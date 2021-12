150 Jahre TKB: Sicherheit und Stabilität als zentrale Werte

150 Jahre TKB Bankenjubiläum: Sicherheit und Stabilität als zentrale Werte Dank ihrer Stabilität konnte die Thurgauer Kantonalbank alle Krisen der letzten 150 Jahre meistern. Dritter und letzter Teil der TKB-Jubiläumsserie. Adrian Scherrer 03.12.2021, 04.30 Uhr

Aus einer anderen Zeit: alte Kässeli der Thurgauer Kantonalbank (TKB). PD

Eigentlich hätte die Thurgauer Kantonalbank bereits 1870 eröffnet werden sollen. Nachdem das Gesetz über die Kantonalbank im Frühjahr 1870 in Kraft getreten war, wählte der Grosse Rat umgehend die erste Bankvorsteherschaft. Das ehrgeizige Ziel war es, die Bank noch im gleichen Jahr zu eröffnen. So nahmen die Bankräte ihre Arbeit bereits im Juni 1870 auf. Zu ihren Aufgaben gehörte es, die Staatsanleihe vorzubereiten, mit der das Gesellschaftskapital für die neue Bank beschafft werden sollte. Doch im Juli 1870 brach zwischen Deutschland und Frankreich der Krieg aus und die Zinssätze für Anleihen schossen in ungeahnte Höhen. Es blieb nichts anderes übrig, als die Eröffnung der Bank um ein Jahr zu verschieben: auf den 1. Mai 1871.

Depression führt zu Abschreiber

Zwei Jahre später kam es zu einem Einbruch an verschiedenen europäischen Börsen. Die TKB sah sich mit der Wirtschaftskrise konfrontiert, die von der Geschichtsschreibung als «Grosse Depression» bezeichnet wird. Sie begann mit einem Einbruch an der Wiener Börse im Mai 1873. Dieser schlug sich im Jahr 1876 auf die Bilanz der noch jungen Bank durch und es galt hohe Abschreiber hinzunehmen. Bis heute ist die Jahresrechnung aus diesem Jahr die einzige in der Geschichte der TKB, die vor Gewinnvortrag einen Verlust ausweist. Diese Erfahrung und die Gründungsgeschichte mit der verzögerten Eröffnung wirkten prägend. Sie führten zu einer vorsichtigen Risikopolitik der Bankdirektion. Bald wurde diese zur fest verankerten Geschäftspolitik, von der die TKB im Gegensatz zu anderen Banken auch nicht abwich, als in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Konjunktur brummte.

Bankenkrise vor dem Ersten Weltkrieg

Auf diese Weise erarbeitete sich die TKB einen Ruf als Hort der Stabilität. Zwar mag die Staatsgarantie der TKB dabei eine Rolle gespielt haben, aber wichtiger war die umsichtige Risikopolitik. Damit meisterte die Bank in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ohne grössere Abschreibungen zwei Weltkriege und mehrere Wirtschaftskrisen. Die erste brach kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs aus, als 1911/12 eine Immobilienblase platzte. Im Thurgau brachte sie eine Reihe von lokalen Sparkassen in Schwierigkeiten.

Vorreiter der modernen Unternehmensführung Die Wahl von Nationalrat Alfons von Streng zum Bankpräsidenten stiess 1909 auf Skepsis. Als Vertreter der Katholisch-Konservativen und Jurist unterschied er sich von seinen Vorgängern, die alle Unternehmer aus dem reformierten und freisinnigen Umfeld waren. Aber von Streng setzte sich als geschickter Vermittler mit Sinn für das Machbare durch. Bis 1937 blieb er Bankpräsident. Als Jurist sorgte er für einen Professionalisierungsschub. Modern gesprochen: Er kümmerte sich um gute «Corporate Governance» und «Compliance». Damit setzte er die Leitplanken, mit denen die TKB alle Krisen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unbeschadet überstand. (ase)

Und die Zeiten blieben angespannt. Die massive Teuerung während des Kriegs führte in den ersten Nachkriegsjahren zu einer Krise, die weitere Sparkassen in den Abgrund riss. Der Regierungsrat setzte darauf mit Blick auf die kantonale Volkswirtschaft die TKB bei einzelnen Liquidationen von Sparkassen als Sachwalterin ein. Sie war dazu gut gerüstet. Intern hatten die Krisen bei der TKB schon 1911 dazu geführt, dass Revision und Kontrollen ausgebaut wurden. Die Bankenkrise vor und nach dem Ersten Weltkrieg beschränkte sich nicht auf den Thurgau. Sie sorgte schweizweit für einen Professionalisierungsschub bei den Banken, unter anderem mit der Gründung der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Ausgleich als Erfolgsfaktor

Die Kantonalbanken rückten ebenfalls näher zusammen. Eine direkte, wenn auch späte Folge der Bankenkrise war nach langer Vorbereitungszeit die Gründung der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken im Jahr 1931, die für eine Stabilisierung im Hypothekenmarkt sorgte. Als sich die Wirtschaft schliesslich erholte, wurden die 1920er-Jahre zu jener dynamischen Zeit, die als «goldene Zwanziger» in Erinnerung blieben. Die TKB wuchs mit, baute für Börsengeschäfte eine eigene Handelsabteilung auf und ernannte einen zweiten Direktor, um die Führung zu verstärken. Unübersehbar war dabei ein stetes Bemühen um Ausgleich. Es ging letztlich auf die gut eingespielte Zusammenarbeit der Konfessionen zurück, die sich im konfessionell gespaltenen Thurgau anders als in anderen Kantonen über Jahrzehnte entwickelt hatte und den Kanton prägte. Bis in die 1960er-Jahre waren die beiden Direktionsstellen der TKB bewusst mit je einem Vertreter der reformierten und der katholischen Konfession paritätisch besetzt.

Von Frauen und Beamten Banken waren bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Männerdomäne. Erst nach dem Ersten Weltkrieg stellte die TKB die erste Frau ein. 1919 beantragte die Direktion dem Bankausschuss, «für leichtere Bureau-Arbeiten ein Fräulein einzustellen». Die historischen Protokolle zeigen, dass dieser zunächst skeptisch war: Es könne sich «nur um Hülfspersonal handeln». Aber ein erster Schritt zu einem Kulturwandel war geschafft. Der ersten Mitarbeiterin folgten in den 1920er-Jahren schon bald weitere Frauen. Heute sind gegen die Hälfte der rund 750 Mitarbeitenden der TKB Frauen. Dass die Bankangestellten heute nicht mehr als «Bankbeamte» wahrgenommen werden, liegt indes nicht nur am kulturellen Wandel, sondern auch an der gesetzlichen Ausgangslage. Seit der Gründung der TKB im Jahr 1871 schrieb das Gesetz vor, dass Arbeitsverträge mit Kadermitarbeitenden dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden mussten. Die Verträge orientierten sich am Beamtenstatus des Kantons, auch wenn sie den entsprechenden Gesetzen nie unterstellt waren. Erst 1988 wurde mit einer Gesetzesrevision die regierungsrätliche Genehmigung der Kaderverträge aufgehoben. (ase)

Der Grosse Rat sorgte in der Zwischenkriegszeit zudem für eine parteipolitisch ausgewogene Zusammensetzung der Bankvorsteherschaft, indem bereits 1928 der erste Sozialdemokrat in dieses Gremium gewählt wurde – 13 Jahre, bevor die SP erstmals in den Regierungsrat einzog. Diese Bemühungen sorgten für Stabilität und Akzeptanz der TKB. So überstand sie unbeschadet die Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er-Jahre und den Zweiten Weltkrieg.

Trennung strategischer und operativer Aufgaben

Nach den boomenden 1950er- und 1960er-Jahren wurden die Finanzmärkte im Lauf der 1970er-Jahre wieder volatiler. Die Wirtschaft wandelte sich als Folge der scharfen Rezession grundlegend. Auch die schrittweise Einführung der obligatorischen zweiten Vorsorgesäule sorgte für Veränderungen im Finanzmarkt. Insgesamt nahm die Regulierungsdichte und die bankengesetzliche Aufsicht auf Bundesebene stetig zu. Darauf reagierte die TKB, indem sie mehrere Strategieprozesse in Gang setzte. Sie schuf flexiblere Angebote, die auf unterschiedliche Kundengruppen zugeschnitten waren, pflegte die lokale Verankerung im Kanton mit Sport- und Kulturförderung und setzte auf eine engere Zusammenarbeit mit anderen Kantonalbanken, unter anderem bei Anlagefonds und in der Informatik.

Bankrat wird zum strategischen Führungsgremium

Trotz oder vielleicht gerade wegen des raschen Wandels blieben Sicherheit und Stabilität ein Dauerthema im Bankrat. Zudem bürgerte sich der Begriff «Compliance» ein, der heute für die Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften und Standards steht. Im Lauf der 1990er-Jahre baute die TKB ihr Risikomanagement aus; eine Änderung des TKB-Gesetzes führte 1996 eine externe Revisionsstelle ein. Dadurch wandelte sich auch die Rolle des Bankrats: Während im 19. Jahrhundert und bis in die 1970er-Jahre die Revision der Bankgeschäfte zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört hatte, wurde er nun zum strategischen Führungsgremium.