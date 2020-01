Die St.Galler Parlamentssitze sind so begehrt wie noch nie: Über 1000 Männer und Frauen kämpfen um die 120 Sitze – die wichtigsten Fragen und Antworten Die St.Galler Parlamentswahlen von Anfang März erleben einen Ansturm: 348 Frauen und 668 Männer drängt es in die kantonale Politik. Regula Weik und Christoph Zweili 07.01.2020, 20.00 Uhr

Der Einzug in die Pfalz ist begehrt wie nie zuvor. Bild: Ralph Ribi

Da soll noch einer sagen, die Bevölkerung interessiere sich nicht für die kantonale Politik. Die Kandidatinnen und Kandidaten für das St.Galler Kantonsparlament jedenfalls strafen derartige Aussagen Lügen. Dieses Jahr stärker als jemals zuvor. Die 120 Parlamentssitze sind begehrt wie noch nie – die Tausendergrenze ist übertroffen. 1016 Frauen und Männer wollen sich in den kommenden vier Jahren für den Kanton St.Gallen politisch engagieren – 31 Prozent mehr als bei den letzten Erneuerungswahlen 2016. Damals waren es 778 Interessierte gewesen.

Wie erklärt sich der St.Galler Staatssekretär Canisius Braun dieses «explodierende» Interesse an der Arbeit im Kantonsparlament? Die Nationalratswahlen hätten gezeigt: Wer mit vielen Kandidatinnen und Kandidaten antritt, kann stärker, breiter mobilisieren und erzielt einen grösseren Effekt. Noch etwas ist dem Staatssekretär aufgefallen: Die 78 Listen – sechs mehr als vor vier Jahren – sind allesamt komplett gefüllt. Auch dies ein Unterschied zu den letzten Wahlen.

Die wichtigsten Aussagen zu den Listen:

Haben alle Regionen gleich viele Sitze im Kantonsparlament?

Nein. Bevölkerungsarme Wahlkreise entsenden weniger Ratsmitglieder als bevölkerungsreiche. Der grösste Wahlkreis ist mit 29 Sitzen St.Gallen. Auf den nächsten Rängen folgen Wil (18 Sitze), Rheintal (17), See-Gaster (16) und Toggenburg (11). Rorschach und das Sarganserland haben je 10 Sitze. Der kleinste Wahlkreis ist Werdenberg mit 9 Sitzen.

In welchen Wahlkreisen sind die Parteien am aktivsten?

Von den insgesamt 78 Listen stammen allein 15 aus dem Wahlkreis St.Gallen; 2016 waren es 13 gewesen. Je 12 gibt es in Wil und See-Gaster. 10 Listen sind es im Toggenburg. In Rorschach und im Sarganserland gibt es 8 Listen, 7 im Werdenberg, 6 im Rheintal. Einzig in zwei Wahlkreisen, nämlich Rorschach und Werdenberg, ist die Anzahl Listen heute geringer als vor vier Jahren.

Wie gross ist das Interesse der Frauen an der kantonalen Politik?

Insgesamt kandidieren 348 Frauen und 668 Männer. Der Frauenanteil beträgt damit 34,3 Prozent, er ist somit leicht höher als vor vier Jahren (29,1). Mit 129 Kandidatinnen ist der Wahlkreis St.Gallen am frauenfreundlichsten, gefolgt von Wil (61) und See-Gaster (52). Dort interessieren sich heute doppelt so viele Frauen für einen Sitz im Kantonsparlament wie 2016.

Welche Jungparteien treten mit eigenen Listen an?

Die Jungfreisinnigen treten in den Wahlkreisen St.Gallen, Rorschach, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg und Wil mit eigenen Listen und insgesamt 67 Kandidierenden an. Die Jungen Grünen tun dies in St.Gallen, See-Gaster und Wil (zusammen mit KulturfreundInnen) mit 38 Kandidierenden. Die Junge CVP kämpft im Sarganserland, in See-Gaster (zusammen mit CVP+60) und im Toggenburg mit 28 Kandidierenden um Sitze.

Wie wollen Grüne und Grünliberale ihre Wahlerfolge fortsetzen?

Grüne und Grünliberale waren die Wahlsiegerinnen im Herbst; sie gewannen je einen Nationalratssitz. Heute halten die Grünen fünf Sitze im Kantonsparlament. In fünf Wahlkreisen treten sie mit eigenen Listen an; im Sarganserland, Werdenberg und Toggenburg tun sie dies zusammen mit SP und Gewerkschaften. Die Grünliberalen haben heute zwei Vertreter im Kantonsparlament. In den Wahlkreisen St.Gallen, Rorschach, See-Gaster, Toggenburg und Wil wollen sie mit eigenen Listen reüssieren. Im Rheintal bilden sie gemeinsam mit Parteilosen, im Sarganserland zusammen mit Parteiunabhängigen eine Liste.

Planen BDP und EVP die Rückkehr ins kantonale Parlament?

Vor vier Jahren verloren BDP und EVP ihre Sitze. Nun planen die beiden Kleinparteien ihre Rückkehr ins Kantonsparlament – und zwar mit gemeinsamen Listen. Sie tun dies in den vier Wahlkreisen St.Gallen, Wil, Sarganserland und See-Gaster. In Rorschach und Werdenberg tritt die EVP alleine an.

Schlägt die nationale Debatte ums «C» in der CVP durch?

In sieben Wahlkreisen deuten die Listenbezeichnung nicht darauf hin: Sämtliche Listen der Christlichdemokraten tragen das CVP prominent zuvorderst. Einzig das Toggenburg weicht ab. Dort heisst selbst die Hauptliste der Christlichdemokraten «Die Mitte, CVP Toggenburg».

Welche Partei ist heute die stärkste im Kantonsparlament?

Dies ist heute die SVP mit 40 Sitzen, gefolgt von CVP und FDP (je 26 Sitze) und SP (21). Die Grünen sind mit 5, die Grünliberalen mit 2 Mitgliedern vertreten.

Wann kann eine Partei eine Fraktion bilden?

Voraussetzung dafür sind sieben Sitze. Aktuell gibt es vier Fraktionen im Kantonsparlament: SVP und FDP bilden je eine eigene Fraktion. CVP und Grünliberale wie auch SP und Grüne haben sich zu einer Fraktionsgemeinschaft zusammengeschlossen.

Können Kandidaten jetzt noch von den Listen fliegen?

Die Listen werden jetzt noch bereinigt; die Frist dafür dauert bis kommenden Montag. Solange gelten alle Angaben noch als provisorisch. Es komme selten vor, dass sich bei der Prüfung eine Kandidatin oder ein Kandidat als nicht wählbar entpuppe, sagt Staatssekretär Braun. Dies sei dann der Fall, wenn eine Person nicht im Kanton St.Gallen stimmberechtigt sei oder wenn jemand grundsätzlich, etwa aus gesundheitlichen Gründen, nicht stimmberechtigt sei.

Stehen die Listenverbindungen schon fest?

Die Parteien haben noch bis kommenden Montag Zeit, sich über Listenverbindungen Gedanken zu machen und diese zu melden. Im Kanton St.Gallen sind nur Verbindungen unter Listen gleicher Bezeichnung erlaubt; die Listen dürfen sich einzig durch einen Zusatz wie Geschlecht, Region, Alter oder Flügel einer Gruppierung unterscheiden. Die Idee dahinter: So sei mehr Übersicht und Transparenz bei den Wahlvorgängen gegeben.

Wann ist entschieden, wer künftig im Parlament sitzt?

Die Erneuerungswahl für das Kantonsparlament findet am 8. März statt. Die Mitglieder sind für vier Jahre gewählt. Die neue Amtsperiode 2020 bis 2024 beginnt am 1. Juni.