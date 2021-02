REPORTAGE 1300 Corona-Tests pro Tag: Blick in das modernste Laboratorium der Ostschweiz – das Zentrum für Labormedizin in St.Gallen Bilder: Benjamin Manser Die Verfolgung von Corona-Mutationen wird immer wichtiger: Das Zentrum für Labormedizin ist als einziges Laboratorium der Ostschweiz für die Sequenzierung von Sars-CoV-2 akkreditiert. In St.Gallen wird auch geforscht – mit überraschendem Resultat: Die gross angelegte Impfaktion ist möglicherweise erst ein Anfang. Christoph Zweili 05.02.2021, 17.00 Uhr Drucken Teilen

Zwei Oberstufen-Schulklassen in St.Gallen in Quarantäne: Zuerst der Befund Covid-19. Dann der Nachweis der Mutation. Jetzt, nach der Aufschlüsselung des genetischen Codes über die sogenannte Sequenzierung der RNA, hat das Zentrum für Labormedizin (ZLM) in St.Gallen auch das letzte Rätsel noch gelöst: Die vier Schüler im Schulhaus Engelwies waren mit dem Sars-CoV-2 aus Grossbritannien, der sogenannten Viruslinie «B.1.1.7», infiziert. «Die südafrikanische und die brasilianische Variante haben wir hier bislang noch nicht nachweisen können», sagt Oliver Nolte, Bereichsleiter Humanmedizinische Mikrobiologie, beim Besuch im molekularbiologischen Laboratorium am Rand des Campus des Kantonsspitals.



Wolfgang Korte, CEO und Chefarzt des Zentrums für Labormedizin.

Bild: Benjamin Manser

Für den Laien ist das Eintauchen in diese faszinierende neue Welt ein böhmisches Dorf, denn: Mutationen gäbe es eigentlich noch viel, viel mehr – «rund 300'000 sind bisher nachgewiesen, aber nicht alle sind gefährlich». Auch für Fachleute ist diese Decodierung so komplex, dass nur gerade eine Handvoll Laboratorien in der Schweiz dafür akkreditiert ist.



Corona bringe das Labor in einzelnen Bereichen zwar an seine Grenzen, verschaffe ihm aber auch Mehreinnahmen, sagt Wolfgang Korte, CEO und Chefarzt des grössten Labors in der Ostschweiz, mit derzeit 230 Mitarbeitenden:

«Das Testvolumen ist dramatisch gestiegen.»

Tausende von Patientenproben lösen in diesem komplexen Laborbetrieb aus klinischer Chemie, Hämatologie, Immunologie, medizinischer Mikrobiologe und medizinischer Genetik täglich noch mehr Analysen aus – vom Infektnachweis im Urin über Blutbildstörungen bis zu Untersuchungen zu Stoffwechsel-, Herz- und Lungenkrankheiten.



Bis zu 1300 PCR-Tests pro Tag



Die Warnschilder «Zutritt nur für Berechtigte» sind nicht zu übersehen. Hinter jedem Plastikröhrchen mit dem codierten Etikett steckt ein Patientenschicksal. Der Nachweis von Covid-19 ist im molekularbiologischen Labor nur einer davon. In diesem Mikrokosmos, Teil des geheimnisvollen Wechselspiels zwischen Abstrichsets und Reagenzien, hat nur rund jede 50.Analyse mit Corona zu tun. Es geht um viel mehr: Die labormedizinische Diagnostik ist mit die wichtigste Hilfsdisziplin im medizinischen Alltag, rund zwei Drittel aller medizinischen Entscheidungen sind durch Laborresultate beeinflusst oder bedingt. Das Beherrschen der komplexen Materie und diese detektivische Suche nach Krankheitsbildern in einem hochtechnischen Umfeld faszinieren gerade auch junge Menschen.

«Wir sind die grösste praktische Ausbildungsstätte für Biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker in der Ostschweiz.»



Hinter jeder Patientenprobe steht ein Schicksal.

Bild: Benjamin Manser

Das ZLM hat bereits auf den Kurswechsel des Bundesrats reagiert. Mit Blick auf die nun forcierten präventiven Massentests hat das seit 2011 selbstständige öffentlich-rechtliche Unternehmen zusätzlich eine vollautomatisierte Anlage installiert, mit der nun täglich bis zu 1000 PCR-Tests ausgewertet werden können. Ausserdem steht seit dieser Woche ein Container an der Frohbergstrasse, er ist demnächst bereit für Tests für Schulen, Pflegeheime, Firmen und Vereine. Die Nachfrage ist jetzt schon da, doch in den bestehenden Strukturen ist zu wenig Platz.



Im Innern des Laboratoriums steht ein eleganter schwarzer Klotz, der die hochtechnisierte Innenwelt gut verbirgt, mitten im knappen Raum. Jedes der Teströhrchen im Innern kann das Virus enthalten – sich hier anzustecken ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Die Abstriche werden in eine Pufferlösung überführt, die die Viren abtötet.



Die Anlage entspricht wohl europaweit, wenn nicht weltweit, dem modernsten PCR-Teststandard, der heute auf dem Markt zu haben ist. Der Vorteil liegt in der Geschwindigkeit: Innert sieben bis zwölf Stunden liegt das Resultat zu Handen des Contact Tracings vor, das nun schneller reagieren kann – «mit anderen Vorgehensweisen muss der Kunde bis zu vier Tage auf das Resultat warten. Da ist die Hälfte der Quarantänezeit bereits vorbei».



Tausende von Patientenproben lösen Abertausende von Analysen aus.

Bild: Benjamin Manser

Um die Rückmeldezeit möglichst gering zu halten, werden weitere 300 Tests aktuell täglich von Hand bewältigt. Trotz der topmodernen molekularbiologischen PCR-Analytik – noch immer der Gold-Standard für den Nachweis des Coronavirus – erinnert am zweiten Standort des ZLM im Haus 04 vieles noch an die alte Bettenstation. Aber auch hier hält die Moderne Einzug: Eine vollautomatisierte Anlage fährt die Teströhrchen wie ein Sushi-Bähnli quer durch das Laboratorium von Station zu Station, Robotergreifarme verfrachten einzelne Proben in den Kühlschrank, andere holen die aufbewahrten Proben und bestücken damit weitere Testautomaten – die Resultate werden anschliessend automatisch ins IT-System eingelesen.



Die Tageskapazität für die Sars-CoV-2-Diagnostik liegt derzeit bei 1300 PCR-Tests: Mit Luft nach oben. Liegen dringende Aufträge vor, wird – wie in der ersten Welle – auch mal in die Nacht hinein gearbeitet. «Wir haben aus der ersten Welle gelernt und sind flexibler geworden», sagt Korte. Der 59-Jährige ist ein flexibler Geist: Man habe im Frühling 2020 rasch gemerkt, dass die Schweiz von ausländischen Lieferanten abhängig sei. In der ersten Welle wurden die Chemikalien knapp, die sie für die Tests brauchten. Plötzlich hätten zum Beispiel Lieferungen aus Hamburg gestockt, weil dort Trockeneis für den Transport gefehlt habe. Dagegen habe man nicht viel tun können. Deshalb habe man auf einen regionalen Lieferanten im Rheintal gesetzt.



Ebenso bei den Abstrich-Tupfern: Als sie knapp wurden, habe man flugs zusammen mit einer Firma im St.Galler Oberland eigene entwickelt, sagt Korte. «Die haben wir bei Bedarf auch an weitere Labore weitergegeben.»



Die Impfaktion ist möglicherweise erst der Anfang



Nachdem sich kürzlich der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset über die Laboranalytik zu Sars-CoV-2 am ZLM St.Gallen informierte, hat Korte, der zur Zeit Präsident der Schweizerischen Union für Labormedizin ist, deren Dienste bei der Koordination der Laboranalytik zwischen den Laboratorien angeboten. Dieses Angebot sei bisher zwar nicht aufgegriffen worden, aber der Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit sei vorübergehend intensiver geworden.



Nicht auszuschliessen also, dass man auch künftig vom ZLM hört, im Bereich der Forschung etwa. Denn: Auch mit negativem PCR-Testergebnis bleibt die Unsicherheit – wer heute negativ getestet wurde, kann sich morgen dennoch infizieren. Gewissheit bringen da Antikörpertests, die nachweisen, dass jemand die Krankheit bereits durchgestanden hat.

Häufig wird angenommen, dass diese Person dann immun ist. So wird zumindest vermutet. Möglicherweise ist das aber nicht so einfach, deutet eine Studie des kantonalen Gesundheitsdepartements zusammen mit der Empa und dem Zentrum für Labormedizin mit inzwischen über 300 Testpersonen an, deren Antikörperwerte im Blut über einen Zeitraum von mehreren Monaten analysiert wurden. Korte sagt:

«Die Immunreaktion ist kürzer als anfänglich vermutet.»

«Und bei Männern zum Teil deutlich ausgeprägter als bei Frauen.» Gibt es keine neuen Erkenntnisse, würde das bedeuten, dass die derzeitig grossangelegte Impfaktion möglicherweise nur ein Anfang wäre:

«Denkbar ist, dass eine wiederholte Impfung wie bei der Grippe notwendig wird.»