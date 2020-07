118km/h innerorts als neuer Negativrekord: In drei Monaten gab es im Kanton St.Gallen fast 70'000 Geschwindigkeitsübertretungen In der Coronazeit verzeichnet die Kantonspolizei St.Gallen überdurchschnittlich viele Geschwindigkeitsübertretungen. An bestimmten Stellen waren 40 Prozent der Autofahrer zu schnell. 13 Raser, einer von ihnen war innerorts mit 118km/h unterwegs, wurden aus dem Verkehr gezogen. Philipp Wolf 08.07.2020, 09.39 Uhr

Vor allem auf der Autobahn wurde zu schnell gefahren – im Bild die Radaranlage auf der A1 bei Wil. Archivbild. Andrea Stalder

(pw/red) Die Kantonspolizei St.Gallen hat während des Lockdowns Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dies insbesondere, nachdem sich Meldungen gehäuft haben, dass auf den leeren Strassen teils zu schnell gefahren werde. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, lässt sich allgemein sagen, dass an gewissen Messstellen die Verzeigungsquote, also das Verhältnis zwischen der Gesamtzahl an gemessenen Fahrzeugen und jenen die zu schnell waren, teils sehr hoch war.