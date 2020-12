Energiepolitik Der St.Galler Kantonsrat legt den Grundstein für das nächste Jahrzehnt der Energie- und Klimapolitik Mit dem «Energiekonzept 2021–2030» stehen bis 2030 150 Millionen Franken für energetische Investitionen zur Verfügung. Künftig sollen die erneuerbaren Energien eine tragende Rolle in der Energieversorgung des grössten Ostschweizer Kantons spielen. Christoph Zweili 02.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton St.Gallen will die Fotovoltaik auf kantonseigenen Gebäuden fördern. Bild: Donato Caspari

«69 Seiten Hoffnung, Zweckoptimismus und schöne Worte»: Was musste sich die Regierungsbank am zweiten Sessionstag in der Olma-Halle nicht alles anhören. Das Energiekonzept 2021–2030 beinhalte nur unverbindliche Neujahrsvorsätze, sei zu wenig griffig, zu unverbindlich. Die Regierung habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Volkswirtschaftschef Beat Tinner registrierte eine mittlere Unzufriedenheit, aber doch auch den Willen, dem Vorschlag der Regierung zu folgen, was der Rat am zweiten Sessionstag in der Olma-Halle 2.1 dann auch tat. Er nahm vom Bericht in einziger Lesung Kenntnis.

Regierungsrat Beat Tinner am zweiten Tag der Novembersession des St.Galler Kantonsrates in der Olma-Halle. Bild: Benjamin Manser

Worum geht es? Das «Energiekonzept 2021–2030» legt den Grundstein für das nächste Jahrzehnt der St.Galler Energie- und Klimapolitik, dabei orientiert es sich an der Energiestrategie 2050 des Bundes. Künftig sollen die erneuerbaren Energien eine tragende Rolle in der Energieversorgung spielen: Konkret sollen im Kanton bis 2030 mindestens 1,1 Millionen Kilowattstunden mehr neuer, erneuerbarer Strom produziert werden. Vor allem bei den CO 2 -Emissionen hinkt der Kanton hinterher: Im laufenden Jahr verfehlt er sein Ziel um 20 Prozent; nun sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 halbiert werden: Dafür sind unter anderem finanzielle Beiträge des Kantons an die energetische Modernisierung von Gebäuden vorgesehen.

17-Millionen-Kredit kommt 2021 vors Volk

Weiter soll die Energieeffizienz um 40 Prozent gegenüber 2010 erhöht und der Zuwachs des Strombedarfs gebremst werden. Um diese Ziele zu erreichen, werden die Anstrengungen bei Gebäuden, Verkehr und Industrie verstärkt. Für die Umsetzung der Massnahmen bis 2030 will der Kanton 84,3 Millionen Franken an Fördergeldern einsetzen. Die Hälfte davon – 42,2 Millionen Franken – soll bis 2025 fliessen – davon sind 25 Millionen im Rahmen eines Sonderkredits für das Förderprogramm Energie 2021–2025 bereits bewilligt.

Die zusätzlichen 17,2 Millionen Franken hat der Kantonsrat nun am Dienstag in Form eines Nachtragskredits in erster Lesung bewilligt. Die zweite Lesung erfolgt am heutigen Mittwoch. Das Geschäft unterliegt dem obligatorischen Referendum, die Volksabstimmung ist im Juni 2021 geplant.

Die 42 Millionen Franken lösen 104 Millionen Franken an Bundesgeldern aus – damit stehen im Rahmen des Förderprogramms Energie insgesamt rund 150 Millionen Franken für Beiträge an energetischen Investitionen zur Verfügung. Das Energiekonzept sieht ein regelmässiges Monitoring vor: Jährlich wird gemessen, wie die Massnahmen umgesetzt werden und wie sie wirken.

Bauchweh wegen Sicherheit der Stromversorgung

Der Rat hiess einen Auftrag der vorberatenden Kommission gut: Die Regierung muss demnach den Kantonsrat im Rahmen der jährlichen Berichterstattung zum Energiekonzept über den Stand der politischen Diskussion zur Stromversorgungssicherheit der Schweiz sowie auch über die Stromversorgungssicherheit des Kantons St.Gallen informieren. Gutgeheissen wurde auch ein Antrag aus der Ratsmitte, im Rahmen der Fördermassnahmen auch kleinere Heizungsanlagen zu berücksichtigen. Regierungsrat Tinner verwies bei der direkten Förderung auf die Fördertöpfe der Gemeinden, das Baudepartement werde nur beratend tätig sein.

Fotovoltaikanlagen und Elektroautos

Ein Sonderkredit von 3,34 Millionen Franken zur Erstellung von Fotovoltaikanlagen auf kantonalen Hochbauten war unbestritten – er wurde im Rahmen der ersten Lesung des Budgets 2021 genehmigt. Die zweite Lesung findet heute statt.

Ebenfalls am Mittwoch behandelt wird ein von SP und Grünen kritisch gewürdigter Bericht zur Elektromobilität. Gemäss Regierung will der Kanton bei der Elektromobilität mit gutem Beispiel vorangehen und bis Mitte 2022 ­seine Fahrzeuge elektrifizieren. Den beiden Parteien geht das zu wenig weit: Damit werde das Potenzial nicht ausgeschöpft.