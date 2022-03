Tötungsdelikt Bottighofen: Vermieterin muss 15 Jahre in Haft

15 Jahre Haft Frau erschiesst Mieterin in Bottighofen: Für das Bezirksgericht Kreuzlingen war die Tat «Selbstjustiz» Ein spektakulärer Prozess ist am Freitag zu Ende gegangen: Eine 55-Jährige streckt ihre Mieterin mit sieben Schüssen nieder. Anschliessend zerteilt sie die Leiche und wirft sie in den Abfall. Vieles konnte geklärt werden, doch die eigentliche Tat und letztlich auch das Motiv bleiben im Dunkeln. Ida Sandl Aktualisiert 25.03.2022, 18.24 Uhr

Das Rathaus Kreuzlingen: Hier wurde wegen des grossen Publikumsandrangs der Tötungsfall Bottighofen verhandelt. Archivbild: Thi My Lien Nguyen

Musste die Mieterin wegen läppischer 3600 Franken Schulden sterben? Oder hat sich die gebürtige Ukrainerin in ihr vermeintliches Bedrohtsein dermassen hinein gesteigert, dass sie keinen anderen Ausweg sah, als die 62-Jährige mit der Pistole niederzustrecken? Auch nach Ende der Verhandlung sind nicht alle Hintergründe zum Tötungsfall Bottighofen geklärt - und werden es vielleicht nie sein.

Der Ehemann sass hinter der Beschuldigten im Gerichtssaal

Das Bezirksgericht Kreuzlingen stellt in seinem Entscheid auf die Fakten ab wie das ballistische Gutachten, auf Skizzen, Befragungen und auch Videos. Es spricht die Angeklagte der vorsätzlichen Tötung und der Störung des Totenfriedens für schuldig und verurteilt sie zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren. Nach der Haft wird die Frau für 15 Jahre des Landes verwiesen. Das heisst in ihrem Fall, sie muss nach Liechtenstein, da sie den Liechtensteiner Pass besitzt. Dort wohnt auch ihr Ehemann, der während des gesamten Prozesses hinter ihr sass. Wie die Angeklagte hat auch er die Verhandlung ohne sichtbare Regung verfolgt.

Das Schussgutachten widerspricht den Aussagen der Beschuldigten

Mit seinem Urteil folgt das Gericht weitgehend der Argumentation des Kreuzlinger Oberstaatsanwalts Patrick Müller. Es reduziert die von ihm beantragte Strafe jedoch um drei Jahre. Für die vom Verteidiger ins Feld geführte Notwehr oder allenfalls einen Notwehr-Exzess, nachdem die Beschuldigte von der Mieterin angegriffen worden sei, fand das Gericht keine Beweise.

Gerichtspräsidentin Ruth Faller. Archivbild: Donato Caspari

Aufgrund des Schussgutachtens sei erwiesen, dass die Mieterin von hinten erschossen wurde als sie bereits reglos und mit dem Gesicht nach unten am Boden lag. Ansonsten wären die Kugeln nicht im Bauch stecken geblieben. Die Beschuldigte habe ihre Tatversion jeweils den aktuellen Ermittlungen angepasst, erklärte Gerichtspräsidentin Ruth Faller bei der Begründung des Entscheids. Ganz nach dem Motto:

«Was nicht passt, wird passend gemacht.»

So hat sie zuerst ausgesagt, sie habe den Kopf mit den Händen vergraben. Dann will sie mit den Schuhen darauf getreten sein, später einen Ziegelstein genommen und so die Schädeldecke zertrümmert haben.

Objektiv sei von der Mieterin keine Bedrohung ausgegangen. Sie habe keiner kriminellen Organisation angehört und werde von ihrem Umfeld als liebenswürdige und hilfsbereite Person beschrieben. Die SMS, die sie der Vermieterin geschrieben habe, seien höflich und beschwichtigend.

Die Videos werfen kein gutes Bild auf die Beschuldigte

Dagegen sei die Beschuldigte aufbrausend und aggressiv. Das psychiatrische Gutachten bescheinige ihr eine stark akzentuierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, egozentrischen und unreifen Zügen. Die Gerichtspräsidentin erwähnte auch die beiden vom Staatsanwalt gezeigten Videos. In einem dichtet die Angeklagte ein russisches Kinderlied um. In ihrer Version wird dann ein Mieter erschossen. In der Verhandlung sagte sie dazu:

«Das war eine Vision. Gott wollte mich warnen.»

In einem anderen Video droht sie, stark alkoholisiert, anderen Frauen. Sie spricht davon, dass es ihr leicht falle, den Abzug zu drücken und dass man pünktlich zahlen müsse.

Die Angeklagte habe ihre Mieterin verachtet. Sie bezeichnet sie mehrfach als Feind, Schmarotzer, Parasit, «ein fettiger Mensch». Das Gericht gesteht der Beschuldigten aber zu, dass sie sich subjektiv bedroht gefühlt habe. Daher habe sie sich bewaffnet, und auch die Polizei und einen Kollegen aus dem Schützenverein zu Hilfe gerufen. Ruth Faller sagt:

«Sie hat sich in die Bedrohungssituation hineingesteigert.»

Oberstaatsanwalt Patrick Müller.

Bild: Ida Sandl

Was die Beschuldigte getan habe, sei jedoch Selbstjustiz gewesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Parteien haben jetzt zehn Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Der amtliche Verteidiger Reinhold Nussmüller will sich zuerst mit seiner Mandantin beraten und dann entscheiden. Einen Weiterzug hält er für «wahrscheinlich».

Warum «nur» vorsätzliche Tötung und nicht Mord? Die Grausamkeit sei in diesem Fall vor allem passiert nachdem das Opfer bereits tot war, sagt der Kreuzlinger Oberstaatsanwalt Patrick Müller. Die Beschuldigte hat die Leiche zerlegt und in den Abfall geworfen. Den Kopf im Wald vergraben. Die eigentliche Tat, das Erschiessen, trage keine ausgesprochen grausamen Züge. Es sei keine Tötung, bei welcher der Täter das Opfer besonders leiden lassen wollte. (san)