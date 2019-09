Marianne Koller Portrait und Motivation für Mitarbeit im Verein OHO

Seit 2019 arbeite ich ehrenamtlich im Beirat von OHO mit. Was ich an dieser Weihnachtsaktion besonders schätze, ist die gelebte, regionale Solidarität von Privatpersonen und Firmen. Mit ihrer Spendenbereitschaft stehen sie ein für Menschen, die in eine finanzielle Notlage geraten sind und in nächster Umgebung leben.



Aufgewachsen im Toggenburg, lebe ich seit 42 Jahren im Appenzellerland und bin eben solange verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder und Enkelkinder.



Nach zwölf Jahren Regierungstätigkeit im Kanton Appenzell Ausserrhoden (AR) bin ich Ende Mai 2017 von meinem Exekutivamt als Direktorin des Departement Bau und Volkswirtschaft zurückgetreten. Von 2013 bis 2015 bekleidete ich das Amt der Frau Landammann (Regierungspräsidentin). Als Mitglied der FDP war ich von 1998 bis 2005 im Kantonsrat von AR.



Zu meinem Werdegang: Nach der Schulzeit folgten längere Sprachaufenthalte und Praktika in St. Croix, Lausanne VD und Sorengo TI sowie anschliessend eine Handelsschule in St. Gallen. Nach meiner Ausbildung zur Dipl. Hebamme im Kantonsspital (KS) St. Gallen arbeitete ich als Hebamme im KS Winterthur. 1977 wurde ich, zusammen mit meinem Mann, als Mitglied der Geschäftsleitung in das damalige Altersheim Heinrichsbad in Herisau gewählt. In den ersten Jahren meiner Tätigkeit realisierte die Gemeinde den Erweiterungsbau Pflegeheim. Bis 1989 war ich in der Leitung des Alters-& Pflegeheim Heinrichsbad tätig. Im Herbst 1989 übernahm ich die Geschäftsleitung der Berit Klinik in Niederteufen, diese Funktion übte ich bis zu meiner Wahl in den Regierungsrat im Jahr 2005 aus.

Seit 2018 bin ich Präsidentin der Stiftung Waldheim, einer Institution für Menschen mit Behinderung, mit Standorten in Walzenhausen, Rehetobel und Teufen. Von 2003 bis 2015 engagierte ich mich dort als Stiftungsrätin.