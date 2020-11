Reportage 14 Coronatote in Weinfelder Altersheim: Mehrere Ostschweizer Alterszentren machen wegen Corona dicht Mehr als ein Drittel aller Covid-19-Opfer im Thurgau sind in einem Weinfelder Alterszentrum verstorben. Während das Wachstum der Fallzahlen abflacht, nehmen Ausbrüche in Ostschweizer Altersheimen zu. Adrian Lemmenmeier-Batinić, Sabrina Bächi und Ida Sandl 07.11.2020, 05.00 Uhr

Mehr Erkrankungen, weniger Personal: In vielen Pflegeheimen ist die Situation angespannt. Bild: Michel Canonica

Im Kanton Thurgau sind bisher 39 Menschen am Coronavirus gestorben. Allein 14 davon, also mehr als ein Drittel, in einem Altersheim, dem Alterszentrum Weinfelden. Geschäftsführer Markus Preising sagt:

«Insgesamt haben wir dieses Jahr bereits 38 Todesfälle zu beklagen, 14 in Zusammenhang mit Covid-19.»

Im Durchschnitt würden pro Jahr etwa 31 Todesfälle registriert. «Zumindest war das die vergangenen vier Jahre so.»

Das Beispiel zeigt, wie vulnerabel Alters- und Pflegeheime in der Pandemie sind. Ein Heim ist ein Haushalt mit vielen Menschen. Breitet sich das Virus aus, kann das schnell schwere Folgen haben: Mitarbeiter fallen aus. Betagte werden isoliert. Menschen sterben. Im Alterszentrum Weinfelden wurden bisher 33 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, 78 Personen mussten isoliert werden. Nebst den Todesfällen sei vor allem die personelle Situation belastend, sagt Preising. 60 Mitarbeiter mussten sich testen lassen, 27 der Tests waren positiv.

Markus Preising, Geschäftsführer Alterszentrum Weinfelden.

«Diese Mitarbeitenden mussten in Isolation.» Das wiederum führte zu einem Personalengpass. «Wir mussten die Stadt um Hilfe anfragen und erhielten Unterstützung vom Zivilschutz und von der Anlaufstelle für Altersfragen. Zudem unterstützte uns das Schweizerische Rote Kreuz Thurgau mit der Vermittlung von einzelnen Pflegepersonen. Der Kanton konnte uns leider nicht unterstützen.»

«Die Ampel steht auf Dunkelorange»

In der Ostschweiz haben sich in den letzten Wochen immer wieder Alters- und Pflegeheime abgeriegelt. So befindet sich das Alterszentrum Schäflisberg in der St.Galler Innenstadt seit über drei Wochen in Quarantäne. Im Wiler Sonnenhof wurden vorige Woche 27 von 100 Bewohnern positiv auf das Virus getestet. Daraufhin mussten sich alle Bewohner, auch jene mit negativem Testergebnis, vorübergehend in ihren Zimmern isolieren, um die Übertragungskette zu unterbrechen. In der Nacht auf Freitag sind dann drei Bewohner gestorben, wie die Heimleitung gegenüber der «Wiler Zeitung» sagt.

Viele Fälle in Wil, wenige im Werdenberg Der Kanton St.Gallen meldet 9969 kumulierte Neuinfektionen – trotz der verschärften Massnahmen vom 29.Oktober; deren Wirkung sei erst in 10 bis 14 Tagen abschätzbar, teilt der Kanton mit, der sich an den Vorgaben des Bundesrates orientiert. In den letzten sieben Tagen wurden 56 Personen (Vorwoche 34) neu hospitalisiert. Laut Kanton sind 195 an Covid-19 Erkrankte im Spital – davon 22 auf einer Intensivstation mit Beatmung und weitere vier auf einer Intensivstation ohne Beatmung. Diese Zahlen gelten auch für Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons St.Gallen, sofern sie in einem Spital im Kanton St.Gallen in Behandlung sind. 51 Menschen sind in den letzten 14 Tagen an der Krankheit gestorben, seit Beginn der Pandemie im März sind es 98, dies bisher ausschliesslich ab der Altersklasse 50 bis 59. In den vergangenen sieben Tagen wurden 9994 Personen getestet, in der Vorwoche 10004. Davon waren 2496 (2376) positiv, was einer Positivitätsrate von 27,8 Prozent (26,2) entspricht. In den vergangenen 14 Tagen meldet der Kanton 5241 laborbestätigte Covid-19-Fälle pro 100000 Einwohner. Mit 1123 Fällen derzeit am meisten betroffen ist der Wahlkreis Wil, gefolgt von den Wahlkreisen Rheintal (1094) und Rorschach (1092). Am wenigsten Fälle pro 100000 Einwohner werden im Wahlkreis Werdenberg mit 727 Fällen verzeichnet. 3500 vom noch immer ausgelasteten Contact-Tracing betreute Personen befinden sich in Isolation, 6500 in Quarantäne – davon sind 435 (542) Rückreisende; in den vergangenen Tagen wurden 84 (404) neu registriert. 20- bis 29-Jährige haben die 80-Jährigen überholt

Bei den wöchentlich gemeldeten Covid-19-Fällen nach Altersklassen pro 100000 Einwohnerinnen und Einwohnern waren vergangene Woche die 20- bis 29-Jährigen (815 Fälle) am meisten betroffen, gefolgt von 80 Jahre und älteren Personen (800) und den 50- bis 59-Jährigen (651). Gemäss Kanton ist die Aufnahmekapazität in den Spitälern «gewährleistet». Um das sicherzustellen, haben die Akutspitäler und Kliniken die Zahl der Wahleingriffe eingeschränkt. (Christoph Zweili)

Im Altersheim Sonnengarten in Altstätten ist derweil gut ein Viertel der Bewohner positiv getestet worden. Der Krankheitsverlauf sei bei den meisten Betroffenen leicht bis mittelschwer, sagt Stadtpräsident Ruedi Mattle am Freitag gegenüber dem «Rheintaler». Eine Person habe sich wieder erholt. Eine andere sei im Spital gestorben. Das Fürstentum Liechtenstein reagierte auf die steigende Zahl der Coronafälle in seinen Heimen – und richtete in Vaduz eine zentrale Isolationsstation für sämtliche in Alters- und Pflegeheimen erkrankten Bewohner ein, wie es am Freitag mitteilte.

Wie viele Heime im Kanton St.Gallen sind derzeit von grösseren Ausbrüchen betroffen? Wie viele stehen unter Quarantäne? Reicht die bisher gültige Massnahme, nur zwei Besuche pro Person und Tag zuzulassen, aus, um die Bewohner und Mitarbeiter in Alters- und Pflegeheimen zu schützen? Der Kanton nahm am Freitag zu diesen und weiteren Fragen keine Stellung. Man wolle an der auf Dienstag angesetzten Pressekonferenz zu den Coronamassnahmen darüber informieren.

Derzeit gilt die Stufe zwei: «Ausbruchsbekämpfung»

Im Thurgau stehe die Ampel «auf Dunkelorange», sagt Marlene Schadegg. Sie ist Präsidentin des Verbands der Betagten- und Pflegeheime Curaviva Thurgau. Müssen die Heime bald wieder geschlossen werden? «Eine Situation wie im Frühling will keiner», sagt Schadegg. Damals hat der Kanton die Schliessung aller Heime verordnet.

Marlene Schadegg, Präsidentin Curaviva Thurgau

«Das soll auf diese Weise nicht mehr passieren. Wir haben deshalb dieses Mal schon früh ein Ampelsystem ins Leben gerufen.»

Dieses soll den Alters- und Pflegeheimen helfen, frühzeitig reagieren zu können – mit Einschränkungen oder zeitlich begrenzten Schliessungen.

Im Kanton St.Gallen orientieren sich die Altersheime seit Ende Oktober an einem Drei-Phasen-Modell, das der Kanton mit Curaviva und der Geriatrischen Klinik ausgearbeitet hat. Derzeit gilt die Stufe zwei: «Ausbruchsbekämpfung». In der dritten Phase, die einige Heime bereits von sich aus anwenden, sind Besuche nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, zum Beispiel, wenn ein Bewohner palliativ betreut wird, also im Sterben liegt.

Der Spagat zwischen Schutz und sozialer Isolation

Viele Todesfälle habe es in den Thurgauer Heimen bisher nicht gegeben, sagt Marlene Schadegg. «Es geht aber auch um die Langzeitschäden, die Covid-19 bei zehn Prozent aller Erkrankungen auslöst, und um die immensen Herausforderungen bei Isolation und Quarantäne, die das Personal mittragen muss.» Quarantäne im Altersheim bedeutet für die Bewohner, zehn Tage allein im Einzelzimmer zu sein. Damit kommen nicht alle gleich gut zurecht.

Angespannte Lage im Appenzellerland Die Situation in Appenzell Ausserrhoden ist «angespannt», sagt der Kommunikationsverantwortliche Georg Amstutz. Zwar käme der Kanton mit der aktuellen Lage zurecht und die diversen Massnahmen vom 29.Oktober würden bereits anfangen zu greifen. «Aber es ist noch zu früh, Bilanz zu ziehen, ob diese genügend wirken werden.» Die nächsten Tage und Wochen sind kritisch. Die Coronazahlen sind weiterhin sehr hoch und steigen stetig– schneller als während der ersten Welle. «Allerdings sehen wir, dass sich der Zuwachs etwas abflacht», sagt Amstutz. Ob dieser Trend anhält, ist unklar. Im schlimmsten Fall müsse der Kanton neue Massnahmen beschliessen. Ansonsten könnte das Gesundheitssystem überlastet werden. Die Spitäler sind wegen der steigenden Hospitalisationsrate bereits am Rande der Kapazitätsgrenze. Auch die Zahl der Todesfälle – insgesamt elf – ist beunruhigend. «Es ist schwierig, den richtigen Weg zu finden», sagt Amstutz. Im Vergleich zum Frühling wage sich die Schweiz dieses Mal mehr an die Grenzen des Machbaren. Ob man damit eine gute Entscheidung getroffen habe, werde sich erst im Nachhinein zeigen. «Aber wir haben mittlerweile Erfahrung mit dem Virus und orientieren uns daran.» Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist und bleibt die Lage anspruchsvoll, sagt Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements. «Wir haben höhere Fallzahlen als im Frühling, aber die Spitäler sind diesmal gut vorbereitet.» Es sei davon auszugehen, dass die neuen Schutzmassnahmen genügen werden. Das Departement überprüft die Lage genau. «Dennoch ist die Situation für die Bevölkerung, das Gewerbe, die Vereine – gerade auch mit Blick auf die kommenden Wintermonate – schwierig», sagt Rüegg Bless. Es brauche viel Durchhaltewillen. Und Disziplin. Das Spital Appenzell will der Bevölkerung die bestmögliche Gesundheitsversorgung bieten. Im Moment sind die Kapazitäten ausreichend. Es sei aber schwierig abzuschätzen, wie sich die Lage entwickle.

(Rosa Schmitz)

Immer wieder kommt es vor, dass sich Angehörige empören, wenn sie ihre Liebsten nicht oder nur beschränkt besuchen dürfen. In der ersten Coronawelle habe es tatsächlich sehr schwierige Situationen gegeben, sagt Thomas Diener, Geschäftsleiter von Pro Senectute St.Gallen.

Thomas Diener, Geschäftsleiter von Pro Senectute St.Gallen. Benjamin Manser

«Inzwischen haben aber die meisten Alters- und Pflegeheime in dieser Hinsicht grosse Fortschritte gemacht.»

Rigorose Besuchsverbote gebe es kaum mehr, vielmehr gehe man auf individuelle Lösungen ein. Diener weist darauf hin, wie wichtig soziale Begegnungen gerade für ältere Menschen sind. «Betagte haben sowieso weniger Kontakte als jüngere Menschen.» Sie hätten während der Pandemie oft bereits unter sozialer Isolation gelitten. Es sei wichtig, dass sich das nicht wiederhole, zumal das Coronavirus die Gesellschaft noch lange beschäftigen werde.

Wie aber lassen sich soziale Kontakte in Isolation ermöglichen? Sind Skype-Gespräche ein sinnvoller Ersatz? «Die technischen Hilfsmittel sind schön und gut», sagt Diener. Die direkte Begegnung aber könnten sie in keiner Weise ersetzen. Die Heime müssten jetzt eine sinnvolle Balance zwischen dem Schutz vor dem Virus und sozialer Isolation finden. Ein Spagat zwischen zwei Extremen: Die einen Angehörigen möchten, dass das Ansteckungsrisiko in Heim rigoros minimiert wird. Die andern wollen unbeschwert ihre Verwandten besuchen können.

Das Personal bleibt knapp

Das Coronavirus hat auch die ohnehin angespannte Personalsituation in vielen Heimen verschärft. «Niemand hat zu viel Personal», sagt Schadegg von Curaviva Thurgau. Die Alters- und Pflegeheime hätten in dieser Hinsicht dasselbe Problem wie die Spitäler. Pflegerinnen und Pfleger sind ohnehin gesucht. Fallen wegen Ansteckungen weitere Leute aus, kann es zu Engpässen kommen. Der Kanton St.Gallen hat deshalb die Quarantänebestimmungen fürs Pflegepersonal vor einer Woche gelockert. Sowohl St.Gallen als auch der Thurgau sind auf der Suche nach zusätzlichem Personal.

Im Alterszentrum Weinfelden, das seit dem 30. Oktober nur noch in Ausnahmefällen Besucher zulässt, entspanne sich die Lage im Moment wieder, sagt Geschäftsführer Preising. Er hofft, am Montag die Einschränkungen etwas lockern zu können.