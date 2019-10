Superstar Marc Marquez nach Highsider im Spital

MotoGP-Superstar Marc Marquez liegt im Spital. Der souveräne WM-Leader stürzt im ersten Training zum Grand Prix von Thailand in Buriram.

Marc Marquez, hier bei einem Trainingssturz in Aragonien, beklagte im Buriram einen spektakulären Highsider (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER CEBOLLADA)

Es passiert in Kurve 7. Marquez, der mit frischen Reifen unterwegs ist, wird mit einem spektakulären Highsider abgeworfen. Helfer bringen den humpelnden Spanier ins Medical Center zu ersten Untersuchungen.

Kurz darauf wird der siebenfache Weltmeister im Krankenwagen in ein Spital gebracht. Nach einer ersten Diagnose soll sich der 26-jährige Honda-Fahrer am linken Bein und Rücken verletzt haben. Ob Marquez das zweite Training am Nachmittag bestreiten kann, ist noch offen.

Er könnte am Sonntag zum 8. Mal Weltmeister werden. Fünf Rennen vor Saisonende beträgt sein Vorsprung 98 Zähler. Gewinnt er zwei Punkte mehr als der italienische Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso, ist die Titelentscheidung bereits gefallen.