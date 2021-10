Thurgauer Fritz Wirz war Swissair-Pilot und beim Grounding dabei

20 Jahre Swissair-Grounding «Für mich brach in diesem Moment eine Welt zusammen»: Der Thurgauer Fritz Wirz hat die letzten Tage der Swissair vor 20 Jahren hautnah als Pilot miterlebt Fritz Wirz aus Bottighofen war 32 Jahre Pilot bei der Swissair. Am 2. Oktober 2001 sollte er eigentlich von Kloten nach Osaka fliegen. Doch seine und auch alle anderen Maschinen der Swissair-Flotte blieben an diesem Tag am Boden. Wirz erinnert sich an das Grounding vor 20 Jahren. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Fritz Wirz vor seinem Zuhause in Kreuzlingen. Unter den Armen eine Pilotenmütze und den gelben Regenmantel, der zur Ausrüstung der Swissair-Crew gehörte. Bild: Andrea Stalder

Fritz Wirz kehrt mit einer flachen Kunststoffbox in den Armen aus dem Keller in seine Wohnung in Kreuzlingen zurück. Darin befinden sich zwei Anzüge mit bunter Krawatte, zwei Pilotenmützen sowie ein knallgelber Regenmantel, der zur Ausrüstung der Swissair-Besatzung gehörte. «Wir nannten den damals Bananenschale», erinnert er sich. Wirz war ab 1969 für 32 Jahre Pilot bei der Swissair. Am 2. Oktober 2001 wäre er von Kloten nach Osaka geflogen. Doch die Maschine, die um 13 Uhr hätte starten sollen, blieb am Boden, und seine Flugkarriere nahm ein jähes Ende.

Dabei begann der Tag für Fritz Wirz mit denselben Routinen wie immer. Um 11.30 Uhr checkte er ein, 90 Minuten vor Abflug, wie es sich auf Langstreckenflügen gehört. Am Morgen hörte er die Nachrichten wie immer. Darin war auch von der Swissair die Rede. Von Flugzeugen, die in London festgehalten würden, weil Rechnungen nicht bezahlt seien. «Ich ging an diesem Tag mit einem unguten Gefühl zur Arbeit. Als ich aber zur Einsatzleitstelle kam, hiess es, Langstreckenflüge würden normal durchgeführt. Daher war ich trotz allem positiv gestimmt», sagt Wirz.

BP verweigert die Tankladung

Doch seine Zuversicht flacht nach und nach ab, denn in der Besatzung geht das Gerücht um, die Swissair sei bankrott. Zeitgleich ploppen auf den Anzeigetafeln des Flughafens Kloten immer mehr gelbe Felder neben den Flügen auf. «Verspätet!» Die Stimmung wird unruhiger auch bei Wirz und der Besatzung der Swissair. «In der Abfertigungshalle war ein riesiges Durcheinander. Die Passagiere warteten, waren unsicher bis genervt, einige wollten ihr Geld zurück.»

Genf, 1977: Fritz Wirz (rechts) mit seinem Co-Piloten und der restlichen Crew der Swissair. Bilder: PD Wirz im Einsatz als Pilot im Februar 1978. Wirz mit seinem Co-Piloten in Sao Paolo, 1983. Wirz als Fluglehrer bei der Simulatorkontrolle, 1997. Wirz mit seiner Frau vor einer Flugzeugturbine, 1997.

Nach dem Mittag hofft man noch immer, die Maschine nach Osaka könne rechtzeitig starten. Doch die BP, einer der Lieferanten der Swissair, will den Flieger nicht betanken. Aus Angst, sie bekomme ihr Geld nicht mehr.

«Ich sagte, nun müsse etwas passieren, sonst können wir nicht starten. Doch uns wurde gesagt: ‹Nein, die Swissair beliefern wir nicht mehr.›»

Da dachte sich Wirz: Jetzt ist es vorbei. Denn ohne Most könne man nun mal nicht fliegen.

Der Tankschein für die Maschine nach Osaka vom 2. Oktober 2001. Bild: Andrea Stalder

Um 16 Uhr wurde es im Flughafen totenstill

Die Besatzung sitzt herum, weiss nicht recht, was sie tun soll. Es wird spekuliert und bis zum Schluss gehofft. «Ich stand in Kontakt mit der Einsatzleitung. Da erfuhr ich, dass wir nur noch auf die definitive Absage unseres Flugs warten», sagt Wirz. Und die kommt um 16 Uhr, drei Stunden nachdem die Maschine nach Osaka planmässig hätte abheben sollen. Manfred Brennwald, Chef der Operation, macht die Durchsage, dass an diesem Dienstag, dem 2. Oktober 2001, keine Swissair-Maschinen mehr abheben werden.

«Im Operationscenter war es mucksmäuschenstill wie in einer Kirche. Für mich brach in diesem Moment eine Welt zusammen.»

Das Grounding der Swissair ist Tatsache. Daraufhin leert sich die Halle allmählich, und die Besatzung macht sich enttäuscht auf den Heimweg.

Auch Wirz geht nach Hause und erzählt, was gerade passiert ist. Fortan nannte man den 2. Oktober innerhalb der Besatzung «Black Day», den schwarzen Tag. «Doch damals dachte ich, dass die Swissair gerettet würde. Man hoffte auf finanzielle Unterstützung vom Bund, immerhin handelte es sich hier um den Stolz einer Nation», sagt Wirz. Doch es fand sich keine Lösung. Das Ende der Swissair nahte. Nach 70 erfolgreichen Jahren.

Wirz hat die Unterlagen aus seiner Zeit als Pilot in einem Ordner aufbewahrt: Tankscheine, Spesenabrechnungen, Besatzungslisten. Bild: Andrea Stalder

Im März 2002 wurde die Swissair endgültig liquidiert. Mit der Liquidation kamen auch die Entlassungen. Von den älteren Mitarbeitern wurde 180 Personen gekündigt, auch Wirz traf es. Bei der jüngeren Besatzung verloren 200 Personen ihre Stelle, darunter Wirz' Sohn Dominique, der seit einem Jahr Pilot bei der Swissair war.

Der Verlust der Wertschätzung schmerzte

Im Februar 2002 wäre Fritz Wirz 55 Jahre alt geworden, das Pensionsalter bei der Swissair. Das Grounding habe ihn deshalb nicht ganz so heftig getroffen wie andere. Was ihn dennoch schmerzte, war die Wertschätzung, die von einem Tag auf den anderen verloren ging.

«Man gab alles für die Firma, hatte sich aufgeopfert, zum guten Ruf der Swissair beigetragen. Und auf einmal war man nichts mehr wert.»

Auch ein richtiger Letztflug, bei dem Wirz gebührend verabschiedet worden wäre und seine Crew hätte zusammenstellen dürfen, blieb ihm verwehrt. «Auf einmal hiess es einfach: ‹Das ist nun dein letzter Flug, nun ist es vorbei›», erinnert sich Wirz.

Das war am 19. Dezember 2001, sein letzter Langstreckenflug nach Hongkong. Damals habe kaum jemand mehr mit der Swissair fliegen wollen. Jeder habe um sein Geld und die Gültigkeit der Tickets gefürchtet. «Da waren noch 20 bis 30 Leute pro Flug. So wenige, dass die Passagiere jeweils auf den Sitzbänken liegen konnten.» Deshalb kaufte Wirz seiner Familie Tickets für die 1. Klasse. Sie verbrachten einige Tage in Hongkong und zelebrierten im kleinen Rahmen seinen letzten Flug.

32 schöne Jahre ohne gravierende Zwischenfälle

Trotz des Groundings hegt Wirz keinen Groll, im Gegenteil. Er könne auf 32 schöne Jahre bei der Swissair zurückschauen, auf viele schöne Momente: «Das erste Mal alleine im Flugzeug, ich habe damals laut herausgejauchzt vor Freude», die vielen Flüge, die niemals zur Routine wurden, die atemberaubenden Ausblicke, wenn sich die Sonne jeweils am Morgen eines Langstreckenflugs das erste Mal zeigte, oder die Flüge über Sibirien nach Japan, als Wirz die Nordlichter beobachten konnte. «Ich war schlussendlich einfach glücklich und schampar froh, dass ich immer ohne gravierende Zwischenfälle fliegen konnte», fasst Wirz zusammen.

Seine Kollegen flogen teils noch bis 65 weiter, Wirz nicht. Mit dem letzten Flug am 19. Dezember 2001 beendete er seine Karriere als Pilot, verstaute die Uniformen im Keller und kümmerte sich fortan um seine Familie. Mit den alten Kollegen ist er regelmässig in Kontakt. Früher gingen sie mit dem Life-Raft auf der Thur paddeln. Heute ist dieses kaputt, also wird nur noch grilliert. Seit geraumer Zeit erreichen ihn aber auch immer mehr Todesmeldungen ehemaliger Kollegen. «Wir sind langsam in einem Alter, wo es an der Zeit ist, Adieu zu sagen. Das gibt einem schon zu denken», sagt Wirz. Sein Sohn Dominique wurde 2007 wieder von der Swiss eingestellt und arbeitet noch heute dort.