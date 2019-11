19-Jähriger in St.Gallen während Schlägerei durch Messerstiche schwer verletzt

Am Bohl ist am Freitagabend, kurz nach 22.45 Uhr, ein 19-jähriger Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Vorausgegangen war eine Schlägerei, in die mehrere Personen zweier Gruppierungen involviert waren.