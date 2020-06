St.Gallen-Bodensee gibt den Takt vor: Wie sich der Bund finanziell an den Zukunftsbildern der Regionen im Kanton St.Gallen beteiligt Fünf Agglomerationen im Kanton St.Gallen reichen bis 2021 ein Programm der 4. Generation beim Bund ein. Die gemeinsame Klammer aller Programme ist die Förderung des Veloverkehrs. Christoph Zweili 15.06.2020, 05.00 Uhr

Die Aufwertung von Frei- und Grünräumen im Siedlungsgebiet, ein wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt, eine Regionalstadt Obersee: Die Agglomerationsprogramme Wil, St.Gallen-Bodensee, Werdenberg-Liechtenstein und Obersee im Kanton St.Gallen zeichnen Zukunftsbilder. Diese beinhalten die Strategien auf dem Weg zum Ziel und einen Strauss von Massnahmen. Der Vorteil: Der Bund beteiligt sich finanziell an diesen Zukunftsbildern, die so schneller umgesetzt werden können.

Mehrspurig unterwegs: Von den 206 Millionen Franken fliessen 90 Millionen Franken in den Fuss- und Veloverkehr. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

In den Jahren 2019 bis 2022 profitieren die kantonalen Agglomerationsprogramme mit 206 Millionen Franken. Mit 130 Millionen Franken fliesst bis 2023 am meisten Bundesgeld in die Agglomeration St.Gallen-Bodensee, der Gesamtumfang beläuft sich auf 380 Millionen Franken. Rund 37 Millionen gehen in die Agglomeration Wil, gefolgt von den Agglomerationen Obersee (29) und Werdenberg-Liechtenstein (10). Insgesamt beteiligt sich der Bund mit rund 34 Prozent an den vier Programmen.

Von den 206 Millionen Franken fliessen 90 Millionen Franken in den Fuss- und Veloverkehr, der Rest in Strassenprojekte für den Kapazitätsausbau, in Projekte im Bereich Verkehrsmanagement und in die Aufwertung des Strassenraums, sagt Jesse Mäggli, Projektleiter Agglomerationsprogramme beim kantonalen Amt für Raumentwicklung und Geoinformation.

St.Gallen-Bodensee und Wil gehören zu den Besten

Je wirksamer ein Programm, desto höher ist der Beitrag des Bundes. Mitfinanziert werden vor allem jene Programme und Projekte, die zur Lösung der grössten Verkehrsprobleme beitragen, ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis ausweisen und innerhalb von vier Jahren umsetzbar sind. Die Agglomerationen Wil, St.Gallen-Bodensee, Werdenberg-Liechtenstein und Rheintal liegen im Perimeter des neuen Metropolitanraums Bodensee, ein Gefäss für grossräumige, grenzüberschreitende Themen zum Beispiel beim Verkehr. Die Agglomerationen stimmen dann Siedlungsentwicklung und Verkehr aufeinander ab.

Tobias Winiger. Bild: PD

Schweizweit zählt das Agglomerationsprogramm von St.Gallen-Bodensee der 3. Generation zu den erfolgreichsten, auch das Agglomerationsprogramm Wil gehört national zu den acht am besten bewerteten Programmen. Tobias Winiger, Projektleiter des Agglomerationsprogramms St.Gallen-Bodensee, sagt:

«Wir wollen an den Erfolg des Programms der 3. Generation anknüpfen.»

Die Regio St.Gallen-Bodensee hat die Zwischennutzung auf dem Lattich-Areal beim Güterbahnhof St.Gallen angestossen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Das Programm der 4. Generation umfasst rund 50 Massnahmen mit einem Volumen von 86 Millionen Franken, die von 2024 bis 2028 umgesetzt werden sollen. Es ist bis Mitte August in Vernehmlassung. In der Stadt St.Gallen sind in Winkeln und in St.Fiden «wichtige Arealentwicklungen» geplant, die weiter vorangetrieben werden sollen. Noch ist St.Gallen keine Velostadt, aber Winiger sagt:

«Der Veloverkehr hat ein sehr grosses Potenzial, das wir nutzen wollen.»

Man habe schon in den Agglomerationsprogrammen der 2. und 3. Generation sehr viele Massnahmen in diesem Bereich aufgenommen.

Die Förderung des Veloverkehrs ist ein Schwerpunkt in allen kantonalen Agglomerationsprogrammen. St.Gallen-Bodensee ist die erste Agglomeration, die ihre Projekte für die Jahre 2024 bis 2028 auflegt, die andern vier sind noch am Erarbeiten der Massnahmen, wollen sich aber ebenfalls am Programm der 4. Generation beteiligen.

Das Agglomerationsprogramm der Regio Wil stellt Regeln für die Entwicklung des Wirtschaftsgebiets Wil West auf. Bild: Hanspeter Schiess und Urs Bucher

Dem Gesamtkonzept Entwicklungsschwerpunkt Wil West attestierte der Bund im Programm der 3. Generation zwar eine gelungene Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Landschaft, beurteilte die Umsetzung aber erst in der kommenden Generation 2024 bis 2027 als realistisch.

Bei der 4. Generation ist auch das Rheintal dabei

Die Agglomeration Obersee, die das Zukunftsbild einer Regionalstadt entworfen hat, will dort ansetzen, wo der Bund noch Optimierungspotenzial sieht: Bei der kantonsübergreifenden Verkehrsoptimierung, dem siedlungsverträglichen Verkehr, der Stärkung des Fuss- und Veloverkehrs und der Aufwertung der Siedlungs- und Freiraumqualität.

Die Agglo Obersee hat das Zukunftsbild einer «Perlenkette» postuliert, heute ist die Rede von einer Regionalstadt Obersee – im Bild Rapperswil. Bild: Claudia Schildknecht

Die Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein verfolgte in der 3. Generation die Optimierung der Rheinübergänge zwischen der Schweiz und Liechtenstein sowie die Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit der S-Bahn Liechtenstein. In der 4. Generation geht es um die länderübergreifende Abstimmung von Verkehr und Siedlungsentwicklung sowie um die Projektierung des Rheinübergangs Sevelen-Vaduz. Das Programm soll im Januar 2021 in die Vernehmlassung.

Die Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein will den Rheinübergang Rheinübergang Vaduz–Sevelen mit einer zusätzlichen Fahrbahn entlasten. Bild: Heini Schwendener

Reto Friedauer Gert Bruderer

Das Rheintal hat sich am Agglomerationsprogramm der 3. Generation nicht beteiligt. 2012 war ein Programm eingereicht worden, das vom Bund aber nicht genehmigt wurde – kritisiert wurde die fehlende Zusammenarbeit mit Vorarlberg. Mit der Gründung des grenzüberschreitenden Vereins Agglomeration Rheintal wurde das 2016 korrigiert: Ihm gehören inzwischen 22 Gemeinden beidseits des Rheins an, inklusive der Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg. Der Gemeindepräsident von St.Margrethen, Reto Friedauer ist auch Präsident des Vereins Agglomeration Rheintal. Er sagt: «Mit dem Programm der 4. Generation, an dem wir seit 2017 arbeiten, wollen wir nun die Zersiedlung eindämmen und den Landschafts- und Lebensraum erhalten.»