Roland Dürr St. Gallen 22.09.2021, 15.07 Uhr

Ich bin seit 2021 Mitglied des Beirates von OhO. OhO ist für mich eine Institution in der Ostschweiz, welche durch die Werte der Subsidiarität und Solidarität steht und durch die Regionalität einen hohen Identifikationsgrad erhält. Die unbürokratische und schnelle Unterstützung von OhO, welche zeitlich in die besinnliche Weihnachtszeit fällt, ist für viele Menschen in der Ostschweiz ein Segen.