines wie Pilze aus dem Boden schossen.

Tanja Alismenos Mann war Pilot bei der Swiss Air. Mit ihm im Team flog sie nur ein einziges Mal: Am 9. September 2001, kurz vor dem Grounding, ging es für die beiden nach Jeddah in Saudi Arabien. Bild: PD

«Dort wurden sie mit Handkuss genommen, immerhin stand die Swissair für Kompetenz und Qualität.»

Für Alismeno und ihren Mann, einen Piloten der Swissair, den sie beim Wasserskifahren am Zürichsee kennen gelernt hatte, war klar: Sie wollten bleiben. Und sie hatten Glück, denn beide konnten ihren Job bei der Nachfolge-Airline Swiss behalten.

Das Grounding ist für Alismeno paradox

Aus Sicht von Alismeno sind vor dem Bankrott viele Sachen schief gelaufen, vom Verwaltungsrat angefangen über CEO’s, die die Swissair in Grund und Boden wirtschafteten. Mario Corti hatte in den Augen von Alismeno gar keine Chance, die Airline zu retten, denn Politik und Wirtschaft hätten die Firma schon zunichte gemacht.

Tanja Alismeno, wie sie im Jahr 1994 in einer Hotellobby in Rio de Janeiro für ein Foto posiert. Bild: PD

Das Verscherbeln der «Nebenfirmen», die kurze Zeit später von den neuen Besitzern teuer verkauft wurden, das Dasein der Swiss als «Milchkuh» der Lufthansa – das alles ist für Alismeno paradox, da es zeigt, dass das Kerngeschäft der Swissair ausgezeichnet lief. Es werfe noch immer diese eine Frage in ihr auf: «Wieso hat man uns sterben lassen?»

Wenn Alismeno über die Firma spricht, spürt man die Loyalität und Zuneigung, die sie noch immer für die Swissair hegt. «Wir waren wie eine grosse Familie. Die Stimmung unter den Mitarbeitenden war fantastisch», sagt Alismeno. Vom Busfahrer übers Catering bis hin zur Boardingcrew – alle hätten zusammengehalten, seien Fan ihres Arbeitgebers gewesen und hätten die Philosophie der Swissair gelebt.

«Eine vergleichbare Schweizer Firma gibt es heutzutage nicht mehr.»