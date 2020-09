Olma-Kredit, Finanzausgleich und Spitalschliessungen: Das sind die drei grossen Geschäfte der Septembersession des St.Galler Kantonsparlaments, die heute Nachmittag beginnt Das St.Galler Kantonsparlament stellt in der Septembersession die Weichen für die künftige Spitalpolitik. Die Session ist auf vier Tage angesetzt und findet erneut in der Olma-Halle statt. Regula Weik und Christoph Zweili Aktualisiert 14.09.2020, 12.00 Uhr

Blick in die Junisession des St. Galler Kantonsrates. Bild: Benjamin Manser

Die Messe-Genossenschaft Olma befindet sich nach der Absage zahlreicher Veranstaltungen wegen der Coronakrise in existenziellen Schwierigkeiten. Stadt und Kanton haben daher ein Hilfspaket geschnürt: Beide sollen ein rückzahlbares Darlehen von je 8,4 Millionen Franken gewähren. Das St.Galler Stadtparlament hat die Unterstützung bereits beschlossen. Die Stadt zeichnet ferner zusätzliches Genossenschaftskapital von 1,29 Millionen Franken. Nun soll auch der Kanton der Olma mit einem Darlehen von 8,4 Millionen Franken und einer Kapitalaufstockung von 430'000 Franken helfen. Die zweite Lesung und die Schlussabstimmung des Geschäfts finden ebenfalls in der Septembersession statt - auf dass das Geld schnell fliessen kann.

Die Regierung hat einen Bericht über die Wirksamkeit des innerkantonalen Finanzausgleichs vorgelegt. Sie will den heute komplizierten Lastenausgleich zwischen den Gemeinden vereinfachen. Die vorberatende Kommission will den innerkantonalen Finanzausgleich zur Diskussion stellen: Die Regierung soll verschiedene Modelle vergleichen und die Auswirkungen aufzeigen. Der Kanton St.Gallen kennt nur den vertikalen Finanzausgleich, andere auch den horizontalen. Dafür fand sich in der Vorberatenden Kommission aber keine Mehrheit – daher die offen gewählte Formulierung «andere Modelle» prüfen.

Die SP kritisiert das heutige System des Finanzausgleichs: Die Steuerunterschiede zwischen den Gemeinden seien riesig. So dürfte denn auch ein «Ausgleich» zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden thematisiert werden.

Die Regierung will die stationäre Grundversorgung künftig auf die Spitäler St.Gallen, Wil, Grabs und Uznach konzentrieren. In Wattwil, Altstätten, Flawil und Rorschach soll es nur noch Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) geben. Die Vorschläge lösten Proteste in den Regionen aus.

Die Vorberatende Kommission stützt die Strategie der Regierung – mit wenigen Ausnahmen. So soll Walenstadt vorerst als Spitalstandort erhalten bleiben und eine interkantonale Zusammenarbeit mit Graubünden und Glarus geprüft werden. Eine Kooperation über die Kantonsgrenzen hinaus fordert die Kommission auch für den Standort Wil; dort soll das Gespräch mit dem Thurgau gesucht werden. Anträge, die Spitäler Altstätten und Wattwil weiter zu betreiben, fand in der Kommission keine Mehrheit.

FDP, SVP, CVP, EVP, Grüne und Grünliberale stellen sich mehrheitlich hinter die geplante Schliessung der Spitäler in Wattwil, Altstätten, Flawil und Rorschach. Die SP kämpft für den Erhalt der Landspitäler.