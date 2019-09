Therese Wenger

Ich bin seit 2019 Mitglied des Beirates von OhO. Für viele Menschen, welche in einer finanziellen Notsituation sind, ist Oho eine grosse Hilfe. Mich beeindruckt die unbürokratische und schnelle Unterstützung, welche vielen Menschen in der Ostschweiz Erleichterung und Freude bringt.



Ich bin verheiratet, Mutter von zwei Kindern und Oma von 5 Enkelkindern. Nach der Ausbildung zur Sozialarbeiterin und dem Studium in integrativer Gestalttherapie habe ich in verschiedenen sozialen Bereichen und Funktionen gearbeitet. Unter anderem war ich als Gesamtleiterin der Zentren für Asylsuchende und Mitglied der Geschäftsleitung im Amt für Soziales des Kantons St.Gallen tätig. In eigener Praxis engagierte ich mich während gut 10 Jahren in der therapeutischen und supervisorischen Arbeit und in der Erwachsenenbildung.



Seit 2007 arbeite ich bei Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell. In unserer Arbeit bieten wir Menschen mit Behinderung Sozialberatung, Bildung und Begleitetes Wohnen an. Als Mitglied des Hochschulrates und Fachbeirätin der FHS St.Gallen setze ich mich für ein gutes und breites Bildungsangebot für die Region ein.