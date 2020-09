Verein & Beirat 29.09.2020, 09.39 Uhr

Verein

Der Verein «Ostschweizer helfen Ostschweizern» wurde 2005 vom St.Galler Tagblatt gegründet. Auch heute sind das St.Galler Tagblatt, seine Partnerzeitungen, Radio FM1 und das Ostschweizer Fernsehen TVO dessen Träger. Sie übernehmen einen grossen Teil der Kosten. Damit können die Administrativkosten tief gehalten werden.



Der Vorstand besteht aus fünf von der Mitgliederversammlung gewählten Personen. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre, die Wiederwahl ist möglich.

Vorstandsmitglieder

Barbara Benz

Vereinspräsidentin & Verantwortliche Administration



Nadine Knecht

Vize-Präsidentin Beirat



Peter Weder

Mitglied

Michael Genova

Mitglied

Corinne Läuppi

Kassiererin



Vereinsmitarbeiterin

Gaby Buser

Administration

Telefon 071 272 72 11

Vereinsstatuten

Die aktuellen Statuten finden hier:



Statuten_OhO.pdf

Beirat

Der ehrenamtliche Beirat, präsidiert von der ehemaligen Ausserrhoder Regierungsrätin und Frau Landammann Marianne Koller-Bohl, entscheidet in den Monaten November und Dezember über die Spendenvergabe. Dem neutralen Gremium gehören Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik an. Sie sind aus allen vier Ostschweizer Kantonen SG, TG, AR und AI vertreten. Über höhere Beträge entscheidet der Beirat nur im Plenum. So stellt er sicher, dass bei den Vergaben eine einheitliche Linie verfolgt wird.

OhO-Beirat 2019

Auf dem Foto fehlen: Marianne Kleiner, Walter Hess, Philipp Sonderegger



Beiratsmitglieder